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 Политика Украины
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 Комитет ВР по обороне рассматривает законопроект о нацбезопасности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны на своем заседании планирует рассмотреть проект закона О национальной безопасности Украины.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания.

Кроме того, запланировано рассмотрение законопроектов о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы экологического и радиологического контроля в пунктах пропуска (рег. № 7302 от 17.11.2017); о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно реформирования системы экологического и радиологического контроля в пунктах пропуска (рег. №7303 от 17.11.2017); о внесении изменений в Закон Украины "О санкциях" (реестр. № 7438 от 22.12.2017); о мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности Украины и наказании лиц, виновных в грубом нарушении прав человека (рег. № 7439 от 22.12.2017); об обеспечении равных прав женщин и мужчин при прохождении воинской службы (№6109) и других.

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Также нардепы планируют рассмотреть проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. (№8357).

Кроме того, согласно повестке дня ряд вопросов должны будут рассмотреть в закрытом режиме.

Источник: https://censor.net.ua/v3067654
 
 
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А почему Пашинский не сидит в тюрьме? Что в Украине не так?
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пригласили бы этого святаша, у которого бизнес в дыре и в Крыму, он бы им рассказал про национальную безопасность и с чем ее он там ест...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет ВР по обороне рассматривает законопроект о нацбезопасности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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