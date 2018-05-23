 Первая очередь комплекса полигона "Широкий Лан" должна быть введена в эксплуатацию осенью, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "За период менее года построено то, что вы видите сегодня. Я ставлю задачу чтобы этой осенью первая очередь этого комплекса полигона "Широкий Лан" была введена в эксплуатацию ", - сказал Петр Порошенко во время посещения полигона и ознакомления с ходом строительных работ в рамках рабочей поездки в Николаевскую область.
Глава государства поблагодарил всех, кто приложил усилия к реализации этого проекта. "Вы видите, что здесь не хуже чем "Яворов" (полигон - ред.). Только "Яворов" строили десятки лет, а "Широкий Лан" строили год", - добавил он
Президент также отметил, что каждая копейка на строительство тратилась через систему ProZorro, а качество строительства принимается ответственными лицами Вооруженных Сил.
"Все будет посвящено повышению боеспособности подразделений и частей, которые здесь будут проходить службу", - подчеркнул Петр Порошенко.
"Как говорится это наш ответ зрадофилам. Вы помните, что отсюда, с "Широкого Лана" были очень популярны фото, особенно с палаткой, дорога к которому была заполнена талой водой и с подписью: "все пропало". Вот это ответ Вооруженных Сил Украины, Министерства обороны всепропальщикам", - отметил Президент.
По словам Главы государства, еще в прошлом году "здесь было чистое поле". "За один год, вы видите построено 11 казарм. Казарм, каждая из которых способна принять две роты. Абсолютно качественно обеспечены бытовые нужды ", - рассказал Петр Порошенко.
Он отметил также, что далеко не все страны НАТО имеют такие условия для военнослужащих, которые создаются на полигоне "Широкий Лан".
"Это совершенно новые подходы, поскольку одновременно строится большая столовая, решен вопрос тепло-, энерго-, водоснабжения. Военнослужащий на полигоне сможет принять душ, постирать обмундирование, будут обеспечены все необходимые бытовые условия", - отметил Президент и добавил, что еще две недели назад на месте новой столовой был только каркас. Он выразил надежду, что здесь уже будет применена новая система питания военных ВСУ".
Глава государства отметил, что также создаются условия для качественного отдыха военнослужащих, которые будут проходить здесь службу. Кроме того, строится бетонная дорога".
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Источник: https://censor.net.ua/v3067747