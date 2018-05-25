 Неизвестные в масках напали на фанатов "Ливерпуля" в Киеве, - Mirror. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Mirror.

По данным источника, инцидент произошел в одном из столичных ресторанов. Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков "Ливерпуля", находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.

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Болельщики "Ливерпуля" получили порезы и раны головы и шеи.

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Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната Ливерпуля.

Напомним, в субботу, 26 мая, на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Реал".







Фото: сайт Mirror