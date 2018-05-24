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 Полный маршрут российского "Бука", сбившего малайзийский "Боинг". ВИДЕО

Международная следственная группа (JIT) реконструировала полный маршрут из РФ в Украину зенитной ракетной установки "Бук", сбившей впоследствии самолет рейса МН17.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было показано на пресс-конференции JIT в Гааге.

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В ролике говорится, что ЗРК "Бук", сбивший МН17 над Донбассом, изначально находился на базе 53-й зенитно-ракетной бригады РФ под Курском.

23 июня 2014 года он в составе колонны военной техники выдвинулся в южном направлении и преодолев ряд населенных пунктов, о чем свидетельствуют фотографии, оказался на территории Украины, где ее также неоднократно фиксировали на камеру.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/v3067951
 
   
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Как я понимаю, отчет приурочен РОВНО к 4 годовщине выезда колонны из Курска!!!
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Ты бы лучше прочитал, а потом уже понимал.
Выдвинулись РОВНО 23 июня. Сбили 17 июля.
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Путин:
- Ерунда, как можно буком сбить авиалайнер?! Это же дерево!
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При переводе слова "unique fingerprints" использовали уникальные признаки. Щас Пуцену опять переведут как "отпечатки пальцев" и он в истерике сорвётся и будет говорить об рогах и копытах. Ну в принципе это то что они оставляют отпечатки рог и копыт.
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https://youtu.be/orHSMcgQdAo?t=34

Вот это видео того уникального перевода об отпечатках пальцев и рогах и копытах
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Справедливости ради хочется добавить о комментариях к статье на Цензоре. Там вообще угар про эти отпечатки. Всего пара адекватных поправок про них. Многие выдвигали версии получения отпечатков военнослужащих.
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И что, европолитики по-прежнему будут пожимать руки х@йлу, а бабка Анжелка Меркелиха будет брать от него букеты цветов, натыренных на могилках убитых Буком?
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И даже в день пабедабесия приедет смотреть Буки на параде.
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После такого вердикта следственной группы скорее всего это исключено.
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Яна будзе прымаць ад ВВП кветкі,толькі зажмужыць свае вочкі.Як гаворыцца,засароіецца.
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Кацапские СМИ завывают про летчика Волошина, которого убили...
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Отличная работа объединенной команды следователей!Высокий класс!
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При нынешних руководителях в Европе - однозначно. Еще и премию дадут .
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Якби наше слідство так працювало, то уже б усі путлєрсько-порошенківські бєркутасти, що розстрілювали майданівців, сиділи б біля камерної параші.
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порошенківські бєркутасти? Ты убогий хоть иногда думай что пишешь. Разве что по ольгинской методичке гонишь...
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Но зато весь мир будет знать убийц 209 взрослых и 80 детей.
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На вопрос кто дал приказ, уже есть ответ, без гебнявого хуйла в паРаше даже мухи не гадят.
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Жизнь этого хмурого гроша ломаного не стоит после такой публикации
Повний маршрут російського "Бука", який збив малайзійський "Боїнг" - Цензор.НЕТ 7108
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Яна будзе прымаць ад ВВП кветкі,толькі зажмужыць свае вочкі.Як гаворыцца,засаромецца.
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Яна будзе прымаць ад ВВП кветкі,толькі зажмужыць свае вочкі.Як гаворыцца,засаромецца.
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а где руснявая мордва в теме? где блеяние вывсеврети? где бля вяличие?
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А представьте что было бы..если бы эти скоты сбили на Молазийский боинг..а тот второй российский самолет ..??

Представили..??

паРаша вводит свои войска для оцепления места крушения....и соответственно все доказательства рисует такие какие ей выгодны...... обвиняя Украину во всех смертных грехах....
Ну а дальнейшее развитие событий тоже не трудно предугадать.....
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Европа до сбитого Боинга закрывала на трагедию в Украине, на 12 сбитых украинских транспортников...
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ну молодцы пинкертоны. и ведь, наверняка, показана малая часть того, что раскопали. и этим они, возможно, посылают сигнал для тех, кто "в теме", типа пора сознаваться. вы нам информацию, мы вам "защиту свидетелей"
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Эти твари ценой жизни своих же граждан хотели легализовать ввод своих войск в Украину.....
Вот была основная цель этих тварей......

Но это разумеется никак не уменьшает их вины по поводу сбитого малазийского боинга....
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолный маршрут российского "Бука", сбившего малайзийский "Боинг". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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