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 Воина 24-й бригады Андрея Маслова, погибшего на Донбассе провели в последний путь. ВИДЕО

Сегодня, 23 мая, в Харькове состоялось прощание с Андреем Викторовичем Масловым (позывной Футболист), младшим сержантом, командиром противодиверсионной группы 24-й отдельной механизированной бригады, погиб 21 мая в 5.00 в боестолкновения с вражеской на ДРГ в окрестностях поселка городского типа Южное (поселок Чигири), находящийся неподалеку оккупированной Горловки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Андрей Маслов родился 21.05.1987 года. До войны профессионально занимался футболом. С 2015 года служил во взводе спецназначения БСП НГУ "Донбасс", в октябре 2016 с собратьями перешел в 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й ОМБр, участвовал в блокаде торговли с ОРДЛО, в дальнейшем служил в разведвзвода 3 мехбату 72-й ОМБр , а после вывода бригады с фронта - в 24-й ОМБр. После гибели командира разведвзвода Владимира Майбороды, в начале апреля 2018, возглавил подразделение.

Похоронили Андрея Маслова на Аллее Славы в Харькове. У него остались родители, жена и 5-месячный ребенок.

видео - 5 канал

Источник: https://censor.net.ua/v3068008
 
 
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВоина 24-й бригады Андрея Маслова, погибшего на Донбассе провели в последний путь. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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