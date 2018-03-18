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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:акция (1706) протест (4178) Саакашвили (2625) Рух нових сил (1)

 Автопробег к дому Порошенко: активисты заявили о начале акции "Грохот народного гнева". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Активисты "Руха новых сил" после Марша за отставку Петра Порошенко на Майдане Незалежности прибыли к дому Президента в Козине (под Киевом), где объявили о начале Всеукраинской акции "Грохот народного гнева" и выдвинули ему требования народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".

"Мы начинаем Всеукраинскую акцию грохота народного гнева. Мы здесь потому, что этот главный коррупционер и олигарх должен уйти в отставку. Мы хотим, чтобы был Антикоррупционный суд, чтобы НАБУ могло нормально действовать и топ-коррупционеров судили. Мы хотим, чтобы был новый избирательный закон, чтобы народ мог приводить людей в парламент, а не олигархи. Мы хотим снятия депутатской неприкосновенности. Мы считаем, что главная беда Украины находится в этом здании", - заявил член политсовета партии РНС Иван Слободяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под домом Порошенко участники акции барабанили по бочкам и скандировали "Отставка!", "Позор!". Дом президента при этом охраняли колонны нацгвардейцев и государственной охраны.

Активисты также отметили, что недалеко от дома Порошенко их встретили "титушки" и не давали проезда автомобилям. Поэтому они прошли к дому пешком.

"Спортивной внешности, в балаклавах, пьяные, шатаются и ждут, чтобы только кому-то по лицу дать. В голове не укладывается, как на 4 год после Революции Достоинства возле частного дома Президента нагоняют проплаченную "титушню". Наши акции мирного протеста четко показывают, какова истинная сущность этой власти. Мы не поддерживаем политику Порошенко, мы считаем, что этот человек скатывает нас в "путинизм". Если власть хочет сделать подарок Путину - она ​​хочет спровоцировать драку и выставить нас неадекватами. Но этого не будет. Мы пришли, чтобы выразить народный гнев, чтобы передать свои требования Порошенко ", - заявила активистка Ольга Галабала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция заблокировала автомобиль активиста, который собирался на автопробег к имению Порошенко в Козине. ВИДЕО

 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция

Автопробег к дому Порошенко: активисты заявили о начале акции Грохот народного гнева 01
Автопробег к дому Порошенко: активисты заявили о начале акции Грохот народного гнева 02
Автопробег к дому Порошенко: активисты заявили о начале акции Грохот народного гнева 03
Автопробег к дому Порошенко: активисты заявили о начале акции Грохот народного гнева 04
Автопробег к дому Порошенко: активисты заявили о начале акции Грохот народного гнева 05
Автопробег к дому Порошенко: активисты заявили о начале акции Грохот народного гнева 06

