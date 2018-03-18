 "Это безобразие. Россия отвечать ничем не будет", - Путин о недопуске граждан РФ к диппредставительствам в Украине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российский президент Владимир Путин сказал во время общения с журналистами в своем избирательном штабе, которое транслировал телеканал RT.

"Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм. А Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ – это братский народ, я всегда об этом говорил. И мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", – заявил он.

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