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 Происшествия, Общество
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Все про:Киев (15876) парашют (25) экстрим (26)

 В Киеве экстремал с парашютом выпрыгнул из окна 26-го этажа. ВИДЕО

На столичных Позняках экстремал прыгнул с парашютом из окна 26-го этажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, полет завершился удачно, хотя для безопасного прыжка необходимо минимум 150 метров, а этот был совершен приблизительно с 80-ти. 

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Чувак тащится, тупо прется", - экстремал ехал по Киеву, стоя на мотоцикле. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3067846
 
 
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Да ладно вам, просто вы завидуете его смелости.
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Если б он упал на твоего ребёнка, как самоубийца в Запорожье, ты бы так не говорил.
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Вероятность крайте мала. Больше шансов что на ребенка балкон упадет.
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Ты невнимательно читаешь.
В Запорожье самоубийца упал на ребёнка и убил его. Несмотря на крайне малую вероятность.
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Нет, просто сочувствуем дворнику, которому чуть не пришлось смывать мозги с асфальта....Жизнь дается Богом не для безглуздого риска.
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Дурак точно.Не о ком не думал...Только гордыня и как вы пишите "смелость".А на мой взгляд , глупость...А если бы разбился? а вдруг приземлился бы на вашего ребенка и сломал ему шею?Может надо все-таки не кабак на голове иметь а голову?
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Позняки. Тарас Чорновол узнал, что в ближайший маркет чёрную икру подвезли.
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Это не экстремал, а идиот. А если бы он упал на прохожего?
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А где это, на ул.Кошица не могу понять?
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Я так даже с девятого этажа спрыгиваю, когда на работу не успеваю
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а у Жашкові баба Валя продавала гнилі помідори.
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Самоубийца. Сегодня ему просто повезло, а завтра? Такие долго не живут..
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112-й уже на Цензор пробрался, глядишь и NewsОne тут гнездо совьёт.
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Завжди був. Посилання на ці лайно-канали -- просто мейнстрім серед наших "змі".
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Коболев скоро прыгнет без парашюта. Или его прыгнут. Деньги, которые через него прошли не оставляют ему шансов на жизнь. Вслед за Чечетовым пойдет.
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точно. но сначала для верности топором. и на земле снова топором
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Для того, щоб Коболєв стрибнув, треба, щоб спочатку його нагородили як пропонував Бурбак Звісно, що не посмертно.
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с парашютом не круто...вот с рюкзаком картошки вместо него...
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Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Парашютики не забываем, не забываем...
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Этот ролик - как реклама. Теперь начнут прыгать с 26-го этажа, и с 5-го, и со 2-го, с парашютом и без.
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ну и где заявления в соцсетях от авакова что возбуждено уголовное дело за хулиганку?, как атошник в быдлоалкашей гранату кинул, караул, чп, а то что этот ублюдок мог на людей упасть пофиг? там что ограждение было люди стояли предупреждали? я сейчас из окна начну банки с консервацией кидать прошлогодней, через сколько ко мне постукают в дверь? не, вы скажите, у меня такой вид спорта херню тяжелою из окна кидать, протокол будет? резитас эй давай работай
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Це називається бейсджампінг, якщо кому цікаво
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Бейсджампинг в переводе с языка племени Антитанариву - "бес попутал".
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Немедленно дать героя Украины ! Если честно--Восхищение ?--Однозначно нет. Рискнуть всегда можно,но если есть на это крайняя необходимость, любого характера. А так , обыкновенный "ловец" восхищенных взглядов. Есть такая "порода"-- за "покорение" толпы, готовы рискнуть и жизнью, и "экстрим" они чувствует не тогда когда прыгают ,а когда ему аплодируют.
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BASE jumping

B.A.S.E. - акронім

Building (Будівля)


Antenna (Антена)


Span (Будь-яке перекриття)


Earth (Земля)

Якось так У Києві екстремал із парашутом вистрибнув з вікна 26-го поверху - Цензор.НЕТ 3085
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ага,на украденных панталонах хозяйки У Києві екстремал із парашутом вистрибнув з вікна 26-го поверху - Цензор.НЕТ 5977
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При мне тоже был один "икстрЭмал". С 16-го этажа в сторону Григоренка, это тоже на Позняках, сиганул в субботу в прекрасный весенний день утром, но без парашюта. Шото у него там в жизни не срослось, а додумать бестолковкой шоб прыгнуть с Южного моста, ума не хватило. Показал, так сказать, апщественности свое последнее фэ.
Там недалеко на Срибнокильской выше здание есть
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ну чего вы так на человека набросились, может он жизнь спасал...
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Теща любимая внезапно приехала погостить ненадолго, а тут под рукой парашют-крыло оказался...
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Или так: Неожиданно возвращается муж из командировки...
А что, это - достойный выход из ситуации!
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Если в современной многоэтажке случится пожар с возгоранием в шахте лифта и на лестнице, то это, пожалуй, единственный способ спастись. Никакие пожарные машины своими лестницами туда не достанут, и пожарных вертолётов у нас тоже нет... Так что, покупайте парапланы...
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И шо когда земли коснулся никто не добил?
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А мог бы и.. за кондиционер зацепится
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Киеве экстремал с парашютом выпрыгнул из окна 26-го этажа. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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