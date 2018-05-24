 В Киеве экстремал с парашютом выпрыгнул из окна 26-го этажа. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, полет завершился удачно, хотя для безопасного прыжка необходимо минимум 150 метров, а этот был совершен приблизительно с 80-ти.
...
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, полет завершился удачно, хотя для безопасного прыжка необходимо минимум 150 метров, а этот был совершен приблизительно с 80-ти.
В Запорожье самоубийца упал на ребёнка и убил его. Несмотря на крайне малую вероятность.
B.A.S.E. - акронім
Building (Будівля)
Antenna (Антена)
Span (Будь-яке перекриття)
Earth (Земля)
Якось так
Там недалеко на Срибнокильской выше здание есть
А что, это - достойный выход из ситуации!