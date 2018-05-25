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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10486) Гройсман (4064) Антикоррупционный суд (205)

 Проект закона об Антикоррупционном суде может быть принят на следующей пленарной неделе - 5-7 июня, - Гройсман. ВИДЕО

Старт работы Антикоррупционного суда - это вопрос восстановления справедливости, которой ожидает большинство украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире одного из телеканалов сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Решение об Антикоррупционном суде - это решение вопроса восстановления справедливости. Проект закона может быть принят на следующей пленарной неделе - 5-7 июня - сказал премьер-министр. - Большинство украинцев ожидает этого решения".

Гройсман подчеркнул, что Украина заслуживает сильную и справедливую судебную систему, в которой фундаментом является верховенство права и принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление. Поэтому завершение формирования антикоррупционной вертикали будет хорошим сигналом и для граждан, и для международных партнеров, которые также следят за ситуацией в Украине.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня заслушает Кабмин и продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде

"Я призываю всех к принятию решения", - сказал Гройсман.

Он отметил, что работа суда должна быть прозрачной и независимой.

Источник: https://censor.net.ua/v3068064
 
 
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"Гройсман подчеркнул, что Украина заслуживает сильную и справедливую судебную систему"

Только почему это длается с помощью кнтуа и пряника со стороны МВФ и ЕС?
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Бо білих та пухнастих політиків у владі не буває. Без влади- скільки завгодно, а у владі- ні.
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Не власть делает людей грязными, а люди власть.
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Не зря самое трудное испытание - медными трубами...
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Основна частина, крім мафіозного кодла і підраХуїв та таких, як ти, які цьому кодлу старанно вилизують.
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Что вы его слушаете? Он вообще исполнительная власть, а не законодательная. Чего оно своей жирной харей торгует с заявлениями по поводу того, к чему не имеет отношения? Путь бы результаты расследования по поводу массовых отравлений детей непонятно чем озвучил. И вообще, поменьше обращайте внимание на тех, кто лозунгами кидается "чего там Украина заслуживает". Сами видите, что эти трепачи реально показывают, что они "заслуживают" куда больше, чем Украина, поэтому сами тырят безмерно, а лохов лозунгами кормят
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Можна було провести судову реформу, на яку всі погоджувались і на цьому б все закінчилось. Наша судова система вже давно б стала кращою
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Может - да...
может - нет...
Всё может быть...
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А ОНО откуда знает? Заявления ну чтоб харей потрусить и НИКАКОЙ ответственности за ложь.
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Гройсман жалкая, ничтожная личность и политический пустоцвет.
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Так тоже вышло и сновыми антикоррупционными структурами. В НАБУ набрали старых прокуроров, тех кто работал против Майдана, сбушников, там даже люди Курченка затесались и понятно, что методы у них старые, поэтому дела там тупо сливают, одно дело Злочевского чего стоит.
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То же самое он говорил перед этой пленарной неделей. Стабильность！
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Важно не когда он будет принят, а какой будет текст. Потому, что можешь две недели баталии в Раде вести, а Запад посмотрит на результат и опять бабла не даст.
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Важно еще, чтобы его кто-нибудь соблюдал
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Делема однако: без суда не дадут денег, а с судом красть эти деньги опасно, хоть на раисю уезжай.
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Грося, не х..... напоминать о себе, мы и так помним о тебе.
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Ну, он показал всем как надо страной руководить. Пацан сказал- пацан сделал.
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сказал, потом ещё раз сказал.....спустя время ещё раз сказал........."это же не мешки ворочать". Проект закону про Антикорупційний суд може бути ухвалений наступного пленарного тижня - 5-7 червня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6986
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От пролетарЬят не говорив би...
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Зачем этот Антикоррупционный суд? Лучше Народный трибунал.
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АКС нужен например Лещенко и его спонсору Григоришину, чтобы никто не тронул его схемы и самого Сережу с его квартирами за деньги от олигархов отмывать
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Грусно ребята, картина ужасная! Мы сами не можем навести у себя порядок, так разложились морально и физически за время совка и незалежности. Нам нужен внешний кнут и пряник. Одна надега на Западную часть, которая была меньше подврежена совку. Может через пару поколений станем на ноги хотя бы как прибалты с поляками.
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Подонки при власти опустили страну, имидж Украины уже дальше некуда. Соевые негодяи и ихние прихвостни никогда не примут нормальный закон об АС, чтобы он работал, будут оттягивать до последнего, а если и примут, то впихнут в него такие положения, что это будет очередное мертворожденное дитя, новое средство для распиливания бабок.
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У нас нет ни одного независимого органа, да и нембудет, поскольку нынешние органы объективностью не отличаются
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А може досить про цей суд, створення якого дуже вигідне антикорупціонерам, які влаштують туди своїх друзів, а ми платитимемо їм заробітні плати
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Закону, який змусить їх повернути награбоване, вони не приймуть. Закон, який ізолює їх від суспільства і не дасть можливості продовжувати красти і грабувати народ, вони не приймуть.
Вони ці закони вже 27 років "приймають", але, як казав вождь Кучмичмон, "рехворми" йдуть "нелехк". А він знав про що говорить - в його дочки у Великобританії замок розкішніший ніж в британської королеви.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПроект закона об Антикоррупционном суде может быть принят на следующей пленарной неделе - 5-7 июня, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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