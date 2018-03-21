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 Политика Украины
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Все про:ВР (21779) нацбезопасность (87) Пашинский (549) Винник (107)

 Комитет ВР по обороне из-за отсутствия кворума снова не смог рассмотреть законопроект о нацбезопасности. ВИДЕО (обновлено)

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании планирует рассмотреть внесенный Президентом Украины Петром Порошенко проект Закона о национальной безопасности Украины (реестр.№8068 от 28.02.2018).

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания комитета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Законопроект о нацбезопасности Рада может рассмотреть в первом чтении 22 марта, - Винник. ВИДЕО

"Стратегия нанесения вреда украинским национальным интересам немного изменилась. Впервые за три года существования нашего комитета большинство депутатов нашего комитета не явились на комитет, зная что первым вопросом будет стоять закон о нацбезопасности. … Это говорит о том, что агенты влияния Кремля включают различные механизмы. Наши коллеги из других фракций сегодня не явились на комитет, сорвали принятие важного законопроекта. Я убежден, что рано или поздно мы путем публичных и непубличных призывов к депутатам нашего комитета приходить на рабочее место и работать мы добьемся своего. Сегодня я вижу полное отсутствие кворума. Я вижу в этом провокацию и срыв сверхважного закона о нацбезопасности", - заявил в ходе заседания комитета Пашинский.

...

"Мы были настроены сегодня рассмотреть предложения рабочей группы относительно расширения текста проекта с учетом рекомендаций наших западных партнеров, которые координируют эту работу в контексте необходимых реформ сектора безопасности с целью вхождения Украины в НАТО. Мы хотели рассмотреть замечания украинского научно-экспертного сообщества, регламентные вещи с целью выхода законопроекта на первое чтение с соответствующими изменениями. Учитывая то, что заседание не состоялось, этот вопрос откладывается как минимум на три недели", - заявил после заседания нардеп (БПП) Иван Винник.

Вместе с тем, из-за того, что на заседании комитета не смог собраться кворум, рассмотрение данного законопроекта перенесли. Стоит отметить, что на предыдущем заседании комитета 19 марта также отсутствовал кворум.

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий сообщил, что в парламент поступил президентский законопроект о национальной безопасности Украины. По данным нардепа Винника, законопроект о нацбезопасности Рада может рассмотреть в первом чтении 22 марта.

Источник: https://censor.net.ua/v3056916
 
 
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Розділення посади Начальника Генштабу на дві посади Головнокомандувача ЗСУ та Начальника Генштабу - це підрив обороноздатності України! Дві посади командувачів не прописані в бойових уставах, на гармонізацію нормативної бази піде багато часу, а війна вже йде і зараз не час розвалювати військову вертикаль управління!
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Надія Савченко на комітет прийшла, а депутати не прийшли і засідання комітету не відбулось - це показник того кого потрібно було виключати зі складу комітету! Взагалі пашинський не може організувати нормальну роботу комітету! Ідіотські конфлікти пашинського, ідіотські заяви пашинського, ідіотська організація роботи від пашинського тільки зривають роботу ключового комітету Верховної Ради України! Потрібен інший голова комітету - Надія Савченко!
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А ви вже "лікарняний зарили", чи методичка загубилась?
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Это один комитет Рады,который работает,а остальные???
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет ВР по обороне из-за отсутствия кворума снова не смог рассмотреть законопроект о нацбезопасности. ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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