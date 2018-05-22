 "Короткими, сука! Короткими и чуть ниже! Ой, хорошо!", - украинские бойцы уничтожают опорник оккупантов на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в соцсети волонтер Юрий Мысягин.
Он не уточняет место время атаки на позиции оккупантов. Говорит лишь, что речь не идет об опорнике оккупантов, уничтоженном в районеТроицкого бойцами из группы К-2, входящей в 54-й бригаду.
"Это сепарам кара за вчерашних погибших пацанов из 24-й бригады", - пишет Мысягин.
...
==============
Трата боеприпасов и расстрел брошенных мешков с песком -это бальзам?
да и правда у нас не положено так...(
2 ч ·
Журналисты прислали в личку видео и интересуются:
- Не тот ли это сепарский опорник, который вчера уничтожили бойцы из группы К-2 входящей в 54-й бригаду?
Не тот. Это не район Троицкого.
Но тоже чертовский приятно смотреть, как неизвестная "Третья сила" уничтожает передовое укрепление противника.
Уже не тайна.
"Третья сила" хорошо разрослась, стала мощней и так сейчас происходит по всему фронту.
Это сепарам кара за вчерашних погибших пацанов из 24-й бригады.
А можно ролики подлинее выкладывать? В идеале - на миску борща. Тексты можно не редактировать.
Респект те и уважуха!