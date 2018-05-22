 "Крым, как это было": одновременный показ фильма об оккупации полуострова прошел в Вильнюсе и Марьинке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа, в этот раз жители литовской столицы - Вильнюса и украинской прифронтовой Марьинки получили возможность посмотреть фильм "Крым, как это было". После показа две аудитории получили возможность через Скайп обсудить фильм и поделиться впечатлениями.

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"Крым, как это было" - полнометражный документальный фильм производства BABYLON’13 и студии DocNoteFilms. Этот фильм - история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма не изменили своей присяге на верность народу Украины. Продолжая выполнение своих военных обязанностей на земле, море и в воздухе, непосредственные участники рассказывают о вторжении и аннексии украинского Крыма.

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