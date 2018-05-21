 "Надіє Вікторівно, підійдіть до Валєри. Він хоче щось сказати", - новобранец учебного центра "Десна" сделал предложение девушке на плацу во время принятия присяги. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу центра, руководство пошло навстречу парню и разрешило внести соответствующие коррективы в церемонию принятия присяги.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу центра, руководство пошло навстречу парню и разрешило внести соответствующие коррективы в церемонию принятия присяги.
Нехай їхня доля буде щасливою.
- Я!
- Не ти!
И прекраснейших Дам- обещали любить
И друзей успокоив и ближних любя
Мы на роли Героев вводили- СЕБЯ!!! (с)
В. Высоцкий. Моё любимое. https://www.youtube.com/watch?v=sfdwazsH148
Слава Україні !
- Валера, я тебя так люблю! У нас двойня.....