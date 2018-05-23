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 Политика Украины, Общество
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 "Нашего старшего приняли за своего. Он отчитал их за пьянство, построил и объявил, что он украинский военный", - бойцы "Донбасс-Украина" о пленении террористов возле Гольмовского. ВИДЕО

Украинские бойцы батальона "Донбасс-Украина" рассказали подробности задержания боевиков возле поселка Гольмовский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, украинские воины несколько дней планировали операцию и подошли к позициям российских наемников тихо и без единого выстрела. На тот момент четверо террористов выпивали на позициях и о чем-то говорили, совершенно не ожидая никаких действий со стороны украинских воинов.

"Один-единственный вышел с оружием и то оно не было у него на изготовку, а как у постового. К войне вообще не был готов. Он нашего старшего группы принял за своего. Еще бы чуть-чуть, и он бы ему честь отдал", - говорит наш военный.

Старший группы отчитал наемников за пьянство и приказал выходить на улицу строиться, и только тогда заявил, что он украинский военный.

 Читайте: Взводний 46 ОБСпП Микола (Бугай) Шафалюк про захоплення у полон трьох бойовиків: "Ми думали, що їх на позиції менше"

"Вид, конечно, у них был глуповатый такой. После того, как начали их уводить из блиндажа, наверное, один догадался о чем-то и начал пытаться что-то сделать с незаряженным оружием, но был уничтожен", - рассказывает еще один боец.

...

Смотрите также: Разведчики 46 ОШБ "Донбасс" уничтожили террориста, еще троих захватили в плен, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3067560
 
 
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Чигари и Гольмоское - на высотах с которых простреливается вся Горловка. Вчера показали Стугны и Джевелины. После Лиги Чемпионов в Киеве - Горловка будет наша "Нашего старшего приняли за своего. Он отчитал их за пьянство, построил и объявил, что он украинский военный", - бойцы "Донбасс-Украина" о пленении террористов возле Гольмовского - Цензор.НЕТ 309
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А ...нормальные герои ВСЕГДА идут в обход.
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Вот Шо бояра животворяШШая делаетЪ... "Нашего старшего приняли за своего. Он отчитал их за пьянство, построил и объявил, что он украинский военный", - бойцы "Донбасс-Украина" о пленении террористов возле Гольмовского - Цензор.НЕТ 7948
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Интересно, кто окажется выносливее в противостоянии Россия или цивелизованный мир ???
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Ага, а потім вони знову повернуться наших хлопців вбивати і калічити. Краще б вказівний палець рубали шоб падло більше не могло стріляти.
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Цього мало. От якщо лапки з дупці повисмикувати, то вже може бути.
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Можно на пунктах пропуска на столбах вешать с табличкой.
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Не можно. Это военное преступление.

Если что-то и можно, то втихую и без свидетелей.
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Все равно лучше, шоб свидетелей (даже самых наипровереннейших своих) не было.
Торнадовцы вон расплачиваются теперь бо была куча свидетелей.

А так... "Я его повел в сторонку посрать, а он, сука, сбежал". А "сбежавший" остался лежать в канаве с половиной головы...
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И все таки наші потихенку сунуться. "На нашого старшого подумали, що свій. Він висварив їх за пияцтво, вишикував і оголосив, що він український військовий", - бійці "Донбас-Україна" про взяття в полон терористів біля Гольмівського - Цензор.НЕТ 1264 Метр за метром, кілометр за кілометром. Начебто непомітно. Мудра тактика, дай боже хлопцям здоров'я. Отож паніка серед сепаратюг виникла недаремно. І не треба заспокоювати, паніка у ворога - хороша річ.
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Он знает, кого и зачем успокаивает. Он с тем ватаном - два сапога кеды (разница только в положении относительно линии фронта).
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"На нашого старшого подумали, що свій. Він відчитав їх за пияцтво, вишикував і оголосив, що він український військовий", - бійці "Донбас-Україна" про взяття в полон терористів біля Гольмівського - Цензор.НЕТ 8282 Молодці хлопці! Класно спрацювали, та ще й з гумором. "На нашого старшого подумали, що свій. Він відчитав їх за пияцтво, вишикував і оголосив, що він український військовий", - бійці "Донбас-Україна" про взяття в полон терористів біля Гольмівського - Цензор.НЕТ 8502
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Надо начать централизованные поставки контрабаса шмурдяка и паленой водяры в лугандонию.
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А ещё выкопать яму, накрыть её тонкими ветками, прикрыть травой. Затем полить спиртом. И раз в два дня ходить за трофеем. )
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Та давно пропную. Вже б і гроші дала на цистерну якогось шмурдяка.
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что ни говори, а дамбасяне сказочные дебилы "На нашого старшого подумали, що свій. Він відчитав їх за пияцтво, вишикував і оголосив, що він український військовий", - бійці "Донбас-Україна" про взяття в полон терористів біля Гольмівського - Цензор.НЕТ 972
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лугандонцы. Жители Донбасса и лугандонцы это разные народы. Ментально и умственно.
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одни бухают бояру, вторые предпочитают одеколон?
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так в 1й лінії оборони там і стоїть гарматне м'ясо у сепаратистів, місцеві зеки та алкаші, офіцери там тільки з рф. А ось друга лінія там вже снайпери, артилерія з рф то давно відомо.
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Оце наші мужики кацапську пянь голими руками ловлять ! Молодці ! "На нашого старшого подумали, що свій. Він висварив їх за пияцтво, вишикував і оголосив, що він український військовий", - бійці "Донбас-Україна" про взяття в полон терористів біля Гольмівського - Цензор.НЕТ 4446

Суворий ми НАРОД...................... УКРИ !!!!!!!!!!!!!
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Даже лекцию о вреде алкоголизма прочитали😀
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Реально антиполезно, сей эпизод подтверждает.
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ордынцы подумали что белка, оказался бИндеровец. стекломой он такой.
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Диалог из ДМБ:
- Идём на склад, тушонки возьмём на закуску.
- Ничего не выйдет.
- Почему?..
- Там хохол старший...
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Ruskije bez butylki trudno i predstavyt takoje.Gde ja zyvu tak netu ix,ranse sto vydel tak vse alxasy bez iizkliucenyji.Odin sobaku vyvodil poguliat,tak obratno uze sobaka ego vela domoj i tak kazdy den "На нашого старшого подумали, що свій. Він висварив їх за пияцтво, вишикував і оголосив, що він український військовий", - бійці "Донбас-Україна" про взяття в полон терористів біля Гольмівського - Цензор.НЕТ 2885
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Москаля заїб....а...ли.... При спробі втечі.... "На нашого старшого подумали, що свій. Він висварив їх за пияцтво, вишикував і оголосив, що він український військовий", - бійці "Донбас-Україна" про взяття в полон терористів біля Гольмівського - Цензор.НЕТ 3130
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Пуцін казав, шо расіян там нєт... І єго там уже нєт....
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если от позиций боевиков до наших окопов разбросать фунфурики с боярой то абизяны будут их собирать и сами в плен приходить
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Нашего старшего приняли за своего. Он отчитал их за пьянство, построил и объявил, что он украинский военный", - бойцы "Донбасс-Украина" о пленении террористов возле Гольмовского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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