 Проект закона об Антикоррупционном суде может быть принят на следующей пленарной неделе - 5-7 июня, - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире одного из телеканалов сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Решение об Антикоррупционном суде - это решение вопроса восстановления справедливости. Проект закона может быть принят на следующей пленарной неделе - 5-7 июня - сказал премьер-министр. - Большинство украинцев ожидает этого решения".

Гройсман подчеркнул, что Украина заслуживает сильную и справедливую судебную систему, в которой фундаментом является верховенство права и принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление. Поэтому завершение формирования антикоррупционной вертикали будет хорошим сигналом и для граждан, и для международных партнеров, которые также следят за ситуацией в Украине.

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"Я призываю всех к принятию решения", - сказал Гройсман.

Он отметил, что работа суда должна быть прозрачной и независимой.