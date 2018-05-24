 На одесского активиста Стерненко совершено третье покушение - один из нападавших убит. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео нападения опубликовал сам Сергей Стерненко в Фейсбуке.

Он заявил, что вечером 24 мая на него напали двое неизвестных. По словам Стерненко он "успел применить самооборону" и "применить свой нож". Он заявил, что ранил одного из нападавших.

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