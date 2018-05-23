 Голодовка Сенцова вызвала резонанс и помогает украинским дипломатам мобилизовать западный мир, чтобы давить на Россию, - Кулеба. ВИДЕО

Об этом в эфире Радіо Свобода заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление Олега Сенцова действительно разбудило некоторых партнеров, которые начали забывать о судьбе наших политзаключенных. Несмотря на постоянные напоминания и просьбы вместе с нами что-то делать, вопрос был отодвинут на второй план", - отметил Кулеба.

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По его словам, заявление Сенцова и резонанс помогают украинским дипломатам мобилизовать западный мир, чтобы давить на Россию.

"Когда мы говорим с нашими партнерами, то говорим очень простую вещь: это человек сильной воли и действительно может умереть в знак протеста. А европейцы? Они боятся смерти. Перспектива смерти за их бездействие заставляет их задумываться... Заявить, что мы не признаем аннексии - с этим проблем нет. Сделать что-то, чтобы остановить нарушения прав человека в Крыму, - сразу начинаются проблемы", - отметил Кулеба.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, пока Россия по политическим мотивам держит в неволе 64 украинцев.