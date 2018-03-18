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 "Это безобразие. Россия отвечать ничем не будет", - Путин о недопуске граждан РФ к диппредставительствам в Украине. ВИДЕО

Россия не будет отвечать какими-то ограничениями на недопуск россиян к диппредставительствам в Украине в день президентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российский президент Владимир Путин сказал во время общения с журналистами в своем избирательном штабе, которое транслировал телеканал RT.

"Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм. А Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ – это братский народ, я всегда об этом говорил. И мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", – заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать (обновлено). ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3056299
 
 
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"Это безобразие. Россия отвечать ничем не будет" - путлер. А Украина ответит "крайней озабоченностью" на вашу неответку.
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Хуйло за общепризнанные международные нормы завизжало. А Крым ты крал по каким нормам?
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Что значит "Россия не будет отвечать"? Уж нет, любезный! Ответит Россия, за все и по полной программе. И за Грузию, и за Украину, и за Сирию... Список дл-и-и-нный будет.
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За польский летак, за Боинг. Много, очень много счётов собралось, в т. ч. личных.
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Та буде, будет, правда как всегда, подло из под тишка, как настоящее хуйло...!...
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Две сотни порохоботов против многотысячной толпы сторонников Саакашвили. Ничего не перепутайте.
"Це неподобство. Росія не відповідатиме", - Путін про недопуск громадян РФ до диппредставництв в Україні - Цензор.НЕТ 4878
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Хочешь сказать что у Педро армия порохоботов большая с минстеця и нам нужно бояться? Теперь понятно куда уходят миллиарды бюджетных денег.
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Сидит сейчас хуйло, смотрит на этот сегодняшний "протесный цирк имени карлсона " и думает... - "о святой сталин, каким же дебилам, блин, я заплатил, чтобы они свалили порошенко... "Це неподобство. Росія не відповідатиме", - Путін про недопуск громадян РФ до диппредставництв в Україні - Цензор.НЕТ 7767 "Це неподобство. Росія не відповідатиме", - Путін про недопуск громадян РФ до диппредставництв в Україні - Цензор.НЕТ 1843.... - хорошо хоть бабла не много на них потратил".... "Це неподобство. Росія не відповідатиме", - Путін про недопуск громадян РФ до диппредставництв в Україні - Цензор.НЕТ 8001
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Смерть росиянам. росияни украинцам не братья
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Тамбовский волк тебе брат. - козляра !!
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Каких нахрен норм, если такие голосования определяются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДВУХСТОРОННИМИ ДОГОВОРАМИ? В Спортлото жалобу подай, урод.
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Если Хуйло заговорило о братском народе ждите войны и жертв.
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Ага, кличе українців додому. До свого. Бо насвинив, а прибирати нікому. Та ні, ху*ло, звиняй, з тобою не те що під одним дахом, а й в одній частині світу українцеві жити не варто. Тому й ідемо в Європу з твоєї дикої Азії.
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я тебе скажу что украинцы не намного умнее насчет выбора власти. Что там что тут при власти такие же Воры и такие же овцы которые верят что власть будет делать овец счастливыми.
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есть ли в росиюшки нормальные люди???
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мы не смотрим, потому что у нас рамблер заблокирован, бот тупой. а какой-бы порох не был сукин сын -он наш сукин сын и ты очень тупо ты палишся приравнивая нашего барыгу к кровавому маньяку, которого зомби вроде тебя избирают!!!! "Це неподобство. Росія не відповідатиме", - Путін про недопуск громадян РФ до диппредставництв в Україні - Цензор.НЕТ 7665
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помилилась, пробачте- в сортах лайна не розбираюсь і це таки питання чому ще одна кацапська помийка відкрита....у будь-якому випадку -я не беру інформацію з жодних кацапських помийок. копирсатися в гімні і щасливо дрочить на криваве маньячелло -ісконно руцкая забава, тобто твоя, дурний цап. "Це неподобство. Росія не відповідатиме", - Путін про недопуск громадян РФ до диппредставництв в Україні - Цензор.НЕТ 2861
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при чем тут "другие источники" до кацапськых помийок? саме слово "источник" в мене викликає асоціацію з чимось чистим та прозорим, і всілякі уяндекси пропагандонські, не можуть називатись джерелами апріорі. але кацапы, як ти- звикли підмінять поняття чужі, жерти лайно та запивати помиями. так що ты цап ДЕТЕКТЕД
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То что пустой холодильник на рузких повлиял ето есть. А то что они совсем забыли свои имперские амбиции ето не совсем так. Все без исключения кандидаты в президенты РФ не собирались отдавать крым Украине. В том числе и комунист Грудинин.
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расея украинцам не дом а сарай со свиньями..... ваш братский народ в кндр живет.....
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Не обижаите свиней. Они полезные - на них Сало растет.А от русни какой толк?
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да вы правы с кацапа холодец не свариш..... хотя расеяне в глубинке иногда практикуют....
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Цирк с выборами без выбора. И не хрен к нам в братья напрашиваться.
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Хуйлозидент всея Параши = парашное хуйло!
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Интересно,сколько набрал-бы сейчас Порошенко в Крыму?
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100% З неба починае сипатись дрібненький пісочок,усе у вас попереду,так,що держитесь там.
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_Ну вот что же это за твари презренные?! Вам же по-аглицки и по-укрански сказали: заткнитесь и пшли на! Ули вам неясно, олигофрены? Переводчика найдите.
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Треба, певно, ще французькою, мовою дипломатії:

