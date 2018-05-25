 Проект закона об Антикоррупционном суде может быть принят на следующей пленарной неделе - 5-7 июня, - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире одного из телеканалов сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Решение об Антикоррупционном суде - это решение вопроса восстановления справедливости. Проект закона может быть принят на следующей пленарной неделе - 5-7 июня - сказал премьер-министр. - Большинство украинцев ожидает этого решения".
Гройсман подчеркнул, что Украина заслуживает сильную и справедливую судебную систему, в которой фундаментом является верховенство права и принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление. Поэтому завершение формирования антикоррупционной вертикали будет хорошим сигналом и для граждан, и для международных партнеров, которые также следят за ситуацией в Украине.
"Я призываю всех к принятию решения", - сказал Гройсман.
Он отметил, что работа суда должна быть прозрачной и независимой.
Только почему это длается с помощью кнтуа и пряника со стороны МВФ и ЕС?
может - нет...
Всё может быть...
Якщо міжнародним експертам з бездоганною репутацією не дозволять відсіювати непрофесійних, корумпованих кандидатів для незалежного Антикорупційного суду, а їх, як завжди, «рятуватиме» наша Вища кваліфікаційна комісія суддів України, то змісту в його створенні немає. Це буде не справжній, а «потьомкінський» суд. Його «робота» лише дискредитує саму ідею незалежного правосуддя в Україні. Це гратиме на користь тих, хто не хоче змін на краще і зацікавлений зберегти «кругову поруку» діючого політичного істеблішменту.
Вони ці закони вже 27 років "приймають", але, як казав вождь Кучмичмон, "рехворми" йдуть "нелехк". А він знав про що говорить - в його дочки у Великобританії замок розкішніший ніж в британської королеви.