 Из-за Крымского моста в Азовское море не смогут зайти 144 судна, - начальник мариупольского морпорта. ВИДЕО

Об этом рассказал начальник администрации Мариупольского морского порта в Украине Игорь Барский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
"Самих убытков как таковых нет. Просто этот бизнес стал дороже. Но в Азовское море больше не смогут заходить суда типа Panamax и больше. Мы провели оценку тех судов, которые к нам заходили за последние три года. Так вот в Азовское море больше не сможет заходить 144 судна, которые заходили в Мариупольский порт за последние два-три года, то есть работали на этом рынке", - отметил он.
Как сообщалось, Киев подал 19 февраля свой меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая принял участие в открытии автомобильного движения по Крымскому мосту. Президент Украины Петр Порошенко в ответ на это заявил, что, несмотря на попытки РФ легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции в международных судебных инстанциях, включая ходатайство о противоправном возведении Керченского моста.
Представитель главы украинского государства в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Киев ожидает, что в 2019 году Арбитражный трибунал примет решение по ходатайству о защите суверенных интересов Украины в связи со строительством моста. По ее словам, Украина ожидает, что его рассмотрение начнется до конца 2018 года.
что не так сложно - с точки зрения современной науки...\может уже и приступили - кто его знает...?\
ну а суды - это само собой...
пока охрана моста будет его отлавливать - спокойно можно будет работать...)
І хай кацапи хоть до всрачки доказують зворотнє
Неужели северные потоки арестуют ?
Ротенбергам не дано понять что такое нормальный морской сухогруз.
Ротенберги убогие умом - способны видеть только свои шиддовские откаты.
Этот принцип - один из старейших в международном морском праве. Описание ему дал ещё Г. Гроций в своей работе «Mare liberum» 1609 года. Сегодня, согласно Конвенции ООН по морскому праву, он гласит: «Никакое государство не может претендовать на подчинение открытого моря или его части своему суверенитету» (ст. 89); оно открыто для всех государств - как имеющих выход к морю, так и не имеющих его. Свобода открытого моря включает в себя:свободу судоходства;свободу полётов;свободу прокладки трубопроводов и кабелей;свободу возводить искусственные острова и другие установки;свободу рыболовства;свободу научных исследований.
Всё просрали шЫкалаТные ублюдки.