EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Политика Украины, Общество
  2542  20
Все про:кино (1105) Крым (20085) Литва (1220) оккупация (6562)

 "Крым, как это было": одновременный показ фильма об оккупации полуострова прошел в Вильнюсе и Марьинке. ВИДЕО

Общественное движение "Новый Донбасс" и его лидер Лариса Артюгина организовали очередной одновременный показ документального фильма об Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа, в этот раз жители литовской столицы - Вильнюса и украинской прифронтовой Марьинки получили возможность посмотреть фильм "Крым, как это было". После показа две аудитории получили возможность через Скайп обсудить фильм и поделиться впечатлениями.

Также смотрите: Фильм "Перекресток Балу" о ключевом блокпосте на Дебальцевском плацдарме покажут в Киеве. ВИДЕО

...
"Крым, как это было" - полнометражный документальный фильм производства BABYLON’13 и студии DocNoteFilms. Этот фильм - история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма не изменили своей присяге на верность народу Украины. Продолжая выполнение своих военных обязанностей на земле, море и в воздухе, непосредственные участники рассказывают о вторжении и аннексии украинского Крыма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фильм "Донбасс" Лозницы получил в Каннах премию за лучшую режиссуру. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3067328
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
россия страна агрессор,но украинские деятели,которые пользуясь революцией пролезшие во власть в 2014 должны в суде объяснить почему не отдали приказ к обороне территории Украины,если они хотят съехать на небоеспособные части,то пусть в суде расскажут,какие именно части в Крыму не выполнили их приказ,а то территорию отдали без боя и все на дурачка хотят съехать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
абсурд.
 показать весь комментарий
 
 
На РАБссию из крыма удрали около 16 000 солдат и офицеров Украины.Многие из удравших давно не служат в крыму,рассеяли по всей РАБссии
 показать весь комментарий
 
 
Необходимы поимённые списки эти предателей, и чтобы у каждого украинского пограничника они были. Потому что каждый украинский военный, отказавшийся сражаться за Родину, при прямой агрессии оккупантов, должен понести наказание по всей строгости закона! А то они ещё в Херсон спокойно ездят, за украинской биометрикой, скорее всего?
 показать весь комментарий
 
 
каждый украинский военный, отказавшийся сражаться за Родину - как можно воевать.ели тебя планомерно сливают Рашке, спроси об этом у турчинова и пашинского
 показать весь комментарий
 
valentyna 7f6f0f14 ты почему с утра второй день на цензоре,а не на работе в Германии?На какие деньги там живешь от RT или Sputnik russia
 показать весь комментарий
 
 
Читай стенограмму заседания СНБО Украины от 28.02.2014.
Умеешь пользоваться Google?
 показать весь комментарий
 
СНБО по конституции не отдает приказы о начале обороны страны,читай Конституцию Украины,а не гугл
 показать весь комментарий
 
мой папа умер,я не юрист,но элементарные вещи знаю,прежде чем писать глупый комментарий почитай Конституцию Украины
 показать весь комментарий
 
Извините, шутка вышла неуместной
Но тогда вопрос - Вы знаете что главнокомандующий Янукович, в те дни сбежал в Россию?
 показать весь комментарий
 
Они не пролезли во власть. Они всегда там были. В 2014 г. сбежало несколько наиболее одиозных и трусливых чиновников. Остальные остались там, где были, или пошли на повышение. Некоторые вернулись во власть, но были там ранее. Наша проблема - что у нас все бывшие. И большинство из них явно (как Труханов, Добкин, Вилкул) или тайно (как Порошенко) пророссийские. Одни, не скрываясь, носят гейские ленточки (правда, за границей), имеют российские паспорта. Другие носят вышиванки, но не считают неправильным пожимать руку врагу (а руку пожимают другу или тому, к кому ты относишься хорошо, чтобы поблагодарить или поздравить - и было это во время Иловайска) и иметь с ним торговые отношения. И ни те, ни другие не допустят не что разрыва отношений со своей исторической родиной, но даже и визового режима.
 показать весь комментарий
 
КрымРукаЛицо‏ @crimea_john 16 ч.16 часов назад
В подмосковной школе, отремонтированной за 30 млн рублей, на детей на уроке рухнул потолок
Сук как страшно ездить по мосту...
 показать весь комментарий
 
Нужно назвать правильно "Крым.История про@ба"
 показать весь комментарий
 
А уже есть правильно название: «Крым. Путь домой».
Видеоинтервью Путина, где он рассказывает об войсковой операции ВС России по захвату Крыма в 2014 году. В ходе операции не исключалось применение тактического ядерного оружия.
 показать весь комментарий
 
За 4(!) года АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ операции не вынесен НИ ОДИН приговор по статье ТЕРРОРИЗМ.
 показать весь комментарий
 
 
И никто из убийц Небесной сотни не посажен. См. мой комментарий в начале.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Крым, как это было": одновременный показ фильма об оккупации полуострова прошел в Вильнюсе и Марьинке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх