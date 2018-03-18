 23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом пишет местное издание "Молодой буковинец".

Как отмечается в судебном приговоре, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора Черновицкой местной прокуратуры и заменил однолетний условный срок наказания на наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на протяжении 3-х лет.

Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.



В то же время суд решил, что залог в размере 200 тыс грн, который ранее был внесен в качестве меры пресечения, вернут залогодателю.

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Во время заседания суда обвиняемый пояснил, что возвращался с дня рождения. Проезжая по улице Героев Майдана, он отвлекся на телефон, а когда поднял глаза, увидел перед собой мусоровоз. Чтобы избежать столкновения, пытался объехать его справа, но не увидел работника "Альтфатера" на дороге, сбил его, после чего врезался в электроопору.

Трагедия произошла на глазах сына погибшего. Виновник смертельного ДТП пытался убежать с места аварии.

Позже в полиции сообщили, что его не задержали за недостатком улик.

Впоследствии суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Однако позже суд заменил основное наказание на условный срок. Жена погибшего в судебном заседании заявила, что не имеет претензий к нему.

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