Fermez-la et f***ez le camp !
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Кто бы что-то говорил о нарушении международных норм. Когда-то говорил что Украина и украинский народ недорозумение, теперь снова про братский народ запел. Какой-то он не непоследовательный в высказываниях. Да и оговорки по Фрейду "Чтобы украинцы чувствовали у себе, себя в России как дома"))
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Он безумен, психически больной шизоид. До сих пор не поняли?
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там різні "хуйли" їх є декілька і фсбшники не встигають слідкувати .що і хто говорить. тому дуже замітні нестиковки в виступах
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он еще и издевается, братский народ...Вот бы в рожу плюнуть!
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да не плюнуть а со всей дури чем то тяжелым да по ботоксной харе
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Какая отвратительная рожа у бешенного лилипута
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Отож-то, путя.
Ви не відповідатимете. Бо відповісти вам нІчим.
Залишається лише втертися мовчки і сопіти в дві дірочки.
Поки що. Ще трошки.
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карлик мелет о международном праве и о братских массовых убийства украинцев с оккупацией части территории, про непризнании украинцев как народа и Украины как государства ?

При этом самих рашистов троллит по полной.
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Тут все логично - кацапы не заинтересованы в ограничении допуска украинских граждан на орде, потому что они в подавляющем большинстве вата, а значит будут голосовать за проордынских кандидатов. Тут мы сами должны не открывать избирательные участки на орде.
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Путин хороший президент для России. Даже при Ельцине российское ебанутое население не вымирало такими темпами как при Путине. Даже в 1990-ых промышленность России не была в такой глубокой жопе как сейчас. Только при Путине это уёбищное недогосударство может полностью лечь под Китай и исчезнуть нах навсегда. Нужно всего лишь подождать.
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Да фига там, хуйло потому и популярен на орде (а он действительно популярен и реальный рейтинг у него наверняка больше 50%) потому что при нем уровень жизни кацапов значительно вырос (на фоне высоких цен на нефть), да и на международной арене орду начали больше уважать и бояться. Как бы нам тут не рассказывали про то как кацапов гнобят дипломаты и накладывают санкции, но они спокойно без особых последствий для себя оттяпали у нас Крым, оккупировали Донбасс, бомбят мирное население в Сирии, убивают перебежчиков в Великобритании, а мировое сообщество только жидко гадит под себя и выражает глубокую обеспокоенность. Причем ситуация один в один повторяет возрождение гитлеровской Германии (а это так и было, при гитлере немцы стали жить лучше и вернули свое геополитическое влияние).Так что не стоит выдавать желаемое за действительное, нам это точно не поможет тв войне с кацапской неофашистской ордой.
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на кровавое рашистское безобразие в Украине ,начатое куйлом в Крыму и продолженное в Донбассе- рабсея, потихоньку начинает получать ответы ,от когда то, братнего украинского народа......
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наступний (сподіваюсь) крок рашки - не відкрити дільниці на тер.росії, коли в нас будуть вибори. І добре.. Всі ті "українці", які поховались на росіі, принаймні переважна їх кількість, все одно голосувати будуть за ригів.. А так не будуть !)
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Украина единственная страна, где россияне могли спокойно не ходить на выборы.
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називати владу в Україні нелегітимною, і вимагати від світу, щоб той визнав вибори на анексованій території України - цинізм.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Это безобразие. Россия отвечать ничем не будет", - Путин о недопуске граждан РФ к диппредставительствам в Украине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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