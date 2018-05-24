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Все про:МВД (7539) отравление (1033) школа (1684) Шевченко Артем (134)

 Не надо разводить панику: есть несколько похожих, но не связанных между собой случаев, - Артем Шевченко об отравлениях детей в Харькове, Николаеве и Черкассах. ВИДЕО

Случаи отравления детей в школах Харькова, Николаева и Черкасс нельзя объединить в одну цепь.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я очень прошу не связывать все эти случаи в одну картину. Они разные по своей природе, по имеющимся данным. Если два последние случая - это хулиганство, и все признаки этого у нас есть. Скорее всего, кто-то из школьников распылил газ раздражающего действия", - отметил Шевченко.

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Он добавил, что случай в Черкассах более сложный. "Пока ни один специалист не дал нам ответы, что могло стать причиной такого отравления. Но я призываю не разводить большую панику вокруг этих случаев. Да, действительно, несколько подобных случаев, но они не связаны между собой, по крайней мере, по тем первичным данным, которые мы видим", - заявил директор департамента коммуникаций МВД.

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По его словам, относительно ситуации в Черкассах специалисты даже не дали четкого заключения об отравляющем веществе.

Напомним, 22 мая от распыления неизвестного газа в харьковской школе №3 пострадало 38 детей, 27 из них были госпитализированы. Полиция отрабатывает версию о том, что газ в школе в Харькове распылил один из учеников, чтобы сорвать занятия.

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Перед этим, 21 мая, в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения.

Утром 8 мая на линейке в одной из школ Черкасс дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие и даже терять сознание. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 12 часов были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находились в реанимации.

Источник: https://censor.net.ua/v3067790
 
 
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обісрались, але всі від різних тортів.
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Шото из серосеровского прошлого припоминается, типа был такой - человек и пароход. От так, школьники-террористы, есть несколько похожих, но не связанных между собой случаев (с) в один день, это нужно быть совсем тупорылым Дрю Шевченко. Посмотрел бы я в глаза этому мудаку еслиб, не дай бог, его детей отравили.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНе надо разводить панику: есть несколько похожих, но не связанных между собой случаев, - Артем Шевченко об отравлениях детей в Харькове, Николаеве и Черкассах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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