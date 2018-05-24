 КБ "Луч" провело испытания нового боевого модуля для бронетехники. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый модуль размещается на шасси бронетехники и оснащается современными управляемыми ракетами "Скиф". Система наведения модуля позволяет использовать его для поражения бронированных целей с разными типами брони и динамической защитой. Кроме того, модуль эффективен при атаках на малоразмерные цели типа постоянных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов, вертолетов, надводных целей и живой силы противника.

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