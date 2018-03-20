 Признание выборов в РФ нелегитимными консолидирует правовую позицию Украины, - Бурбак. ВИДЕО

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время выступления с парламентской трибуны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
Он напомнил, что в понедельник фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления о признании так называемых выборов президента России нелегитимными.
"Обидно, что профильный комитет его не рассмотрел, и сейчас мы с вами еще не приняли это очень важное постановление, ведь реакции нашего парламента ждет весь мир и, главное, ее ждут украинцы, которые стали заложниками режима Путина, и которые не приняли участия в выборах в аннексированном Крыму", – отметил депутат.
"Мы должны признать результаты этих выборов нелегитимными не только в Крыму, а и во всей России, потому что они были проведены с многочисленными нарушениями действующей Конституции Украины, законов Украины, всех международных договоров, в частности, Будапештского меморандума. Мы не можем медлить", – отметил руководитель фракции "Народный фронт".
Он обратился к Председателю Верховной Рады дать поручение профильному комитету безотлагательно рассмотреть постановление, зарегистрированое "Народным фронтом".
"Хватит играть в политиканство и политкорректность!" – заявил депутат.
"Еще раз обращаюсь к залу – поддержите инициативу "Народного фронта", и признайте выборы в России нелегитимными со всеми правовыми последствиями. Это консолидирует нашу правовую позицию. Я убежден – мы победим в войне с Россией, а потом она, как страна-агрессор, будет отвечать материально за все убытки, причиненные Украине во время аннексии Крыма и войны на Донбассе", – подытожил Максим Бурбак.
Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, и телефонного звонка с поздравлениями российского лидера со стороны Дональда Трампа не планируется.
Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента с рекордным результатом в 76,6% голосов. Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом Ксения Собчак - 1,67%, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.
Молодцы! Молодцы! Молодцы!
О, как надо.
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
Кацапам от их поросячих визгов - не холодно, не жарко.
Ан нет. Теперь они всем хором половину рабочей сессии будут клеймить кацапов, вместо реальной работы.
А асфальт на дорогах продолжает таять вместе со снегом...
Путин будет воевать с Западом все более жестоко и нагло
В наш поселок за забором переехал Дон Корлеоне, и письма домовладельцев с суровыми упреками и предупреждениями не заставят его изменить свои привычки. Нотации и символические санкции бесполезны и даже вредны. Нужно положить лошадиную голову в чью-то постель.