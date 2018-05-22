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 Политика Украины, Общество
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 "Короткими, сука! Короткими и чуть ниже! Ой, хорошо!", - украинские бойцы уничтожают опорник оккупантов на Донбассе. ВИДЕО

Украинские бойцы уничтожили опорный пункт оккупантов на Донбассе. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в соцсети волонтер Юрий Мысягин.

Он не уточняет место время атаки на позиции оккупантов. Говорит лишь, что речь не идет об опорнике оккупантов, уничтоженном в районеТроицкого бойцами из группы К-2, входящей в 54-й бригаду.

"Это сепарам кара за вчерашних погибших пацанов из 24-й бригады", - пишет Мысягин.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины 93-й ОМБр уничтожили БМП наемников РФ на Донбассе. ВИДЕО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/v3067362
 
 
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Это не хорошо. Это прекрасно. Это просто великолепно.😊
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Что-то похоже, что где-то вверхах принято решение поддержать наш боевой дух. А то уже почти пять лет только о наших погибших рассказывали. Может быть и правильно.
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Да,кстати. Раньше про убитое говно не писали,только про наших ребят(
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Игорь не может Вам сейчас ответить. Он так задолбал Полторака, что его принудительно забрали из дома на ноль показывать находящееся там вооружение и технику, и посмотреть на ответки.
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Два раза посмотрел. Сейчас еще раз посмотрю. Бальзам！
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Он не уточняет место время атаки на позиции оккупантов.Источник: https://censor.net.ua/v3067362
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Трата боеприпасов и расстрел брошенных мешков с песком -это бальзам?
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как ты связал в кучу не уточнение места и времени с отсутствием там винторогих？ты кацап, только у них так получается, собрать самолет, а доработав напильником получить корабль
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Это мешки с песком!!!Когда было видео с отстрелом сепаров снайпером-там было видно.Когда взяли в плен троих-лица не замазаны.Когда расстреливают от скуки заброшенную опорную точку в засекреченном месте-есть повод сомневаться.
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как ты за своих запереживал - жаль нельзя с вами поступать как чеченцы делали...
да и правда у нас не положено так...(
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Самая лучшая в мире ненормативная лексика ! Береги вас Бог !
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Юрий Мысягин с Yuriy Mysyagin.
2 ч ·

Журналисты прислали в личку видео и интересуются:
- Не тот ли это сепарский опорник, который вчера уничтожили бойцы из группы К-2 входящей в 54-й бригаду?
Не тот. Это не район Троицкого.
Но тоже чертовский приятно смотреть, как неизвестная "Третья сила" уничтожает передовое укрепление противника.

Уже не тайна.
"Третья сила" хорошо разрослась, стала мощней и так сейчас происходит по всему фронту.
Это сепарам кара за вчерашних погибших пацанов из 24-й бригады.
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Украинские коллекторы закрывают ипотеку бурятских ихтамнетов
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Почему-то в официальных сообщениях не хотят раскрывать место...
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Про що скавчить горлівська вата - " Горловка - стратегическая цель Наева. Украинским силовикам поставили цель "затянуть петлю" вокруг Донецка"..
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Хотілося б в це вірити, але скорше за все просто тепер більш жорстко будуть придушувати активнісь сепарів на передку, як максимум, захоплювати якісь населені пункти в "сірій зоні". Але поки Порох при владі, повірити у якийсь наступ углиб захопленої території дуже складно
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В результате этой акции ни один человек не пострадал, только руские свинособаки.
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Было бы у пороха желание, Донецк и Луганск уже был бы наш еще 2014-2015 годах, но из за договорняков и личной выгоды , все превратилось в унылую позиционную войну, от которой только инвалиды, семьи без мужей и отцов , и полные карманы бабла у всех , кто мутится на войне, как с этой, так и с той стороны. И так было во все времена (Вьетнам,Афганистан,Чечня), к сожалению. А молодежь верит, что идет сражаться за государство, которому они совсем не нужны, да и государства, как такового нет, все уже давно в частных руках, за что воюют, не понятно.
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желание или не желание это относительные понятия. А к вальцману применима преступная халатность, трусость и работа на русню.
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Это пожар в замке Вевельсберг. Призрак гиммлера мечется по форуму цензора.
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Мне мнравится, как меняется контент на Цензоре. Новый редактор?
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"Рижский" бальзам на душу! Ой, красота-а-а!!!
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95 процентов мимо цели. ..
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Так ведь сперва надо сделать так, чтоб перед смертью обильно покакали.
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Не переймайся - 5-ти відсотків для утилізації вистачило..
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так уничтожили опорник или нет? Искры отлетают от какой-то землянки и все, а нет такого долгожданного ба-бах и грибок на месте норы ихтамнетов.
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Интересно, там внутри кто-нибудь был?
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уже не узнаешь, какой у винторога был канец😀
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З чого це вони лушпанять що поцілюють через три-чотири постріли..
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Отличная работа, но вот только это видео уже было в инете недели 2 назад.
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На первой части предложения можно было остановиться.
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И что..?? Лично я его ранее не видел....и потому благодарен редакции Цензора за него...
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почему никто не делал видео внутри опорника?
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две минуты мало, чтобы выпить чашку кофе. Пришлось смотреть четыре раза.
А можно ролики подлинее выкладывать? В идеале - на миску борща. Тексты можно не редактировать.
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Недавно ликвидированного кремлевского Хмыря Мамая помогла уничтожить съёмочная группа ВГТРК РАБссии,включили подсветку для съёмки сюжета,украинский Дрон зафиксировал место съёмки.. мгновенно ПУХ ПУХ и Мамай Труп,ранен сотрудник ВГТРК... "Короткими, сука! Короткими і трохи нижче! От, добре!", - українські бійці знищують опорник окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 1871
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Об этом ударе первым сообщил волонтер Мысягин дня 3 назад и вбросил это видео на сайт Диалог UA
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Короткими, сука! Короткими и чуть ниже! Ой, хорошо!", - украинские бойцы уничтожают опорник оккупантов на Донбассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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