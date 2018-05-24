 Не надо разводить панику: есть несколько похожих, но не связанных между собой случаев, - Артем Шевченко об отравлениях детей в Харькове, Николаеве и Черкассах. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я очень прошу не связывать все эти случаи в одну картину. Они разные по своей природе, по имеющимся данным. Если два последние случая - это хулиганство, и все признаки этого у нас есть. Скорее всего, кто-то из школьников распылил газ раздражающего действия", - отметил Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования не будет отменять линейки в день последнего звонка из-за случаев массового отравления детей в школах

Он добавил, что случай в Черкассах более сложный. "Пока ни один специалист не дал нам ответы, что могло стать причиной такого отравления. Но я призываю не разводить большую панику вокруг этих случаев. Да, действительно, несколько подобных случаев, но они не связаны между собой, по крайней мере, по тем первичным данным, которые мы видим", - заявил директор департамента коммуникаций МВД.

Читайте также: Ограничить доступ на территорию, усилить охрану и контроль за пропускным режимом, - рекомендации МОН для учреждений образования

По его словам, относительно ситуации в Черкассах специалисты даже не дали четкого заключения об отравляющем веществе.

Напомним, 22 мая от распыления неизвестного газа в харьковской школе №3 пострадало 38 детей, 27 из них были госпитализированы. Полиция отрабатывает версию о том, что газ в школе в Харькове распылил один из учеников, чтобы сорвать занятия.

Также читайте: Надо выяснить, кто продает детям эти баллончики, - Гройсман о распылении слезоточивого газа в школах

Перед этим, 21 мая, в школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения.

Утром 8 мая на линейке в одной из школ Черкасс дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие и даже терять сознание. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 12 часов были госпитализированы 47 учеников, из них 11 находились в реанимации.