 Автопробег к дому Порошенко: активисты заявили о начале акции "Грохот народного гнева". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".
"Мы начинаем Всеукраинскую акцию грохота народного гнева. Мы здесь потому, что этот главный коррупционер и олигарх должен уйти в отставку. Мы хотим, чтобы был Антикоррупционный суд, чтобы НАБУ могло нормально действовать и топ-коррупционеров судили. Мы хотим, чтобы был новый избирательный закон, чтобы народ мог приводить людей в парламент, а не олигархи. Мы хотим снятия депутатской неприкосновенности. Мы считаем, что главная беда Украины находится в этом здании", - заявил член политсовета партии РНС Иван Слободяник.
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Под домом Порошенко участники акции барабанили по бочкам и скандировали "Отставка!", "Позор!". Дом президента при этом охраняли колонны нацгвардейцев и государственной охраны.
Активисты также отметили, что недалеко от дома Порошенко их встретили "титушки" и не давали проезда автомобилям. Поэтому они прошли к дому пешком.
"Спортивной внешности, в балаклавах, пьяные, шатаются и ждут, чтобы только кому-то по лицу дать. В голове не укладывается, как на 4 год после Революции Достоинства возле частного дома Президента нагоняют проплаченную "титушню". Наши акции мирного протеста четко показывают, какова истинная сущность этой власти. Мы не поддерживаем политику Порошенко, мы считаем, что этот человек скатывает нас в "путинизм". Если власть хочет сделать подарок Путину - она хочет спровоцировать драку и выставить нас неадекватами. Но этого не будет. Мы пришли, чтобы выразить народный гнев, чтобы передать свои требования Порошенко ", - заявила активистка Ольга Галабала.
можно подумать никто не знает где он в данный момент!
А завтра но́вий "труженік рєхворм"
Сипне порохоботам із руки, -
Щоб відробляли гавкотом свій корм.
Морда стала розова, -
Бо зробив собі кар'єру
Павліка Морозова.
ось тут живуть ЛЮДИ -а в УКРАЇНІ поки що РАБИ і порохососи....
..*Два брата -акробата !*
ты сам то хоть понял что ты выдал?
Ну просто тупа фіча.
про "На Донбасс войдут миротворцы " - ще не увійшли і навряд чи увійдуть ...
А от цікаво - вибори , в РФії , Пеця визнає чи ні ?
****
1. Перехід до парламентської республіки
2. Закон про Загальноукраїнський референдум
3. Вибори по мажоритарних округах. Кандидатів до ВРУ висувають лише політичні партії.
4. Електорат мажоритарного округу через рік, після прийняття присяги депутатом по даному округу, може через референдум відкликати депутата і відповідно обрати іншого.
5. Категорична заборона тушок. Тобто бігати по фракціях і бути позафракційним не допускається.
6. Партія, від якої обраний депутат по відповідному мажоритарному округу, може звернутися до електорату про відкликання їхнього депутата. Коли округ не відкликав, то партія залишає того депутата в своїй фракції, або більшістю голосів виключає його з фракції, що означає втрата його повноважень і обрання іншого депутата по даному округу.
7. Кількість партій, які висувають своїх кандидатів до ВРУ повинна бути обмежена 10-15 партій. Відбираються партії по коефіцієнту політичної активності. Блоків партій може бути не більше трьох, але вони теж відбираються по політичній активності.
8. Можна провести зменшення кількості депутатів ВРУ до 300-350.
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Вимагати відставки президента, це політично не грамотно. Потрібно вимагати проведення Загальноукраїнського референдуму по "ДОВІРІ" - "НЕДОВІРІ" президентові. Результат даного референдуму повинен мати силу Закону. У випадку оголошення "НЕДОВІРИ" президентові з дня оголошення результату референдуму, повноваження президента зупиняються і передаються Голові ВРУ. Відповідно КС і ВСУ на протязі 7 днів виносять своє рішення по проведеному референдуму і передають його до ВРУ. У випадку коли КС і ВСУ винесли рішення, що референдум був з порушеннями і втрачає силу Закону, ВРУ повинна оголосити НЕГАЙНО через два тижні проведення Загальноукраїнського референдуму по довірі КС і ВСУ. При цьому повноваження президента продовжує виконувати Голова ВРУ. Коли референдум оголосив недовіру КС і ВСУ тоді ВРУ оголошує про відставку президента і про розпуск КС і ВСУ. Відповідно оголошуються вибори нового президента.
"Мы начинаем Всеукраинскую акцию грохота народного гнева. Мы здесь потому, что этот главный коррупционер и олигарх должен уйти в отставку. Мы хотим, чтобы был Антикоррупционный суд, чтобы НАБУ могло нормально действовать и топ-коррупционеров судили. Мы хотим, чтобы был новый избирательный закон, чтобы народ мог приводить людей в парламент, а не олигархи. Мы хотим снятия депутатской неприкосновенности. Мы считаем, что главная беда Украины находится в этом здании"
****
1. Перехід до парламентської республіки
2. Закон про Загальноукраїнський референдум
3. Вибори по мажоритарних округах. Кандидатів до ВРУ висувають лише політичні партії.
4. Електорат мажоритарного округу через рік, після прийняття присяги депутатом по даному округу, може через референдум відкликати депутата і відповідно обрати іншого.
5. Категорична заборона тушок. Тобто бігати по фракціях і бути позафракційним не допускається.
6. Партія, від якої обраний депутат по відповідному мажоритарному округу, може звернутися до електорату про відкликання їхнього депутата. Коли округ не відкликав, то партія залишає того депутата в своїй фракції, або більшістю голосів виключає його з фракції, що означає втрата його повноважень і обрання іншого депутата по даному округу.
7. Кількість партій, які висувають своїх кандидатів до ВРУ повинна бути обмежена 10-15 партій. Відбираються партії по коефіцієнту політичної активності. Блоків партій може бути не більше трьох, але вони теж відбираються по політичній активності.
8. Можна провести зменшення кількості депутатів ВРУ до 300-350.
***
Вимагати відставки президента, це політично не грамотно. Потрібно вимагати Загальноукраїнського референдуму по Довірі - Недовірі президенту
А что про панамы-кипры в плане??
А что про стоимость заработанной платы в стоимости продукции в плане??
Ничего нет???
Нах нужен такой план с его судами и выборами??
Кого бы не выбрали, скважины-роттердамы будут принадлежать новым хозяевам.
народ получит хр**н без палочки.
а может и с палочкой хрен.
Разочарую граждан ливорюционеров и тех, кто восхитился отвагой руководителя спецслужбы.
Скорее всего, на Майдане был весь состав оперативных подразделений СБУ центрального аппарата.
Если бы он стал здороваться с каждым из них за руку, то публика впала бы в каталепсию 😂😂😂 А ведь там были и подобные подразделения Нацполиции и НГУ.!!
оце несподіваний розвиток події...нічо собі..
МАМКИНЫМ МИЛИТАРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
в ЖЖ, в 2 частях
остальные могут не беспокоиться и продолжать "Великий Поход"
Це вже проходили.
Потрібно:
1. Закон понад усе
2. Приватна власність священна
3. Прогресивна шкала податків
4. "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ." КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.
А принцип, як у Вови Ульянова - Главное в драчку ввязаться.