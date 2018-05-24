 В Киеве экстремал с парашютом выпрыгнул из окна 26-го этажа. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, полет завершился удачно, хотя для безопасного прыжка необходимо минимум 150 метров, а этот был совершен приблизительно с 80-ти.

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