 Воина 24-й бригады Андрея Маслова, погибшего на Донбассе провели в последний путь. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Андрей Маслов родился 21.05.1987 года. До войны профессионально занимался футболом. С 2015 года служил во взводе спецназначения БСП НГУ "Донбасс", в октябре 2016 с собратьями перешел в 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й ОМБр, участвовал в блокаде торговли с ОРДЛО, в дальнейшем служил в разведвзвода 3 мехбату 72-й ОМБр , а после вывода бригады с фронта - в 24-й ОМБр. После гибели командира разведвзвода Владимира Майбороды, в начале апреля 2018, возглавил подразделение.

Похоронили Андрея Маслова на Аллее Славы в Харькове. У него остались родители, жена и 5-месячный ребенок.

видео - 5 канал