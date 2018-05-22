 "Короткими, сука! Короткими и чуть ниже! Ой, хорошо!", - украинские бойцы уничтожают опорник оккупантов на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в соцсети волонтер Юрий Мысягин.

Он не уточняет место время атаки на позиции оккупантов. Говорит лишь, что речь не идет об опорнике оккупантов, уничтоженном в районеТроицкого бойцами из группы К-2, входящей в 54-й бригаду.

"Это сепарам кара за вчерашних погибших пацанов из 24-й бригады", - пишет Мысягин.

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