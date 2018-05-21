EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Нападение на Найема Революция в Армении Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Газовая война Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева
 Общество
  5240  29
Все про:армия (6897) присяга (129) свадьба (107)

 "Надіє Вікторівно, підійдіть до Валєри. Він хоче щось сказати", - новобранец учебного центра "Десна" сделал предложение девушке на плацу во время принятия присяги. ВИДЕО

Новобранец учебного центра "Десна" сделал предложение своей девушке во время принятия присяги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу центра, руководство пошло навстречу парню и разрешило внести соответствующие коррективы в церемонию принятия присяги.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Церемония принятия присяги 101-й отдельной бригады охраны Генерального Штаба ВСУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3067155
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у хлопця мальчішнік гарантовано ) дай бог їм щасливих років разом!
 показать весь комментарий
 
 
Пусть у ребят все в жизни будет так же романтично. И главное - взаимопонимания им.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бабораб родился
 показать весь комментарий
 
 
а він зразу пулю в лоба собі пустив, тільки мимо -"дешевка"
 показать весь комментарий
 
 
Вітаю ! "Надіє Вікторівно, підійдіть до Валєри. Він хоче щось сказати", - новобранець навчального центру "Десна" освідчився дівчині на плацу під час складання присяги - Цензор.НЕТ 782
Нехай їхня доля буде щасливою.
 показать весь комментарий
 
 
Угу.. Десна це саме те місце куди повинен попасти кожен романтик
 показать весь комментарий
 
 
Молодца, парень! Счастья ему. И Наде Викторовне. Первый коммент- самый верный: Трогательно. А мудаков разных, отписавшихся... Не завидуйте, мудаки. Жаль мне вас...
 показать весь комментарий
 
 
Почему люди с другим мнением- мудаки? Попробуйте не хамить с наскока.
 показать весь комментарий
 
 
А какое тут может быть другое мнение? Молодоженам всегда желают счастья, а немного креатива присяге не помешает.
 показать весь комментарий
 
Современные рыцари, те же--на колени перед дамой, оружие,пусть не копье,а автомат и обет даме....почти как у героев Вальтера Скотта. Осталось самое малое,быть и на деле настоящим рыцарем....в чем я в большей степени уверена.Счастья!.
 показать весь комментарий
 
 
И злодея следам- не давали остыть
И прекраснейших Дам- обещали любить
И друзей успокоив и ближних любя
Мы на роли Героев вводили- СЕБЯ!!! (с)
В. Высоцкий. Моё любимое. https://www.youtube.com/watch?v=sfdwazsH148
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Перетворили День Присяги в сопливе шоу. Наступний етап поглиблення пиздостраждальщини мабуть буде перша шлюбна ніч у казармі. Вояки, бля...
 показать весь комментарий
 
Надеюсь через пару лет девушка сделает ответку: Валеру вызовут в больницу, а Надежда Викторовна скажет:
- Валера, я тебя так люблю! У нас двойня..... "Надіє Вікторівно, підійдіть до Валєри. Він хоче щось сказати", - новобранець навчального центру "Десна" освідчився дівчині на плацу під час складання присяги - Цензор.НЕТ 4476
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Надіє Вікторівно, підійдіть до Валєри. Він хоче щось сказати", - новобранец учебного центра "Десна" сделал предложение девушке на плацу во время принятия присяги. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх