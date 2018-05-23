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 Рада начала рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Сегодня, 23 мая, Верховная Рада перешла к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440).

Спикер Верховной Рады Украины Парубий в ходе сегодняшнего заседания Рады объявил о начале рассмотрения во втором чтении проекта Закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

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Парубий напомнил о проведенных переговорах с Венецианской комиссией по согласованию дискуссионных норм данного законопроекта. Он сообщил, что были согласованы 13 из 14 рекомендаций. "Это важный шаг вперед. Но, к сожалению, мы не смогли согласовать все поправки", - добавил он.

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Парубий также сообщил, что с председателем Комитета по вопросам правовой политики и правосудия достигнута договоренность, что по тем нормам, где нет согласования, Комитет принял решение "на усмотрение зала".

Председательствующий предложил те позиции, которые будут внесены на усмотрение зала, рассмотреть в конце рассмотрения всех поправок перед голосованием за законопроект в целом. По его словам, сначала нужно пройти все согласованные позиции и иметь возможность и время продолжить консультации в течение рассмотрения законопроекта.

Парубий напомнил, что в законопроекте 1927 правок. Сегодня народные депутаты смогут только начать рассмотрение.

Председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич добавил к сказанному, что те правки, которые учтены Комитетом, это общая позиция Комитета и Венецианской комиссии. Он попросил народных депутатов, правки которых не учтены или учтены частично, не обижаться, что они не будут ставиться на голосование, поскольку это приведет к новым согласованиям, к очередному раунду пересогласования этих норм.

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Князевич также сказал, что при рассмотрении поправок он будет комментировать предложения, которые будут рассматриваться.

Народные депутаты приступили к рассмотрению поправок к законопроекту. По состоянию, на 13.57 Рада смогла рассмотреть 179 поправок.

Источник: https://censor.net.ua/v3067623
 
 
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Я так понимаю МВФ уже в аэропорту, покидает страну.
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Без антикорупційного суду,наші діти незчуются,як бариги розпродадуть їх органи...МВФ не хоче давати кредити на розграбування купці аферистів..
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порося та його ОЗУ наразі перед ділемою: буцегарня чи дефолт країни (і потім все одно буцегарня)))
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Согласовали практически все. Не сошлись только в одной "мелочи" - будут ли судьи "карманными" или нет.
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Не сошлись только в одном - будет ли в Украине Антикоррупционный суд или нас пошлют на....хутор бабушек ловить со всеми проблемами по войне с Россией??? Как власть может ещё паралитически дергаться, если Украина фактически уже давно под внешним управлением. А просто так продолжать губы надувать, то можно и неосторожно пукнуть.

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Антикор.суд - це саме те,що потрибно для того,щоб надали посадити лолиту та ахметова. Дали ще цикавише.
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Антикоррупционный суд это тот механизм который позволит пересажать всех ранее пойманных преступников. Если это произойдет то рейтинг Порошенко резко взлетит вверх но Юлька и Жопоблок прекрасно это понимают и сделают все возможное чтобы этого не произошло.
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рейтинг поросяти "рєзко взлєтіт" після його посадки. тому ви беззаперечно праві)
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это да, а когда Петю посадят после выборов, то его рейтинг у сокамерников взлетит до невообразимой высоты высот...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада начала рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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