 Комитет ВР по обороне из-за отсутствия кворума снова не смог рассмотреть законопроект о нацбезопасности. ВИДЕО (обновлено)

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания комитета.

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"Стратегия нанесения вреда украинским национальным интересам немного изменилась. Впервые за три года существования нашего комитета большинство депутатов нашего комитета не явились на комитет, зная что первым вопросом будет стоять закон о нацбезопасности. … Это говорит о том, что агенты влияния Кремля включают различные механизмы. Наши коллеги из других фракций сегодня не явились на комитет, сорвали принятие важного законопроекта. Я убежден, что рано или поздно мы путем публичных и непубличных призывов к депутатам нашего комитета приходить на рабочее место и работать мы добьемся своего. Сегодня я вижу полное отсутствие кворума. Я вижу в этом провокацию и срыв сверхважного закона о нацбезопасности", - заявил в ходе заседания комитета Пашинский.

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"Мы были настроены сегодня рассмотреть предложения рабочей группы относительно расширения текста проекта с учетом рекомендаций наших западных партнеров, которые координируют эту работу в контексте необходимых реформ сектора безопасности с целью вхождения Украины в НАТО. Мы хотели рассмотреть замечания украинского научно-экспертного сообщества, регламентные вещи с целью выхода законопроекта на первое чтение с соответствующими изменениями. Учитывая то, что заседание не состоялось, этот вопрос откладывается как минимум на три недели", - заявил после заседания нардеп (БПП) Иван Винник.

Вместе с тем, из-за того, что на заседании комитета не смог собраться кворум, рассмотрение данного законопроекта перенесли. Стоит отметить, что на предыдущем заседании комитета 19 марта также отсутствовал кворум.

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий сообщил, что в парламент поступил президентский законопроект о национальной безопасности Украины. По данным нардепа Винника, законопроект о нацбезопасности Рада может рассмотреть в первом чтении 22 марта.