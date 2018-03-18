EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  2635  93
Материалы по теме:
Все про:ДТП (4720) мажоры (498) пьянство (627)

 23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы. ВИДЕО

Черновицкий апелляционный суд области отменил предыдущее решение суда и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы водителю автомобиля Mercedes, который в мае 2016 года в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть 59-летнего работника коммунальной фирмы на улице Героев Майдана в Черновцах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом пишет местное издание "Молодой буковинец".

23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы 01

Как отмечается в судебном приговоре, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора Черновицкой местной прокуратуры и заменил однолетний условный срок наказания на наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на протяжении 3-х лет.

Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.

В то же время суд решил, что залог в размере 200 тыс грн, который ранее был внесен в качестве меры пресечения, вернут залогодателю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: в обвинительном акте не установлена точная скорость, с которой двигался автомобиль Зайцевой

Во время заседания суда обвиняемый пояснил, что возвращался с дня рождения. Проезжая по улице Героев Майдана, он отвлекся на телефон, а когда поднял глаза, увидел перед собой мусоровоз. Чтобы избежать столкновения, пытался объехать его справа, но не увидел работника "Альтфатера" на дороге, сбил его, после чего врезался в электроопору.

Трагедия произошла на глазах сына погибшего. Виновник смертельного ДТП пытался убежать с места аварии.

Позже в полиции сообщили, что его не задержали за недостатком улик.

Впоследствии суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Однако позже суд заменил основное наказание на условный срок. Жена погибшего в судебном заседании заявила, что не имеет претензий к нему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный судья устроил ДТП под Киевом и пытался скрыться в машине скорой помощи. ФОТО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала свою вину. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3056288
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я тебя сразу в спам, я правильно делаю?
 показать весь комментарий
 
а че ты засуетился шоколадожер ..я диму разбаню если что
 показать весь комментарий
 
 
да все просто - час проведений в СІЗО помножать на 2 - і , через місяць-два , його взагалі випустять ...
 показать весь комментарий
 
Да здравствует порошенковский суд. Самый справедливый реформированный суд в мире.
 показать весь комментарий
 
а за жестокое обращение с животными 8 лет дать могут...
 показать весь комментарий
 
мда.. 1 год за убийство человека.. и то уверен и года не отсидит, раньше выйдет по закону свинянченко
 показать весь комментарий
 
 
а за побои "журналиста" Шабунину светит 5 лет...вот суды какие у нас "справедливые"...
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WzTqYJLWR0Y

Арестович о Савченко и Рубане

весьма правдоподобно... а видя, как сегодня тухло прошла "акция" в Киеве - реально так могло и планироваться


 показать весь комментарий
 
 
а без провокаций там та акция-это сотня прикормленных антимайдан-бомжей. Ну кто еще пойдёт за Семенченко в кой-то веки?
 показать весь комментарий
 
новые рехформы для тех у кого есть деньги ,а закон для тех у кого денег нет
 показать весь комментарий
 
 
простому мажору один год?нормальный тариф! терпиле юного шуфрича дайте трёшку!
 показать весь комментарий
 
 
Надо за несправедливые решения суда убивать обвиняемых! а лучше-судей! 23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы - Цензор.НЕТ 9611
 показать весь комментарий
 
 
Сучий суд уКРАИНЫ оценил жизнь человека всего в один год тюрьмы !!! Жизни судей прокуроров,президентов,мусоров,депутатов и их скотских семей ...- вообще не чего не стоят .СМЕРТЬ ДЭРЖАВНЫМ ТВАРЯМ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Если за каждого судью будут давать год условно то думаю каждый на пару тройку штук подпишется
 показать весь комментарий
 
Напиваемся и давим судей? Видать пьянка уже стала смягчающим обстоятельством...
 показать весь комментарий
 
Усе шоколадно да и за что год дали то подумаешь холопа задавил да их кругом как грязи
 показать весь комментарий
 
 
Фантастика ..! Мажора наконец то посадили .. Хоть одного , хоть только на год , но всё таки посадили же . .. !! Ещё несколько лет назад о таком даже даже мечтать было неудобно . 23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы - Цензор.НЕТ 2489 .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это и есть ЖИТИ ПО НОВОМУ - пазл сложился окончательно !!!
 показать весь комментарий
 
 
И Зайцевой харьковской не забудьте 5 лет условки дать!
 показать весь комментарий
 
 
снова тема этих долбаных судов...если так будут судить-жертв ДТП у нас будет из года в год всё больше...очередная "рехворма"...
 показать весь комментарий
 
От страна ДУРАКОВ а дураки это мы с вами !!! В США дали бы лет 25 МИНИМУМ !!!
 показать весь комментарий
 
 
ну ви і порівняли - країну , де рівень корупції , як в Гондурасі і ...США 23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы - Цензор.НЕТ 7821
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну не надо обижать Гондурас... 23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы - Цензор.НЕТ 1947
 показать весь комментарий
 
те ж так подумав ... просто це перше , що на думку спало ...))
 показать весь комментарий
 
 
Он будет так сидеть в тюрьме, как сынуля пороха воевал в АТО...
 показать весь комментарий
 
 
блядь уже тошнит от этих шоколадных рехформ
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
иди рыгай
 показать весь комментарий
 
Заипали все эти жены и прочие родственники, которые "не имеют претензий" к убийцам их близких.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько стоит убить человека? Год тюрьмы.

