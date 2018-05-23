 Комитет ВР по обороне рассматривает законопроект о нацбезопасности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания.

Кроме того, запланировано рассмотрение законопроектов о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы экологического и радиологического контроля в пунктах пропуска (рег. № 7302 от 17.11.2017); о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно реформирования системы экологического и радиологического контроля в пунктах пропуска (рег. №7303 от 17.11.2017); о внесении изменений в Закон Украины "О санкциях" (реестр. № 7438 от 22.12.2017); о мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности Украины и наказании лиц, виновных в грубом нарушении прав человека (рег. № 7439 от 22.12.2017); об обеспечении равных прав женщин и мужчин при прохождении воинской службы (№6109) и других.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доработанный проект закона о Нацбезопасности затрагивает 11 сфер ее обеспечения, - Винник

Также нардепы планируют рассмотреть проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. (№8357).

Кроме того, согласно повестке дня ряд вопросов должны будут рассмотреть в закрытом режиме.