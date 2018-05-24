 КБ "Луч" провело испытания нового боевого модуля для бронетехники. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый модуль размещается на шасси бронетехники и оснащается современными управляемыми ракетами "Скиф". Система наведения модуля позволяет использовать его для поражения бронированных целей с разными типами брони и динамической защитой. Кроме того, модуль эффективен при атаках на малоразмерные цели типа постоянных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов, вертолетов, надводных целей и живой силы противника.
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Боже, Боже...
А новость, хорошая. Украинские оружейники начали все ускоряясь выдавать годную военную технику.
Смерть ворогам!
Аж интересно... Мож ему "ядрёную бонбу" подавай?
Такое мнение в интервью озвучил военный инструктор-волонтер, бывший военнослужащий израильской армии Цви Ариэли.
"В контексте силового блока по конкретным действиям видно, что никакого перехода на стандарты НАТО в ВСУ и НГУ не будет, хотя это постоянно обещали сделать, то к началу 2017 года, потом - в 2018-м, 2019-м… Я видел, что никому из тех, кто принимает решения, эти изменения не нужны. И я продолжаю считать, что в ближайшее время никакого перехода на стандарты НАТО не будет, потому что есть лобби, которое максимально сопротивляется принятию необходимых решений", - говорит Ариэли.
Единственным возможным решением данного вопроса он видит тотальное увольнение в запас высших офицеров, которые находились на должностях в период развала ВСУ.
"На их место на конкурсных основах и с привлечением реальных действующих офицеров из стран НАТО нужно набрать нынешних майоров, подполковников и полковников, которые хорошо себя проявили во время АТО. Повторяю, не на парадах, не в главке, а защищая свою страну с оружием в руках, делая это патриотично, сохраняя жизни своих подчиненных, не будучи замеченными в коррупции", - уверен инструктор.
Также Ариэли соглашается с тезисом о том, что за последние пару лет армия откатывается в "совок".
"Потому что понятие профессиональной армии подменили контрактной. Когда мы говорим "профессиональная армия", мы обычно имеем в виду, что служба в армии для солдата является основным родом его деятельности, он работает за нормальную по рыночным меркам зарплату, а не за чаевые, и что он хорошо подготовлен. Понятие контрактной армии предусматривает только зарплату, но не обязательно должную подготовку", - поясняет он.
Инструктор отмечает, что в начале войны на Донбассе люди, которые управляли армией, отказались от принятия важных решений и бросили все на волонтеров и добровольцев.
"Соответственно, когда война немножко утихла, перешла в стадию вялотекущего конфликта, эти подрядчики снова почувствовали себя хорошо. Даже проскакивало, что "волонтеры уже не нужны". Они почувствовали себя снова на коне и постепенно начали выдавливать всех, кто не связан с системой. Это произошло практически везде. Даже на уровне бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Там комбрига месяц назад уволили - во многом потому, что он был не из системы. И ему было очень тяжело втюхивать вещи, которые не нужны были бригаде. И комбригом назначили своего ВВшника", - говорит Ариэли.
В данном контексте он отмечает, что такие процессы на протяжении двух лет происходят повсеместно.
"Мы видим, что армией снова управляют те генералы, которые все предыдущие годы независимости уничтожали ее. Я подчеркиваю: как мне кажется, они не просто сидели и ничего не делали - они занимались развалом армии, принимали решения, которые непосредственно вели к потере боеспособности украинской армии.