 23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом пишет местное издание "Молодой буковинец".
Как отмечается в судебном приговоре, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора Черновицкой местной прокуратуры и заменил однолетний условный срок наказания на наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на протяжении 3-х лет.
Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.
В то же время суд решил, что залог в размере 200 тыс грн, который ранее был внесен в качестве меры пресечения, вернут залогодателю.
Во время заседания суда обвиняемый пояснил, что возвращался с дня рождения. Проезжая по улице Героев Майдана, он отвлекся на телефон, а когда поднял глаза, увидел перед собой мусоровоз. Чтобы избежать столкновения, пытался объехать его справа, но не увидел работника "Альтфатера" на дороге, сбил его, после чего врезался в электроопору.
Трагедия произошла на глазах сына погибшего. Виновник смертельного ДТП пытался убежать с места аварии.
Позже в полиции сообщили, что его не задержали за недостатком улик.
Впоследствии суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Однако позже суд заменил основное наказание на условный срок. Жена погибшего в судебном заседании заявила, что не имеет претензий к нему.
Арестович о Савченко и Рубане
весьма правдоподобно... а видя, как сегодня тухло прошла "акция" в Киеве - реально так могло и планироваться
А сколько стоит набить нардепу рожу? 10 лет
Чтоже эти рожи дорогие, а жизни дешовые
висновки робіть самі ..((
.. потому что то те уроды что его выродили понесли куда надо что надо
И Закон новый ввели -- когда не случайно, а специально гонки гоняют.
Ужесточили ответственность за непропуск спец. транспорта с мигалками...
...хотя... -- я тут давно рулю -- немцы очень уступчивы и лояльны на дорогах...
Но и мудаки встречаются... -- это да. ...ну ладно... ...в Риме полюбэ страшнее ездить, чем в Киеве... -- там голимый беспредел, хоть и Папа рядом...*)
Уже завтра.
если только не убьётся об что-нибудь твердое..
Инвесторы уже стоят в длинной очереди, в желании работать в стране закона и порядка.