 "Нашего старшего приняли за своего. Он отчитал их за пьянство, построил и объявил, что он украинский военный", - бойцы "Донбасс-Украина" о пленении террористов возле Гольмовского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, украинские воины несколько дней планировали операцию и подошли к позициям российских наемников тихо и без единого выстрела. На тот момент четверо террористов выпивали на позициях и о чем-то говорили, совершенно не ожидая никаких действий со стороны украинских воинов.

"Один-единственный вышел с оружием и то оно не было у него на изготовку, а как у постового. К войне вообще не был готов. Он нашего старшего группы принял за своего. Еще бы чуть-чуть, и он бы ему честь отдал", - говорит наш военный.

Старший группы отчитал наемников за пьянство и приказал выходить на улицу строиться, и только тогда заявил, что он украинский военный.

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"Вид, конечно, у них был глуповатый такой. После того, как начали их уводить из блиндажа, наверное, один догадался о чем-то и начал пытаться что-то сделать с незаряженным оружием, но был уничтожен", - рассказывает еще один боец.

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