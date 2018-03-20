 Признание выборов в РФ нелегитимными консолидирует правовую позицию Украины, - Бурбак. ВИДЕО

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время выступления с парламентской трибуны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

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Он напомнил, что в понедельник фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления о признании так называемых выборов президента России нелегитимными.

"Обидно, что профильный комитет его не рассмотрел, и сейчас мы с вами еще не приняли это очень важное постановление, ведь реакции нашего парламента ждет весь мир и, главное, ее ждут украинцы, которые стали заложниками режима Путина, и которые не приняли участия в выборах в аннексированном Крыму", – отметил депутат.



"Мы должны признать результаты этих выборов нелегитимными не только в Крыму, а и во всей России, потому что они были проведены с многочисленными нарушениями действующей Конституции Украины, законов Украины, всех международных договоров, в частности, Будапештского меморандума. Мы не можем медлить", – отметил руководитель фракции "Народный фронт".



Он обратился к Председателю Верховной Рады дать поручение профильному комитету безотлагательно рассмотреть постановление, зарегистрированое "Народным фронтом".

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"Хватит играть в политиканство и политкорректность!" – заявил депутат.



"Еще раз обращаюсь к залу – поддержите инициативу "Народного фронта", и признайте выборы в России нелегитимными со всеми правовыми последствиями. Это консолидирует нашу правовую позицию. Я убежден – мы победим в войне с Россией, а потом она, как страна-агрессор, будет отвечать материально за все убытки, причиненные Украине во время аннексии Крыма и войны на Донбассе", – подытожил Максим Бурбак.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, и телефонного звонка с поздравлениями российского лидера со стороны Дональда Трампа не планируется.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента с рекордным результатом в 76,6% голосов. Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом Ксения Собчак - 1,67%, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.