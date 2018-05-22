 Из-за Крымского моста в Азовское море не смогут зайти 144 судна, - начальник мариупольского морпорта. ВИДЕО

Об этом рассказал начальник администрации Мариупольского морского порта в Украине Игорь Барский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

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"Самих убытков как таковых нет. Просто этот бизнес стал дороже. Но в Азовское море больше не смогут заходить суда типа Panamax и больше. Мы провели оценку тех судов, которые к нам заходили за последние три года. Так вот в Азовское море больше не сможет заходить 144 судна, которые заходили в Мариупольский порт за последние два-три года, то есть работали на этом рынке", - отметил он.

Как сообщалось, Киев подал 19 февраля свой меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая принял участие в открытии автомобильного движения по Крымскому мосту. Президент Украины Петр Порошенко в ответ на это заявил, что, несмотря на попытки РФ легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции в международных судебных инстанциях, включая ходатайство о противоправном возведении Керченского моста.

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Представитель главы украинского государства в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Киев ожидает, что в 2019 году Арбитражный трибунал примет решение по ходатайству о защите суверенных интересов Украины в связи со строительством моста. По ее словам, Украина ожидает, что его рассмотрение начнется до конца 2018 года.