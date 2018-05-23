 Голодовка Сенцова вызвала резонанс и помогает украинским дипломатам мобилизовать западный мир, чтобы давить на Россию, - Кулеба. ВИДЕО

Об этом в эфире Радіо Свобода заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Заявление Олега Сенцова действительно разбудило некоторых партнеров, которые начали забывать о судьбе наших политзаключенных. Несмотря на постоянные напоминания и просьбы вместе с нами что-то делать, вопрос был отодвинут на второй план", - отметил Кулеба.
По его словам, заявление Сенцова и резонанс помогают украинским дипломатам мобилизовать западный мир, чтобы давить на Россию.
"Когда мы говорим с нашими партнерами, то говорим очень простую вещь: это человек сильной воли и действительно может умереть в знак протеста. А европейцы? Они боятся смерти. Перспектива смерти за их бездействие заставляет их задумываться... Заявить, что мы не признаем аннексии - с этим проблем нет. Сделать что-то, чтобы остановить нарушения прав человека в Крыму, - сразу начинаются проблемы", - отметил Кулеба.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, пока Россия по политическим мотивам держит в неволе 64 украинцев.
Сейчас в большинстве лечебных учреждений посетителей заставляют одевать бахилы. Гигиена и все такое. Даже спортклубы ввели такую практику в межсезонье. В частных клиниках и спортклубах бахилы входят в стоимость билета, а в казенных больницах - установили автоматы, где за три гривны тебе падает упаковка с парой бахил. К этому все привыкли и считают это в порядке вещей. То есть, налицо некий дресс-код: в бахилах, значит - пришел по делу и вопросов к тебе нет, а если без оных, то могут возникнуть вопросы в самый неподходящий момент.
То есть, речь идет уже не столько о гигиене, сколько о некотором ритуале. Присутствие или отсутствие бахил не сильно влияет ни на визуальную чистоту, ни на класс чистоты - в медицинском понимании этого термина. О чем можно говорить, если постоянно приходится наблюдать медработников (врачей) которые стоят на улице и курят под мелким дождем, а на ногах - бахилы. Бросают окурки и идут в помещение. Так что мы относимся к этому, как к ритуалу или чему-то подобному, что мягко работает в режиме «свой-чужой».
То же самое демонстрируют и публичные деятели, а особенно - артисты разных мастей. Вчера это стало заметно выпукло и четко. Например, некоторые представители творческой интеллигенции пришли под здание администрации президента Украины с плакатами, на которых были требования об освобождении Сенцова. По большому счету, так поступают опытные проститутки, которые заманивают клиента прокачанными ягодицами, бюстом и губами. Они сначала создают соответствующий вид, который будет монетизирован, в результате известных усилий. То есть, определенно известно, что решение об освобождении политических заключенных, граждан Украины, может принимать только и исключительно Путин. Казалось бы, вот всем этим деятелям надо собрать свои плакатики и ехать в Москву, к зданию АП РФ. Хорошо, в Москву ехать с такими требованиями как-то страшновато и накладно. Они конечно - хотят, чтобы кто-то освободил Сенцова, но уж точно не настолько, чтобы получить себе неприятности. Посему, можно пойти на Банковую, где у тебя точно не будет проблем. Кроме того, свое абсурдное требование они адресуют президенту Украины. При этом - прекрасно понимают, что их будут снимать журналисты, в том числе и российских СМИ, которые напишут нужный текст о том, что они высказали свое неудовольствие Порошенко.
Это маневры имеют вполне конкретную цель. Деятели искусств демонстрируют Кремлю и его спецслужбам, что они одели бахилы и их можно впускать в РФ без проблем. Дальше - больше. Некто Козловский, о котором пишут, что он - певец, не просто переобулся в бахилы, но и переоделся в бойца невидимого фронта, коими Московия кишела на 9 мая. Он стал одним из них и успешно принял участие в московском шабаше. Эти переодевания - те же самые бахилы. По сети ходит фото, на котором изображен «журналист» Гордон в форме НКВД. Причем видно, что никто его не заставлял этого делать, это - личная инициатива и он получает от этого кайф. То есть, фото сигнализирует Москве: «Ну ты это, заходи, если шо».
И так - везде. Некто, поющий про не твою войну - тоже отсылает сигнал, чтобы он потом ни писал в оправдание. Но самое интересное, что подобная публика обувает бахилы вполне узнаваемого цвета. Как только возникает возможность поехать на Московию срубить бабла, они все заводят один и тот же ноющий разговор об искусстве вне политики и прочих вещах. При этом, большая часть этих парней - молодые, крепкие хлопцы, все как один избежавшие всех волн мобилизации, а некоторые и вовсе не были в армии, хотя в Москве легко одевают чужую военную форму.
Мало того, бахилы обуваются и тогда, когда очередной российский деятель или деятельница «искусств», в основном, исполняющие одну из разновидностей их «шансона», получает под зад коленом у границы Украины. Особый вой поднимается, когда под зад получает исполнительница-колясочница, у которой голоса не было от рождения, да и слуха - тоже. Или, когда ансамбль песен и плясок оккупационной армии, полным составом, решает поселиться на сочинском пляже. Тогда тоже начинаются разговоры об искусстве, к которому наши деятели имеют совершенно загадочное отношение. Самый знаменитый из этих деятелей гарантированно провалит любой эстрадный конкурс, а из оперы их погонят пинками и посоветуют петь в установленном месте у метро. Их известность, знаменитость и матерость заканчиваются границами Украины или кружками диаспоры за рубежом, но есть еще огромная РФ, где можно петь или что там еще делать, но в обязательных бахилах.
Отсюда напрашивается простой вывод. Никто не может им запретить хотеть быть заангажированным в стране-оккупанте, но при этом - мерзко прикрываться искусством. Путана, гейша, гетера и подобные определения такой деятельности должны называться прямо и без выкрутасов. Тогда и вопросов никаких не возникнет, ибо с проститутки спрос не велик. Хотя после изгнания германских войск из Франции вопросы возникали и к проституткам. Тогда надо собирать свой гламурный багаж и ехать туда, где их лучше понимают.
В общем, в президенты уже собрались: Вакарчук, Зеленский и иже с ними. Кто-то недавно пошутил, что для полного комплекта там не хватает Иво Бобула, но в каждой шутке есть доля шутки. Деятель уже заявил, что и он желает стать президентом. Причем, заявил он это сразу после того, как был замечен в одной бахиле на две ноги. Ну что же, бандита-гопника уже избирали в президенты, теперь пришла очередь проституток в бахилах.
антиколорадос
Может их посадить , как Сенцова ? И тогда они начнут лечебное голодание ?
Что интересно, не украинские дипломаты мобилизуют мир в вопросе украинских заключенных, что должны были бы успешно делать в силу своей профессии, а мужественный одиночка Сенцов, настоящая личность, не сломленная и не подчинившаяся подванивающему ху@лу.