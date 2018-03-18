 Автопробег к дому Порошенко: активисты заявили о начале акции "Грохот народного гнева". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".

"Мы начинаем Всеукраинскую акцию грохота народного гнева. Мы здесь потому, что этот главный коррупционер и олигарх должен уйти в отставку. Мы хотим, чтобы был Антикоррупционный суд, чтобы НАБУ могло нормально действовать и топ-коррупционеров судили. Мы хотим, чтобы был новый избирательный закон, чтобы народ мог приводить людей в парламент, а не олигархи. Мы хотим снятия депутатской неприкосновенности. Мы считаем, что главная беда Украины находится в этом здании", - заявил член политсовета партии РНС Иван Слободяник.

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Под домом Порошенко участники акции барабанили по бочкам и скандировали "Отставка!", "Позор!". Дом президента при этом охраняли колонны нацгвардейцев и государственной охраны.

Активисты также отметили, что недалеко от дома Порошенко их встретили "титушки" и не давали проезда автомобилям. Поэтому они прошли к дому пешком.

"Спортивной внешности, в балаклавах, пьяные, шатаются и ждут, чтобы только кому-то по лицу дать. В голове не укладывается, как на 4 год после Революции Достоинства возле частного дома Президента нагоняют проплаченную "титушню". Наши акции мирного протеста четко показывают, какова истинная сущность этой власти. Мы не поддерживаем политику Порошенко, мы считаем, что этот человек скатывает нас в "путинизм". Если власть хочет сделать подарок Путину - она ​​хочет спровоцировать драку и выставить нас неадекватами. Но этого не будет. Мы пришли, чтобы выразить народный гнев, чтобы передать свои требования Порошенко ", - заявила активистка Ольга Галабала.

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