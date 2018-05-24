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 Политика Украины, Общество
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 Беспилотник показал, как украинская артиллерия ведет ответный огонь по российским войскам под Светлодарском. ВИДЕО

В сети появилось видео ответной атаки украинской артиллерии на опорный пункт российских войск "Прыщ" вблизи Светлодарска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео атаки снято с помощью беспилотника. Запись опубликовал старшина роты спецназа ДУК "Правый сектор" Иван Мирный.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Короткими, сука! Короткими и чуть ниже! Ой, хорошо!", - украинские бойцы уничтожают опорник оккупантов на Донбассе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3067811
 
 
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Таке враження що стріляла не артилерія, бо це масованим артвогнем назвати ніяк не можна!
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Люди з мізками всіх напрягають, бо не дають бути ідіотами решті населення!
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Чувак , те шо ти називаєш мізками - знаходиться в тебе нижче спини !
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А заодно и погасили десяток ипотек!
в Московии опять рвутся баяны...

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Отож..
Бо завжди писали, що на ворожі обстріли наші відповідають лише матюками з окопів.
Молодці! Смерть ворогам!
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Це те саме що матюки, ефект нульовий - профілі ворожих укріплень лишились такими самими чіткими та впізнаваними на місцевості, вони не знищені, від такої роботи артилерії толку - нуль!
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До чого тут зрада, вибух артснаряду лишає вертикальний стовп диму, а на відео був такий тільки один! Були розриви снарядів АГС та трасери з 30мм гармати БМП, але артилерії не було!
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Аминь... сразу спам... без прочтения...
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Фосфорними
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А де РОБОТА артилерії? Те що на відео це повільна неспішна стрільба однією гарматою та 1-2 БМП по кількох позиціях терористів! Де робота артилерії? Чи вже забули як має працювати артилерія і як мають перепахуватись всі окопи окупантів масованим артилерійським вогнем?
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Господи, як уже всіх дістав цей полоумний пенс! Безпілотник показав, як українська артилерія веде вогонь у відповідь по російських військах під Світлодарськом - Цензор.НЕТ 9724
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ТоваришЧ....огневые точки противника подавлены.... какое то количество винторогих обдроченцев отправлено в ад...... и все это как ты пишешь одной пушкой...но прицельно.... Безпілотник показав, як українська артилерія веде вогонь у відповідь по російських військах під Світлодарськом - Цензор.НЕТ 7887
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Позиції не знищені, завтра завезуть свіже м'ясо на ці позиції і війна почнеться з початку! Таке використання артилерії - це повна дурня! Має бути чітка мета - не просто полякати терористів, а знищити ворожі позиції, перепахати їх з лайном, щоб вони шукали там ще місяць трупи своїх найманців під товстим шаром землі і не могли вже там побудувати жодних укріплень! Там має бути пісок в якому жодних укріплень не створиш! Застосуваня артилерії має бути масованим, має бути створений вогневий вал на позиціях окупантів. Поодинокі постріли гарматами - це не робота, це повна дурня!
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Ти можеш випити діжку води, але мізки від цього в тебе не з'являться! Мізки або є, або їх немає! Ти або критично сприймаєш все те лайно яке тобі показують, або віриш як дебіл кожному фейку! На відео немає вогників пострілів зі сторони терористів, тобто вони всі в укритті, або вже відійшли і результативність такого вогню - нульова! Для того щоб знищити живу силу противника в укритті, потрібно стріляти 152мм снарядами масовано витрачаючи по 600-800 снарядів на одну позицію ворога! І тоді, якщо артилеристи не ідіоти і стріляють кучно, можна говорити про знищення ворожих позицій! А якщо навіть окопи не знищені і ворог може вести оборонні бої - це не робота артилерії, це повна куйня! Завтра привезуть взвод свіжої піхоти і позиція буде оборонятись так само як і до артобстрілу, це пуста витрата боєприпасів!
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Igor L живет на свете,
Пишет все равно о чем,
О любви и этикете,
И про поле, и про дом,

Про ромашки и букашек,
Про тревогу, про беду,
И про девочку Наташку,
Про жену и поп-звезду

И читать его нет мочи.
Я нисколько не темню -
Он строчит с утра до ночи
Графоманскую х....ю!

Он, конечно же, трудяга,
Выбивается из сил....
Дать бы палкою под с....у,
Чтоб писать он прекратил.
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почему "одной"?
там минимум батарея из 4 стволов.
взрывы сериями по 4 с секундным интервалом.
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Вибухів від артилерії не побачив, був лише один. Решта то АГС та БМП.
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Кацарылый эксперт ,методичку новую изучи.Стратег недобитый.
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А вы говорите радаров нет...целеуказание у них отключено....и вообще они у Пети в погребе лежат... Безпілотник показав, як українська артилерія веде вогонь у відповідь по російських військах під Світлодарськом - Цензор.НЕТ 5015

Четко видно как ка давят огневые точки. точными выстрелами...одну за другой....
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Чекаємо звіт по результатах "ответкі".
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Поясните дебилу, что это за крассные "плазмаганы"?
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А разрывы вдалеке - огонь из зенитно-пулеметной установки.
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Тросирующие (скорей всего)30ти миллиметровые снаряды...
Используются для коррекции огня.
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Через сутки после обстрела, по риказу Соевого постриляли в пустоту для отвода глаз!
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Можна вічно дивитись на три речі - як горить вогонь, тече вода і як наші насипають підх*йловникам.
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Ну вот на это никаких денег не жалко, в отличие от мурзилки парадов.
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И все таки это хоть и приятная, но маленькая радость. Вот когда украинская арта будет вести обстрел позиций врага на территории государства - агрессора, вот тогда и воздастся козломордым за их артобстрелы украинских земель начиная с 14 года, вот тогда и порадуемся по настоящему
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБеспилотник показал, как украинская артиллерия ведет ответный огонь по российским войскам под Светлодарском. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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