А сколько стоит набить нардепу рожу? 10 лет

Чтоже эти рожи дорогие, а жизни дешовые
 показать весь комментарий
 
 
Жена погибшего в судебном заседании заявила, что не имеет претензий к нему.Источник: https://censor.net.ua/v3056288 - ось тут весь секрет ! 23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы - Цензор.НЕТ 2685
 показать весь комментарий
 
 
а причем тут завления жены? или после заявления жены закон уже не действует?
 показать весь комментарий
 
 
ну, так все верно. Денях занесли всем. Вот и весь сказ.
 показать весь комментарий
 
 
вже давно підмічено - українці , як ніхто , вміють торгувати своїми покійниками - отримали трохи бабла , на тому і заспокоїлись ...
висновки робіть самі ..((
 показать весь комментарий
 
это её дело, а вот то что Закон не должен допускать и вообще что это за норма поганая? почему если близкие согласились на компенсацию то это не должно быть смягчающим обстоятельством, во-первых тот отброс повторно может совершить преступления, а это касается всех граждан Украины мало ли где он может кататься по Украине, во-вторых погиб человек, и тот кто его убил, не понёс никакой ответственности
.. потому что то те уроды что его выродили понесли куда надо что надо
 показать весь комментарий
 
Медаль водиле надо еще присудить за очистку улицы от быдла!! а по существу пока судьи не будут висет на фонорях ничего в этой стране не поменяется!!
 показать весь комментарий
 
 
А давайте я нажрусь и собью насмерть мальдивского урода - готов ДВА года отсидеть !!! 23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы - Цензор.НЕТ 6869
 показать весь комментарий
 
 
-- у нас, такому же, пожизненное дали -- 220 в городе гнал, двух девчонок убил.! Без права освобождения через 15 лет.
И Закон новый ввели -- когда не случайно, а специально гонки гоняют.
Ужесточили ответственность за непропуск спец. транспорта с мигалками...
...хотя... -- я тут давно рулю -- немцы очень уступчивы и лояльны на дорогах...
Но и мудаки встречаются... -- это да. ...ну ладно... ...в Риме полюбэ страшнее ездить, чем в Киеве... -- там голимый беспредел, хоть и Папа рядом...*)
 показать весь комментарий
 
 
то, как ездят, арабы, под напевы хабиби, хабиби, то все европейцы, просто образец дисциплины, на дороге.
 показать весь комментарий
 
В США за такое дали б 40. Играет тема уезда с места происшествия. Кто и когда в этой стране сможет заставить уродов-депутатов принять нормальные кодексы ?
 показать весь комментарий
 
 
Ясно, что сейчас налетят тролли кацапские, хотя на кацапии ничем не лучше и жизнь раба ничего не стоит как и у нас, но ведь неужели наше твердолобая власть не понимает, что если челядь видит, что изменений нет, мы ничем не отличаемся от рашки, то один хер, кто будет пан у раба? Русснявый пьяный мажор, чеченский ли лихой джигит или наш крутой мэн Мыкола будет за бабло и связи решать долю и жизнь простого украинца, то какого хрена воевать, поднимать страну, выбирать, работать, вообще жить в этой долбаном недогосударстве ? Может, лучше сразу учить польский и валить туда, где законы работают и есть правосудие, независимо от кошелька ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При чём здесь троли кацапские,болван!
 показать весь комментарий
 
через три года, а скорее всего намного раньше будет ездить, убьёт ещё кого-нибудь
если только не убьётся об что-нибудь твердое..
 показать весь комментарий
 
Це потужна реформа. Так і повинно бути. Інакше путєн нападе!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот вам и реформы,плять!
 показать весь комментарий
 
Удавить на зоне.Ты что шоколадный ублюдок не видишь,что в стране твориться???
 показать весь комментарий
 
Ты думаешь офшоренко читает твои коменты?
 показать весь комментарий
 
Умышленное убийство и один год тюрьмы?
Инвесторы уже стоят в длинной очереди, в желании работать в стране закона и порядка.
 показать весь комментарий
 
 
Какое суровое наказание за сбитого холопа... Оце Ивропа, оце жиддя по-новому, оце Порох молодець!
 показать весь комментарий
 
 
тоже европейцы, год за убийство, пидарок на айфончик засмотрелся. Почему бы этому уродику, жившему 23 года, как у бога за пазухой, не поработать на халяву в колонии 25 лет? Нет? Нет, конечно, гуманизм. Потому и живем как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу - НИКТО
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх