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Все про:Одесса (4946) Стерненко (25)

 На одесского активиста Стерненко совершено третье покушение - один из нападавших убит. ВИДЕО

На известного одесского активиста, экс-руководителя "Правого сектора", а теперь главу общественной организации "Небайдужі" Сергея Стерненко совершено третье нападение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео нападения опубликовал сам Сергей Стерненко в Фейсбуке. 

Он заявил, что вечером 24 мая на него напали двое неизвестных. По словам Стерненко он "успел применить самооборону" и "применить свой нож". Он заявил, что ранил одного из нападавших. 

Также читайте: Полиция расследует нападение на экс-главу "Правого сектора" в Одессе Стерненко по статье "умышленное убийство"

Источник: https://censor.net.ua/v3068027
 
 
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Шкода що загинув тільки один нападник! Потрібна вогнепальна зброя, щоб ніхто не міг безкарно нападати на громадян!
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один умер ? и х с ним.. суки , труханов .... бандос
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Напади на Стерненка в Одесі не мають під собою жодного пояснення! Проросійська мафія системно намагається знищити в Одесі проукраїнських активістів, просто через факт їх існування! А це означає що Одеса потребує жорсткої зачистки! Замість цього мафія призначає кримських ментів на посади в Одеському УМВС, агенти путіна, друзі прокурорши поклонської, такі як Дмітрій Головін керують Одеським обласним главком поліції! Але все це зміниться через 11 місяців, коли прийде новий Президент-патріот і розпочне реальну боротьбу з корупцією та агентами путіна!
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Сергій молодець! Труханов гопнік.
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Да подождите, думаю активисту и за одного лет 12 впаяют.
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Разборки наркобарыг.
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кацап,иди думай сколько лично с тебя за Боинг сдерут ,а не на дозу тут работай
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удачи, Серёга. мусора тебе труханушку вряд-ли простят.
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Значит организация Сергея Стерненко все правильно делает и власть должна сделать все возможное для защиты как самой организации, так и ее лидеров. Кому то наступили на самое больное место, раз тратят сумашедшие деньги на киллеров.
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теперь ватникам еще и харакири по-одесски делают ...только тот с кишками фсбшник или сбушник ?
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Там у активистов возня с вот этим экземпляром - Угрозы Романа Купера активистам. Нужно поддержать ребят, раз мусора не работают.
https://www.youtube.com/watch?v=doE3dR0SzEw
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одеситы. что вы скажите тот с кишками или ватник или мусор или порохобот ? на грабеж не похоже
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Сергій. бережи тебе бог. наступного разу. виродки будуть стріляти.

Таке враження що вся країна на нулі.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа одесского активиста Стерненко совершено третье покушение - один из нападавших убит. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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