 Беспилотник показал, как украинская артиллерия ведет ответный огонь по российским войскам под Светлодарском. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео атаки снято с помощью беспилотника. Запись опубликовал старшина роты спецназа ДУК "Правый сектор" Иван Мирный.
...
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео атаки снято с помощью беспилотника. Запись опубликовал старшина роты спецназа ДУК "Правый сектор" Иван Мирный.
в Московии опять рвутся баяны...
Бо завжди писали, що на ворожі обстріли наші відповідають лише матюками з окопів.
Молодці! Смерть ворогам!
Пишет все равно о чем,
О любви и этикете,
И про поле, и про дом,
Про ромашки и букашек,
Про тревогу, про беду,
И про девочку Наташку,
Про жену и поп-звезду
И читать его нет мочи.
Я нисколько не темню -
Он строчит с утра до ночи
Графоманскую х....ю!
Он, конечно же, трудяга,
Выбивается из сил....
Дать бы палкою под с....у,
Чтоб писать он прекратил.
там минимум батарея из 4 стволов.
взрывы сериями по 4 с секундным интервалом.
Четко видно как ка давят огневые точки. точными выстрелами...одну за другой....
Используются для коррекции огня.