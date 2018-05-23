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 Первая очередь комплекса полигона "Широкий Лан" должна быть введена в эксплуатацию осенью, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко поставил задачу ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса полигона "Широкий Лан" осенью этого года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "За период менее года построено то, что вы видите сегодня. Я ставлю задачу чтобы этой осенью первая очередь этого комплекса полигона "Широкий Лан" была введена в эксплуатацию ", - сказал Петр Порошенко во время посещения полигона и ознакомления с ходом строительных работ в рамках рабочей поездки в Николаевскую область.

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Глава государства поблагодарил всех, кто приложил усилия к реализации этого проекта. "Вы видите, что здесь не хуже чем "Яворов" (полигон - ред.). Только "Яворов" строили десятки лет, а "Широкий Лан" строили год", - добавил он

Президент также отметил, что каждая копейка на строительство тратилась через систему ProZorro, а качество строительства принимается ответственными лицами Вооруженных Сил.

"Все будет посвящено повышению боеспособности подразделений и частей, которые здесь будут проходить службу", - подчеркнул Петр Порошенко.

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"Как говорится это наш ответ зрадофилам. Вы помните, что отсюда, с "Широкого Лана" были очень популярны фото, особенно с палаткой, дорога к которому была заполнена талой водой и с подписью: "все пропало". Вот это ответ Вооруженных Сил Украины, Министерства обороны всепропальщикам", - отметил Президент.

По словам Главы государства, еще в прошлом году "здесь было чистое поле". "За один год, вы видите построено 11 казарм. Казарм, каждая из которых способна принять две роты. Абсолютно качественно обеспечены бытовые нужды ", - рассказал Петр Порошенко.
Он отметил также, что далеко не все страны НАТО имеют такие условия для военнослужащих, которые создаются на полигоне "Широкий Лан".

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"Это совершенно новые подходы, поскольку одновременно строится большая столовая, решен вопрос тепло-, энерго-, водоснабжения. Военнослужащий на полигоне сможет принять душ, постирать обмундирование, будут обеспечены все необходимые бытовые условия", - отметил Президент и добавил, что еще две недели назад на месте новой столовой был только каркас. Он выразил надежду, что здесь уже будет применена новая система питания военных ВСУ".

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Глава государства отметил, что также создаются условия для качественного отдыха военнослужащих, которые будут проходить здесь службу. Кроме того, строится бетонная дорога".

Источник: https://censor.net.ua/v3067747
 
 
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а навіщо?
тяжко в навчанні - легко у бою...
Первая очередь комплекса полигона "Широкий Лан" должна быть введена в эксплуатацию осенью, - Порошенко - Цензор.НЕТ 657
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Петр Алексеевич! Бесплатный совет - Не называйте своих украинцев зрадофилами. Это работа для ваших ботов. Ибо это мелочно и подло, не разыгрывайте публично обиженку. Вы не барин, вы нанятый менеджер. И наняли вас украинцы не трепаться, а работать.
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"Как говорится- это наш ответ зрадофилам."!!!
Источник: https://censor.net.ua/v3067747
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Генерал НАТО "Стэнли" одобрил проект,нахер это знать кацаПсинам Плешивого Педофила с ракетой СРАМАта? Первая очередь комплекса полигона "Широкий Лан" должна быть введена в эксплуатацию осенью, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6365
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Піар - окремо.. Армія - окремо.. Те, що воїни ЗСУ на початку п'ятого року війни почнуть перебувати в людських умовах на полігоні - це добре.. А петя - то таке, не звертайте уваги ..Десять місяців спливуть швидко.. Первая очередь комплекса полигона "Широкий Лан" должна быть введена в эксплуатацию осенью, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2532
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Ну мало ли,что должно быть ,главнокомандующий воюющей армии должен быть со своей армией и народом а не на мальдивах жопу греть ...
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Привет ДОЛБОДЯТЛЫ РАБссии Мавзолейной.Есть 2 новости....,мой друг Евгений Ройзман послал вас на БУЙ в Екатеринбурге,ибо вы БЫДЛОО...,вторая Шендерович придумал новый анекдот про РЮССКАе Быдло...с какой начать? Первая очередь комплекса полигона "Широкий Лан" должна быть введена в эксплуатацию осенью, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1568
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...Только "Яворов" строили десятки лет, а "Широкий Лан" строили год" ..."толькояворов" цегляні будівлі ...хоч фігня але деякий захист у випадку обстрілу є ... а "ширлан" дерьмо "модульне" ...у випадку обстрілу осколки від снарядів (бомб) прошивають бараки навильт разом з тими хто там буде знаходитися ...а це все недалеко від окупованого Криму ... зато дешево Источник: https://censor.net.ua/v3067747
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що "лучше" ...хто там думає про захист військовослужбовців під час війни ..."бабы ещё нарожают" ? нашими військовими командують такі самі"военачальники" як і у ХУЙЛОстані ...точніше всі вони в одній академії членштаба вчилися ...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПервая очередь комплекса полигона "Широкий Лан" должна быть введена в эксплуатацию осенью, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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