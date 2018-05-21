 "Надіє Вікторівно, підійдіть до Валєри. Він хоче щось сказати", - новобранец учебного центра "Десна" сделал предложение девушке на плацу во время принятия присяги. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу центра, руководство пошло навстречу парню и разрешило внести соответствующие коррективы в церемонию принятия присяги.

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