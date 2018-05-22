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Все про:Facebook (221) Европарламент (1291) утечка (18) извинение (41) Цукерберг (30)

 Цукерберг во время слушаний в Европарламенте извинился за утечку данных пользователей Facebook. ВИДЕО

Основатель сети Facebook Марк Цукерберг во время слушаний в Европейском парламенте, куда его пригласили для объяснений, попросил прощения у пользователей из Европы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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Цукерберг признал, что компания осуществила недостаточные шаги для защиты общих с европейцами ценностей: "Мы недостаточно широко оценили нашу ответственность. Это была ошибка, мне жаль".

Напомним, консалтинговая компания Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией президента США Дональда Трампа, незаконно получила доступ к данным около 87 млн пользователей Facebook.

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Цукерберг потерял более $ 5 млрд из-за утечки данных Facebook. Цукерберг признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных. Facebook закрыл доступ к любым услуг для компании Cambridge Analytica.

Источник: https://censor.net.ua/v3067518
 
 
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почему не извинился перед кадыровым?
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так і сказав "я больше так не буду ...я буду но не так" ...
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Он всю историю создания своего Фейсбук извиняется. У него такая тактика. Сначала делает каку а потом извиняется.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомЦукерберг во время слушаний в Европарламенте извинился за утечку данных пользователей Facebook. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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