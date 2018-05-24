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 Происшествия, Общество
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Все про:задержание (4961) Киевская область (1440) оружие (3451) стрельба (2256) водители (421) патрульная полиция (1105)

 "Больная вообще или что?! Что ты чудишь?!", - в Ржищеве полиция после погони и стрельбы задержала девушку-водителя. ВИДЕО

Полицейские патрульные в Ржищеве на Киевщине применили оружие для задержания подозрительного автомобиля, которым управляла девушка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента погони и задержания опубликовал в соцсети пользователь Алексей Соломенцев.

На записи видно, что во время погони патрульный автомобиль въехал в дорожное ограждение, а пытавшаяся уйти от погони женщина ездила по кругу. Дальше патрульный преградил путь водителю-беглецу своим авто, что привело к столкновению. На этом фрагменте записи полицейские сделали несколько выстрелов.

Во второй части записи зафиксирован момент, когда задержанному водителю уже надевают наручники и садят в служебный автомобиль.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Девушка за рулем BMW польской регистрации протаранила 4 автомобиля на паркинге и остановилась в витрине гипермаркета. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3067873
 
 
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так то ей в кайф будет, а не в наказание=))
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повна безпорадність поліції.... пішки доганяти машину
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ага, именно это и есть цирк "Хвора взагалі чи що?! Що ти витворяєш?!" - у Ржищеві поліція після погоні та стрільби затримала дівчину-водія - Цензор.НЕТ 4598 Бегают за авто по кругу "Хвора взагалі чи що?! Що ти витворяєш?!" - у Ржищеві поліція після погоні та стрільби затримала дівчину-водія - Цензор.НЕТ 4598
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На наших дорогах твориться дурдом: яка демократія, яка Європа. Диктатура, концтабір і Магадан.
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зачем на землю ложить ...она вроде на бойца ММА не похожа , нервный срыв может быть у каждого , как они её ещё не отпинали
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Нада было ее еще в секель поцеловать и отправить в санаторий.
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судя по машине, это была дикая законспирированная кацапка !! =)
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В США из этой машины уже был бы дуршлаг...
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тому там ніхто собі не дозволяє таких речей...
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Пару лет назад баба-дура также носилась, в Вашингтоне, вокруг Капитолия. Полисмены погонялись чуток, а потом застрелили. Там тоже был "нервный срыв", но..."низя заходить на государственную пристань "(с).
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Да надо было застрелить и весь хер до копейки. Угроза жизни полицейским очевидна. И это был бы последний выепон на украинском рынке полицейских услуг.
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ага, в Івано Франківську одній гниді при затриманні зломали пальчик.... ця пяна сука виявилася братом якогось прокурора і поліцейських зараз судять
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Вот и плохо, шо мы не защищаем своих патрульных полицейских. Это единственное светлое пятно на украинской ментовской шкуре.

Недавно меня тормознули, за не включенный ближний свет, на трассе, ... и отпустили, заразы, предупредив, что бы я больше так не делал. А мы и это начинание угробим, своей бездушностью и бесхарактерностью.
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Если она пьяная, то ее не только положить но и протащить по земле за машиной пару км, чтобы степрлось е6ало до самых ушей
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Если это гавно такое борзое, то пресаляешь, шо творят навороченные челы? Нельзя давать опускать патрульных, ну никак нельзя.
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У нее бешенство. Пристрелить ее нах!
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Грудастая девушка, не пропадет... Молочка всем хватит...
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Одного не понял - зачем патрульные въехали в клумбу?
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Зачем полицейский свою машину об клумбу стукнул?
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это обычная мусорская автоподстава. чтобы потом за счет остановленной машины бампер отремонтировать.
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мусора реально дауны какие-то. один около машины стоит, мечтает, а второй пешком бегает за жигулями
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как аваков прокомментирует подготовку своих подопечных? Полицейская академия, 6я серия.
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Нарконяшка сделала копов по полной программе ! Водить они не умеют, срелять тоже ! Давно так не ржал ! 😁😁😁😁😁😁 👍👍👍
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собственно я не заметил угрозы от этой барышни окружающим участникам движения. Почему нету начала видео с попыткой остановки машины? На основании чего ее попытались остановить мусора - очьень важьно?
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рехвормированные мусора па-навому способны только в клумбу въехать и пешком бегать за машиной по кругу
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и что? из за этого ее останавливать нужно? И что, эту женщину нужно валить на землю и скручивать руки за спиной?
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Во тёлка мусаров как лохов тролила, 100 раз свалить могла, пока лохи как бараны клумбу таранили, и бегали за машиной. Тёлка лучше ездит чем мусора конченные.
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Баба молодец,знатно ментов опозорила!
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Прикольный цирк от мусоров.Давно такого не видел.Где только таких дебилов набирают?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Больная вообще или что?! Что ты чудишь?!", - в Ржищеве полиция после погони и стрельбы задержала девушку-водителя. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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