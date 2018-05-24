 "Больная вообще или что?! Что ты чудишь?!", - в Ржищеве полиция после погони и стрельбы задержала девушку-водителя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента погони и задержания опубликовал в соцсети пользователь Алексей Соломенцев.

На записи видно, что во время погони патрульный автомобиль въехал в дорожное ограждение, а пытавшаяся уйти от погони женщина ездила по кругу. Дальше патрульный преградил путь водителю-беглецу своим авто, что привело к столкновению. На этом фрагменте записи полицейские сделали несколько выстрелов.

Во второй части записи зафиксирован момент, когда задержанному водителю уже надевают наручники и садят в служебный автомобиль.

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