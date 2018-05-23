 Первая очередь комплекса полигона "Широкий Лан" должна быть введена в эксплуатацию осенью, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "За период менее года построено то, что вы видите сегодня. Я ставлю задачу чтобы этой осенью первая очередь этого комплекса полигона "Широкий Лан" была введена в эксплуатацию ", - сказал Петр Порошенко во время посещения полигона и ознакомления с ходом строительных работ в рамках рабочей поездки в Николаевскую область.

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Глава государства поблагодарил всех, кто приложил усилия к реализации этого проекта. "Вы видите, что здесь не хуже чем "Яворов" (полигон - ред.). Только "Яворов" строили десятки лет, а "Широкий Лан" строили год", - добавил он

Президент также отметил, что каждая копейка на строительство тратилась через систему ProZorro, а качество строительства принимается ответственными лицами Вооруженных Сил.

"Все будет посвящено повышению боеспособности подразделений и частей, которые здесь будут проходить службу", - подчеркнул Петр Порошенко.

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"Как говорится это наш ответ зрадофилам. Вы помните, что отсюда, с "Широкого Лана" были очень популярны фото, особенно с палаткой, дорога к которому была заполнена талой водой и с подписью: "все пропало". Вот это ответ Вооруженных Сил Украины, Министерства обороны всепропальщикам", - отметил Президент.

По словам Главы государства, еще в прошлом году "здесь было чистое поле". "За один год, вы видите построено 11 казарм. Казарм, каждая из которых способна принять две роты. Абсолютно качественно обеспечены бытовые нужды ", - рассказал Петр Порошенко.

Он отметил также, что далеко не все страны НАТО имеют такие условия для военнослужащих, которые создаются на полигоне "Широкий Лан".

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"Это совершенно новые подходы, поскольку одновременно строится большая столовая, решен вопрос тепло-, энерго-, водоснабжения. Военнослужащий на полигоне сможет принять душ, постирать обмундирование, будут обеспечены все необходимые бытовые условия", - отметил Президент и добавил, что еще две недели назад на месте новой столовой был только каркас. Он выразил надежду, что здесь уже будет применена новая система питания военных ВСУ".

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Глава государства отметил, что также создаются условия для качественного отдыха военнослужащих, которые будут проходить здесь службу. Кроме того, строится бетонная дорога".