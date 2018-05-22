 Дунаев и Пономарев еще не предоставили своих письменных объяснений: Рада на этой неделе может не рассмотреть представления ГПУ на них, - Арешонков. ВИДЕО

Об этом в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил заместитель председателя регламентного комитета, нардеп (БПП) Владимир Арешонков.

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"Представления есть. Члены комитета (по вопросам регламента. – Ред.) с ними знакомятся. Мы будем готовы к проведению заседания комитета. Когда оно (заседание. – Ред.) состоится, мне не известно. По моей информации, народные депутаты еще не предоставили нам письменных объяснений. Народный депутат имеет 5 дней с дня получения на руки представления Генпрокурора для подачи в комитет письменного представления. По состоянию на данный момент, я не знаю, получили нардепы представления или нет. По состоянию на вчерашний день, по моей информации, вроде бы еще не получили. Комитет готов к рассмотрению, вопрос к нардепам", - объяснил Арешонков.

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Отвечая на уточняющий вопрос о том, возможно ли, что на текущей неделе не будут рассматривать представления Генпрокурора на снятие неприкосновенности с нардепов Сергея Дунаева ("Оппоблок") и Александра Пономарева ("Воля народа"), он ответил: "Это абсолютно возможно, потому что нардепы, относительно которых выдвигаются обвинения, должны предоставить нам свои письменные объяснения. Их пока что нет. Мы ждем. После этого будем принимать решение".

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Напомним, 18 мая, в Генеральной прокуратуре сообщили, что представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственностинаправлено в Раду.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же деньпрокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление на дачу согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Сергея Дунаева. Сам Дунаев заявил: "Это касается декларации за 2015 год. По этому вопросу все решения будет выносить суд".