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 Политика Украины, Общество
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 КБ "Луч" провело испытания нового боевого модуля для бронетехники. ВИДЕО

Государственное конструкторское бюро "Луч" вместе с иностранными партнерами провело испытания нового боевого модуля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый модуль размещается на шасси бронетехники и оснащается современными управляемыми ракетами "Скиф". Система наведения модуля позволяет использовать его для поражения бронированных целей с разными типами брони и динамической защитой. Кроме того, модуль эффективен при атаках на малоразмерные цели типа постоянных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов, вертолетов, надводных целей и живой силы противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три года в Украине проведено более 270 испытаний новых образцов вооружения и военной техники, - Минобороны

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Источник: https://censor.net.ua/v3067948
 
   
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А що в ньому такого нового? Незахищені бронею тубуси по обидві сторони бойового модуля - це нове? Тубуси будуть постріляні та побиті кулями та уламками снарядів і втратять здатність до відстрілу ракет, ракети вийдуть з ладу, при запуску можуть загорітись або вибухнути! Тубуси з ракетами мають бути під бронезахистом, а це що на відео це повний маразм!
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Какой самородок - специалист по различным системам вооружений губит свой талант на форуме Цензора.

Боже, Боже...
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Подивись як розташовані ракети ПТРК на всіх сучасних бронемашинах, скрізь ракети сховані за броню і виймаються з бронезахисту тільки для пострілу.
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Ну разве не видно, что человек больной на голову!
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ему противно работать на чоколадную хунту...поэтому критикует фсё
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а пацаны из кб луч и не знали, надо им ссылку на тебя дать.
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Пацани з КБ Луч не розробляли цей бойовий модуль, це стандартний модуль західних виробників, на який навішали тубуси з ПТРК.
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куда смотрят санитары Игорь опять развязался КБ "Луч" провело испытания нового боевого модуля для бронетехники - Цензор.НЕТ 9439
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Не было слов: «Президент Порошенко», поэтому личный состав цензорботов этой новостью не заинтересовался.
А новость, хорошая. Украинские оружейники начали все ускоряясь выдавать годную военную технику.
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Эта годная техника должна быть на передке в Донбассе и на Чонгаре + на катерах в Азовском море
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Да, это именно мобильная техника быстрого реагирования. Прям на марше валить можно с укрытия и тихо отходить. Класс.
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подобные видео выкладывают не для того что бы информировать украинцев . и не только . о состоянии нашей оборонки . все проще . это делается с единой целью . что бы IgorL мог повыпендриваться и выразить свое гневное фу всем окружающим КБ "Луч" провело испытания нового боевого модуля для бронетехники - Цензор.НЕТ 3352
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О. Его можно поставить на Патрульку или Ескаладу вполне потянет. Забрать у Ляшка бронированную Ескаладу, монтировать модуль. Просто мега машина оперативного реагирования будет. Только колона техники, две машинки залп ракет по первой и последней отстрелялись и артой сверху и нет колон.
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Я даже не знаю, какое именно вооружение могло бы целиком и полностью удовлетворить игорька.

Аж интересно... Мож ему "ядрёную бонбу" подавай?
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Просто один из спецекспортеров "притащил" хороший внешне-экономический контракт на поставку ПТРК "Скиф" нескольких боевых модулей). Учитывая, что ПТРК во время испытаний и боевой модуль были перекрашены в песочный цвет - можно догадаться - кто потенциальный Инозаказчик. Вот и идут испытания). А заказы - это всегда хорошо, это стимул для развития ОПК.
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почему нет?в любом случае польза Украине. КБ "Луч" випробувало новий бойовий модуль для бронетехніки - Цензор.НЕТ 631
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Украинской армией снова управляют люди, которые были причастны к развалу Вооруженных сил Украины.
Такое мнение в интервью озвучил военный инструктор-волонтер, бывший военнослужащий израильской армии Цви Ариэли.
"В контексте силового блока по конкретным действиям видно, что никакого перехода на стандарты НАТО в ВСУ и НГУ не будет, хотя это постоянно обещали сделать, то к началу 2017 года, потом - в 2018-м, 2019-м… Я видел, что никому из тех, кто принимает решения, эти изменения не нужны. И я продолжаю считать, что в ближайшее время никакого перехода на стандарты НАТО не будет, потому что есть лобби, которое максимально сопротивляется принятию необходимых решений", - говорит Ариэли.
Единственным возможным решением данного вопроса он видит тотальное увольнение в запас высших офицеров, которые находились на должностях в период развала ВСУ.
"На их место на конкурсных основах и с привлечением реальных действующих офицеров из стран НАТО нужно набрать нынешних майоров, подполковников и полковников, которые хорошо себя проявили во время АТО. Повторяю, не на парадах, не в главке, а защищая свою страну с оружием в руках, делая это патриотично, сохраняя жизни своих подчиненных, не будучи замеченными в коррупции", - уверен инструктор.
Также Ариэли соглашается с тезисом о том, что за последние пару лет армия откатывается в "совок".
"Потому что понятие профессиональной армии подменили контрактной. Когда мы говорим "профессиональная армия", мы обычно имеем в виду, что служба в армии для солдата является основным родом его деятельности, он работает за нормальную по рыночным меркам зарплату, а не за чаевые, и что он хорошо подготовлен. Понятие контрактной армии предусматривает только зарплату, но не обязательно должную подготовку", - поясняет он.
Инструктор отмечает, что в начале войны на Донбассе люди, которые управляли армией, отказались от принятия важных решений и бросили все на волонтеров и добровольцев.
"Соответственно, когда война немножко утихла, перешла в стадию вялотекущего конфликта, эти подрядчики снова почувствовали себя хорошо. Даже проскакивало, что "волонтеры уже не нужны". Они почувствовали себя снова на коне и постепенно начали выдавливать всех, кто не связан с системой. Это произошло практически везде. Даже на уровне бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Там комбрига месяц назад уволили - во многом потому, что он был не из системы. И ему было очень тяжело втюхивать вещи, которые не нужны были бригаде. И комбригом назначили своего ВВшника", - говорит Ариэли.
В данном контексте он отмечает, что такие процессы на протяжении двух лет происходят повсеместно.
"Мы видим, что армией снова управляют те генералы, которые все предыдущие годы независимости уничтожали ее. Я подчеркиваю: как мне кажется, они не просто сидели и ничего не делали - они занимались развалом армии, принимали решения, которые непосредственно вели к потере боеспособности украинской армии.
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Почему у этого "Луча" ракеты все время ныряют после пусков. Это же ненормально.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКБ "Луч" провело испытания нового боевого модуля для бронетехники. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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