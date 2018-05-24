 На одесского активиста Стерненко совершено третье покушение - один из нападавших убит. ВИДЕО

На известного одесского активиста, экс-руководителя "Правого сектора", а теперь главу общественной организации "Небайдужі" Сергея Стерненко совершено третье нападение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео нападения опубликовал сам Сергей Стерненко в Фейсбуке.
Он заявил, что вечером 24 мая на него напали двое неизвестных. По словам Стерненко он "успел применить самооборону" и "применить свой нож". Он заявил, что ранил одного из нападавших.
Также читайте: Полиция расследует нападение на экс-главу "Правого сектора" в Одессе Стерненко по статье "умышленное убийство" Источник: https://censor.net.ua/v3068027
Думай о будущем. Андрей Полтава.
https://www.youtube.com/watch?v=doE3dR0SzEw
Таке враження що вся країна на нулі.