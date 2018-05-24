 "Больная вообще или что?! Что ты чудишь?!", - в Ржищеве полиция после погони и стрельбы задержала девушку-водителя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента погони и задержания опубликовал в соцсети пользователь Алексей Соломенцев.
На записи видно, что во время погони патрульный автомобиль въехал в дорожное ограждение, а пытавшаяся уйти от погони женщина ездила по кругу. Дальше патрульный преградил путь водителю-беглецу своим авто, что привело к столкновению. На этом фрагменте записи полицейские сделали несколько выстрелов.
Во второй части записи зафиксирован момент, когда задержанному водителю уже надевают наручники и садят в служебный автомобиль.
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Недавно меня тормознули, за не включенный ближний свет, на трассе, ... и отпустили, заразы, предупредив, что бы я больше так не делал. А мы и это начинание угробим, своей бездушностью и бесхарактерностью.