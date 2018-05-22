 Часть позиций по Антикоррупционному суду с МВФ согласованы, переговоры продолжатся 22 мая, - Парубий. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что утром в Раде обсуждали законопроект об Антикоррупционном суде. Спикер отметил, что в консультациях принимали участие представители Венецианской комиссии.
"Вечером к нам присоединились представители МВФ. Мы с ними имели часовую беседу по скайпу, где проговаривали все детали. Мы определили некоторые направления и договорились, что таким же образом продолжаем переговоры завтра по той, фактически, последней позиции, которая остается несогласованной. Один раунд - до обеда, один раунд - после обеда", - заявил Парубий.
Он уточнил, что к дискуссии присоединились заместитель директора европейского департамента МВФ Танос Арванитис и глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден, а компромисс еще не найден в вопросе полномочий общественного совета международных экспертов.
После согласования позиции с представителями МВФ, заявил спикер ВР, решение будет принято комитетом.
Также Парубий высказал надежду, что уже во вторник народные депутаты смогут приступить к рассмотрению соответствующего законопроекта во втором чтении.
Напомним, парламентский комитет по вопросам правовой политики 21 мая поддержал большинство поправок относительно тех позиций, которые Венецианская комиссия потребовала предусмотреть в законопроекте об антикоррупционном суде.
Верховная Рада 1 марта приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
14 мая председатель Верховной Рады поручил комитету по вопросам правовой политики в ближайшую неделю завершить подготовку ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, чтобы Верховная Рада рассмотрела его на следующей неделе. Позже стало известно, что заседание комитета было назначено на 15:00 понедельника, 21 мая.
17 мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что закон об Антикоррупционном суде является критически важным требованием для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ.
18 мая министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что секретарь Европейской комиссии "За демократию через право" Совета Европы (Венецианская комиссия) Томас Маркерт прибудет в Киев и примет участие в работе профильного комитета Верховной Рады по обсуждению поправок к законопроекту об антикоррупционном суде.
"Эксперты Венецианской комиссии, которые давали предварительные выводы – и очень хорошо, что приезжает секретарь Венецианской комиссии – и будет принимать участие непосредственно в работе профильного комитета и в обсуждении всех тех поправок, которые поданы в парламент", - сказал П.Петренко в эфире одного из украинских телеканалов.