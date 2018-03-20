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 Политика Украины
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 Признание выборов в РФ нелегитимными консолидирует правовую позицию Украины, - Бурбак. ВИДЕО

Верховная Рада Украины должна признать выборы президента России нелегитимными.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время выступления с парламентской трибуны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

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Он напомнил, что в понедельник фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления о признании так называемых выборов президента России нелегитимными.

"Обидно, что профильный комитет его не рассмотрел, и сейчас мы с вами еще не приняли это очень важное постановление, ведь реакции нашего парламента ждет весь мир и, главное, ее ждут украинцы, которые стали заложниками режима Путина, и которые не приняли участия в выборах в аннексированном Крыму", – отметил депутат.

 "Мы должны признать результаты этих выборов нелегитимными не только в Крыму, а и во всей России, потому что они были проведены с многочисленными нарушениями действующей Конституции Украины, законов Украины, всех международных договоров, в частности, Будапештского меморандума. Мы не можем медлить", – отметил руководитель фракции "Народный фронт".

Он обратился к Председателю Верховной Рады дать поручение профильному комитету безотлагательно рассмотреть постановление, зарегистрированое "Народным фронтом".

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"Хватит играть в политиканство и политкорректность!" – заявил депутат.

 "Еще раз обращаюсь к залу – поддержите инициативу "Народного фронта", и признайте выборы в России нелегитимными со всеми правовыми последствиями. Это консолидирует нашу правовую позицию. Я убежден – мы победим в войне с Россией, а потом она, как страна-агрессор, будет отвечать материально за все убытки, причиненные Украине во время аннексии Крыма и войны на Донбассе", – подытожил Максим Бурбак.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, и телефонного звонка с поздравлениями российского лидера со стороны Дональда Трампа не планируется.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента с рекордным результатом в 76,6% голосов. Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом Ксения Собчак - 1,67%, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

Источник: https://censor.net.ua/v3056754
 
 
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Бу-бу-бу! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Не забывайте, это Я!
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Не, не так.
Молодцы! Молодцы! Молодцы!
О, как надо.


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Ну Бурбак это просто супермен Признание выборов в РФ нелегитимными консолидирует правовую позицию Украины, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1679может пошлём его Крым освобождать .... Признание выборов в РФ нелегитимными консолидирует правовую позицию Украины, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1679
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Так называемые «народные депутаты» на самом деле никакие не
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
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До сраки це все. Потрібно було заявляти про це до виборів, а зараз це гра на публіку.
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Просто ему нравится быть депутатом... Нетрудно и выгодно...
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Представитель Порошенко в Раде уже заявила что этого делать нельзя, да и толку если даже Трамп передумал и поздравил.
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Не признают,не будут вести переговоры с *новой* властью,не будут, а кому будут протесты посылать и требования?
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Интересно, он сам придумал или из Кремля подсказали ? Мы их Вову не легитимным признаем, они Лолиту. И что дальше ? У нас мощная экономика и Армия. Мы справимся с любой агрессией - экономической или военной ? Да ? я что то сильно сомневаюсь. Крысы майдана гробят и грабят до последнего. А если нет, то весь мир за а баба Яга против ?.
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После того, как Трамп поздравил Путина с победой на выборах, лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, высказавшись в пользу развития практического взаимодействия, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, а также проблемы урегулирования на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове
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признайте выборы в россии нелегитимными со всеми правовыми последствиями - ну и кто будет тогда подписыватьакт капитуляции рашки во имя рашки или думаите она разделится на части и с московиеи потом одельно.
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450 этих бурбаков/барАнов могли бы заняться и более насущными делами, чем показательно и бесполезно рвать на груди вышиванку, скандируя очередные лозунги (например - антикоррупционным судом).
Кацапам от их поросячих визгов - не холодно, не жарко.
Ан нет. Теперь они всем хором половину рабочей сессии будут клеймить кацапов, вместо реальной работы.
А асфальт на дорогах продолжает таять вместе со снегом...
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Тогда получится, Путин может творить что вздумает, и в Гаагу его не привлечь.
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Эти пустоболы, кажется и раньше призывали признать что-то в России нелегитимным... На большее фантазии этим бездарям не хватает...
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Планы попиарится есть . Желания и планов освобождать от террористов Донбасс нет .
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Уолтер Мид, The Wall Street Journal (США)
Путин будет воевать с Западом все более жестоко и нагло
В наш поселок за забором переехал Дон Корлеоне, и письма домовладельцев с суровыми упреками и предупреждениями не заставят его изменить свои привычки. Нотации и символические санкции бесполезны и даже вредны. Нужно положить лошадиную голову в чью-то постель.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПризнание выборов в РФ нелегитимными консолидирует правовую позицию Украины, - Бурбак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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