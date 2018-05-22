 Цукерберг во время слушаний в Европарламенте извинился за утечку данных пользователей Facebook. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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Цукерберг признал, что компания осуществила недостаточные шаги для защиты общих с европейцами ценностей: "Мы недостаточно широко оценили нашу ответственность. Это была ошибка, мне жаль".

Напомним, консалтинговая компания Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией президента США Дональда Трампа, незаконно получила доступ к данным около 87 млн пользователей Facebook.

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Цукерберг потерял более $ 5 млрд из-за утечки данных Facebook. Цукерберг признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных. Facebook закрыл доступ к любым услуг для компании Cambridge Analytica.