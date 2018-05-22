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 Политика Украины
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 Из-за Крымского моста в Азовское море не смогут зайти 144 судна, - начальник мариупольского морпорта. ВИДЕО

Из-за Керченского моста в Азовское море не смогут зайти полторы сотни судов и кораблей типа Panamax и больше.

Об этом рассказал начальник администрации Мариупольского морского порта в Украине Игорь Барский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Также читайте: Украина дополнит свой иск к РФ, рассматриваемый Морским арбитражем, в связи с открытием Керченского моста, - МИД

"Самих убытков как таковых нет. Просто этот бизнес стал дороже. Но в Азовское море больше не смогут заходить суда типа Panamax и больше. Мы провели оценку тех судов, которые к нам заходили за последние три года. Так вот в Азовское море больше не сможет заходить 144 судна, которые заходили в Мариупольский порт за последние два-три года, то есть работали на этом рынке", - отметил он.

Как сообщалось, Киев подал 19 февраля свой меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая принял участие в открытии автомобильного движения по Крымскому мосту. Президент Украины Петр Порошенко в ответ на это заявил, что, несмотря на попытки РФ легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции в международных судебных инстанциях, включая ходатайство о противоправном возведении Керченского моста.

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Представитель главы украинского государства в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Киев ожидает, что в 2019 году Арбитражный трибунал примет решение по ходатайству о защите суверенных интересов Украины в связи со строительством моста. По ее словам, Украина ожидает, что его рассмотрение начнется до конца 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3067517
 
 
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Де позови на порушення морського права юродивими? Ви не знали про будівництво? Не треба сопельки розмазувати по щічках - дійте!
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да верим этим гавно-сайтам - сколько это можно постить...?)))
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пора уже приступить к операции по разрушению этого крымского моста...
что не так сложно - с точки зрения современной науки...\может уже и приступили - кто его знает...?\
ну а суды - это само собой...
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Наш брат Фео - вже на позиції.. Вибухівка йому надана.. Чекаймо..
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Брат Фео - это отвлекающий манёвр от настоящей операции...)
пока охрана моста будет его отлавливать - спокойно можно будет работать...)
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Якщо рухне якась підпора, то можна сміливо говорити, що це примхи природи (наприклад, грунт присів)...
І хай кацапи хоть до всрачки доказують зворотнє
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при первом же взрыве опоры крымского моста последует полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.никакие пиндосы и эуропейцы нам помогать не станут.вздохнут и вырвзят озабоченость.как то не так нужно бороться
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там кучмарик когда азовское море сдавал кацапам понаподписывал такого что теперь ни один международный суд не признает мост незаконным. просто бизнес Из-за Крымского моста в Азовское море не смогут зайти 144 судна, - начальник мариупольского морпорта - Цензор.НЕТ 5525
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кацапьё дало такую офигительную цифру - за четыре дня после открытия, мост пересекло более 100 000 автомобилей...)))\тут и Мюнхаузен им позавидует...)\
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И что этот суд решит что россия должна выплатить компенскацию,а россия это решение не признает.
Неужели северные потоки арестуют ?
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Результат трусости губатго баптиста в 2014-м
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"Мостостроители" недоделанные, не могли сделать опоры чуть повыше.
Ротенбергам не дано понять что такое нормальный морской сухогруз.
Ротенберги убогие умом - способны видеть только свои шиддовские откаты.
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Дык, мост же или не строился или должен вот-вот упасть, хватит сопли распускать!
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Международное морское право:

Этот принцип - один из старейших в международном морском праве. Описание ему дал ещё Г. Гроций в своей работе «Mare liberum» 1609 года. Сегодня, согласно Конвенции ООН по морскому праву, он гласит: «Никакое государство не может претендовать на подчинение открытого моря или его части своему суверенитету» (ст. 89); оно открыто для всех государств - как имеющих выход к морю, так и не имеющих его. Свобода открытого моря включает в себя:свободу судоходства;свободу полётов;свободу прокладки трубопроводов и кабелей;свободу возводить искусственные острова и другие установки;свободу рыболовства;свободу научных исследований.

Всё просрали шЫкалаТные ублюдки.
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Так раша срала на все ООН и международные суды.
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Panamax - до 70 000 мт груза, осадка - 14 метров. За каким грузом заходили эти суда ?
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за тем, который можно погрузить на осадку 8 метров.
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А що їм там робити???......................................
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Не тобі вирішувати, андруша смицький.. Твоя справа - чекати дзвінка в двері від СБУ або Правого Сектора..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныИз-за Крымского моста в Азовское море не смогут зайти 144 судна, - начальник мариупольского морпорта. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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