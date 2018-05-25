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Все про:Лига чемпионов (174) нападение (1491) футбол (2901)

 Неизвестные в масках напали на фанатов "Ливерпуля" в Киеве, - Mirror. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные напали на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль" вечером 24 мая в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Mirror.

По данным источника, инцидент произошел в одном из столичных ресторанов. Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков "Ливерпуля", находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.

...

Болельщики "Ливерпуля" получили порезы и раны головы и шеи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-король Испании Хуан Карлос приедет в Киев поддержать "Реал" в финале Лиги чемпионов

Неизвестные в масках напали на фанатов Ливерпуля в Киеве, - Mirror 01

Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната Ливерпуля.

Неизвестные в масках напали на фанатов Ливерпуля в Киеве, - Mirror 02

Напомним, в субботу, 26 мая, на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Реал".

Неизвестные в масках напали на фанатов Ливерпуля в Киеве, - Mirror 03
Неизвестные в масках напали на фанатов Ливерпуля в Киеве, - Mirror 04
Неизвестные в масках напали на фанатов Ливерпуля в Киеве, - Mirror 05
Фото: сайт Mirror

Источник: https://censor.net.ua/v3068041
 
 
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якщо це кияни який сенс їм нападати на англійців? Вони дикуни, чи проплачені ідіоти?
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Справа в тому що в середовищі хуліганів побити англійців це як у хокеї обіграти канадів, а бо у кьорлінгу норвежців. Престижно. Згадаємо як дніпряни гоняли Хайберніан, динаміки Тотенгем та інше.
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А у них на чолі печатка стоїть що воні точно кияне, чи просто гавкнути треба?
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Шо ще прокукарікаєшь, півнику?
Голос, ватнику:
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Я уверен на 100% что это местные дебилы. Ну или приехавшие в Киев с других городов Украины что бы помахаться с фанатами приезжими
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Сколько можно писать неизвестные. есть два языка. При должном подходе расскажут кто они, кто нанял, сколько заплатили. Выйти на заказчика раз плюнуть. Здается мне что это заказ хуйла. Ему выгодна дискредитация Украины.
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На завтрашний финал Лиги чемпионов в Киев прибыли бандитские группы из РАБссии,типа отомстить Британии за санкции и высылку Крыс дипломатов...,логика в этом есть,поскольку Плешивый Педофил любить мстить за свои Тупые Майонезные МОЗГИ...,тупого КГБэшного Окурка,а вчерашний доклад по Боингу лишнее тому подтверждение...
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Да и в Украине достаточно тех, кто может такое организовать в интересах Кремля: имеет для этого деньги и человеческий ресурс. Что у нас мало всяких медведчуков, шуфричей и прочих "оппозиционеров" ?
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В Киеве находятся агенты Скотланд Ярда.так что британцы не сильно разгуляются...
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Знову кремлівські найманці бешкетують!?
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О, у Пети появился шанс пропидариться на этом инцеденте...пригласить посетителей кафе в АП на чашку чая с тортиком, пожать каждому руку, выдать награды за стойкость......(я о тех кто в масках)

Ппц чесслово! Шоколад рулит
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Ппц чесслово! Ты когда обсираешься в штаны в троллейбусе у тебя тоже Петя виноват?
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ну вот так и получается: одни (например Порошенко), делает все что бы пропиарить Украину в позитивном ключе, пригласить побольше иностранных туристов, а находятся такие как ты, которые норовят все облить говном или, например, побить гостей Украины... Ну и конечно же они это делают из "патритических " побуждений... ((
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На жаль поліції бачив багато тільки під час маршів Саакашвіллі. А бидло в центрі міста пье, кричить, дебоширить і відчуває себе хазяєвами країни.
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Где эти сраные Национальные дружини и прочая активистская шваль,которые типа за порядок?Или тут не платят?Кому как не им флаг в руки в таких ситуациях,если мусорам пофигу?Жаль что после Майдана не развешали всю эту рыговскую шваль по столбах-путлер спас,начав войну.
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Тому що серед 20 нападників було 3-5 членів Національних дружин. Тому що футбольні хулігани, ветерани АТО, члени Нацкорпусу, Азов, Динамо, Дніпро - це все одні і ті самі люди.
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Кто бы это ни были - работали они здесь во вред Украине. Больше чем уверен это либо русня, либо любители рюзьге скотомира работающие по заказу и за бабки вражеского нам скотомира
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не знаю чем сбросили, но это было во вред Украине
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А наши фанаты не при делах, как всегда? Все происки проклятой Рашки, ДРГ, ДШБ и пр.?
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У обівательских даунов в голове каша. Если подрались фанаті на футболе - "єта рассийская провокация". А то что наши фанаті сами тісячами ищут приключений они игнорируют.
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Северная Корея взорвала собственный ядерный реактор в городке Пхунгери....,Плешивый Педофил в шоке.... Невідомі в масках напали на фанатів "Ліверпуля" в Києві, - Mirror - Цензор.НЕТ 972
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Димка Рогозин назначен начальником Космического ГОФФНА РАБссии.С праздником,быдло Мавзолейное...,от Илона Маска Прювет...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНеизвестные в масках напали на фанатов "Ливерпуля" в Киеве, - Mirror. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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