Источник: https://censor.net.ua/v3056283
 
 
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Або нiде не працюют тому що з попередьноi работи их вигнали за пьянку та недбалiсть!
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а что за грохот стоит? опять наверное без толку!
можно подумать никто не знает где он в данный момент!
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Сьогодні рвуть за Пєтю пердаки,
А завтра но́вий "труженік рєхворм"
Сипне порохоботам із руки, -
Щоб відробляли гавкотом свій корм.
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У задумчівого хєра
Морда стала розова, -
Бо зробив собі кар'єру
Павліка Морозова.
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Наркобарон кремля от радости родит ребенка Автопробіг до будинка Порошенка: активісти заявили про початок акції "Гуркіт народного гніву" - Цензор.НЕТ 2278
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А почему "народ" гневится? Курченко мало платит?
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ничего себе Лолита забор воздвиг. Пшонка и Янык со своими будками наверное отдыхают
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Дом Пшонки нацоиналисты обчистили ещё в 214 и Янека тоже , теперь опять ищут кому хорошо живётся !
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Дмитрику, що ж ти так скурвився, за 30 сріблеників сереш?
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серебренник не пахнет! можно и скурвиться!
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Соєве сек.....? А що не так !? ...Сьогодні на майдані теж було ...*фуйло... фуйло !!!*
..*Два брата -акробата !*
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Вылезло кацапское нутро как у твоего скорбящего друга за ватой
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ты лучше картинки пости... а то двух слов связать не можешь Автопробіг до будинка Порошенка: активісти заявили про початок акції "Гуркіт народного гніву" - Цензор.НЕТ 1602!
ты сам то хоть понял что ты выдал?
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То соевые сегодня нажрались, папик им копейки подкинул
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може навпаки - сказали , якщо сьогодні не проявлять активності - то взагалі всіх розженуть ? Автопробіг до будинка Порошенка: активісти заявили про початок акції "Гуркіт народного гніву" - Цензор.НЕТ 3881
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Помедленней и спокойней, а то так ничего не понятно.
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Не поверите! Но Петр Алексеич сделал для Украины пользы больше чем все бывшие президенты Украины все вместе взятые!!!
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Конечно не поверим! Ибо, в отличии от тебя, живём в Украине.
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Мыкола Азаров на Сайте "Антифашист" сдал всю Камарилью Кремля в Украине.Спасибо Мыкола Янович.
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вот для чего нужна нацгвардия! лучше б остался на мальдивах раз так людей боится) или мало ему еще...
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Много чести вас баранов бояться. Но в кацапстане отработана технология. Нагоняют баранов а под их прикрытием работает спецура. Так вот эту спецуру и опасаються. Автопробіг до будинка Порошенка: активісти заявили про початок акції "Гуркіт народного гніву" - Цензор.НЕТ 3069
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прахоботи вибрали цікаву фічу - хто проти Пєціка, той агент кремлядєй.
Ну просто тупа фіча.
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А что нет? Порошенко поставил кацапстан раком. Сначала Газпром потом Донбасс а скоро и Крым. И начались протесты против Порошенко! Совпадение? Я не думаю!
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Ну так отдавать "газпромовких" 8 миллиардов зеленых Украине ой как хуйлу не хочется...!... - А небольшое стадо "протестных-пенсионеров" куда дешевле обходится... Автопробіг до будинка Порошенка: активісти заявили про початок акції "Гуркіт народного гніву" - Цензор.НЕТ 4808
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так а "перамоги" в чому ? в тому що кацапня поставила Офшоренка рачки ? Автопробіг до будинка Порошенка: активісти заявили про початок акції "Гуркіт народного гніву" - Цензор.НЕТ 3692
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Всем извесно что Газпром торчит нафтогазу 8 милиардов! На Донбасс войдут на всю окупированную территориию миротворцы а не как Хочет Хуйло! Так кто кого поставил раком?
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жодної копійки ще не заплатив і не заплатить
про "На Донбасс войдут миротворцы " - ще не увійшли і навряд чи увійдуть ...
А от цікаво - вибори , в РФії , Пеця визнає чи ні ?
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Заплатит куда он денеться. Не заплатит отберем активы! Можем поспорить. Ты что тупой?
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Потому и начались! Хотят изнутри хаос устроить, Гадя с гранатами обосралась по полной, раше не нужен в Украине умный и грамотный президент, им нужен такой как беглец - янык, тупой и исполнительный!
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Lvbnhj ну вот ты и спалился своим фото? бот ху@ла!
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Мыкола Янович и Кондитер явно не друзья,так что засуньте свою жопазицию кобыле в трещину.
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а кто приучает? Конкретно и пофамильно?
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А мозг включить пробовали? или все разжевать нужно?
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Ну в тебе від щєкалада мозки залипли.
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"Мы начинаем Всеукраинскую акцию грохота народного гнева. Мы здесь потому, что этот главный коррупционер и олигарх должен уйти в отставку. Мы хотим, чтобы был Антикоррупционный суд, чтобы НАБУ могло нормально действовать и топ-коррупционеров судили. Мы хотим, чтобы был новый избирательный закон, чтобы народ мог приводить людей в парламент, а не олигархи. Мы хотим снятия депутатской неприкосновенности. Мы считаем, что главная беда Украины находится в этом здании"
****
1. Перехід до парламентської республіки
2. Закон про Загальноукраїнський референдум
3. Вибори по мажоритарних округах. Кандидатів до ВРУ висувають лише політичні партії.
4. Електорат мажоритарного округу через рік, після прийняття присяги депутатом по даному округу, може через референдум відкликати депутата і відповідно обрати іншого.
5. Категорична заборона тушок. Тобто бігати по фракціях і бути позафракційним не допускається.
6. Партія, від якої обраний депутат по відповідному мажоритарному округу, може звернутися до електорату про відкликання їхнього депутата. Коли округ не відкликав, то партія залишає того депутата в своїй фракції, або більшістю голосів виключає його з фракції, що означає втрата його повноважень і обрання іншого депутата по даному округу.
7. Кількість партій, які висувають своїх кандидатів до ВРУ повинна бути обмежена 10-15 партій. Відбираються партії по коефіцієнту політичної активності. Блоків партій може бути не більше трьох, але вони теж відбираються по політичній активності.

8. Можна провести зменшення кількості депутатів ВРУ до 300-350.
***

Вимагати відставки президента, це політично не грамотно. Потрібно вимагати проведення Загальноукраїнського референдуму по "ДОВІРІ" - "НЕДОВІРІ" президентові. Результат даного референдуму повинен мати силу Закону. У випадку оголошення "НЕДОВІРИ" президентові з дня оголошення результату референдуму, повноваження президента зупиняються і передаються Голові ВРУ. Відповідно КС і ВСУ на протязі 7 днів виносять своє рішення по проведеному референдуму і передають його до ВРУ. У випадку коли КС і ВСУ винесли рішення, що референдум був з порушеннями і втрачає силу Закону, ВРУ повинна оголосити НЕГАЙНО через два тижні проведення Загальноукраїнського референдуму по довірі КС і ВСУ. При цьому повноваження президента продовжує виконувати Голова ВРУ. Коли референдум оголосив недовіру КС і ВСУ тоді ВРУ оголошує про відставку президента і про розпуск КС і ВСУ. Відповідно оголошуються вибори нового президента.
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Гороха меньше ешьте.......протестанты-грохотуны бля
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Ой як прахоботи пруть

"Мы начинаем Всеукраинскую акцию грохота народного гнева. Мы здесь потому, что этот главный коррупционер и олигарх должен уйти в отставку. Мы хотим, чтобы был Антикоррупционный суд, чтобы НАБУ могло нормально действовать и топ-коррупционеров судили. Мы хотим, чтобы был новый избирательный закон, чтобы народ мог приводить людей в парламент, а не олигархи. Мы хотим снятия депутатской неприкосновенности. Мы считаем, что главная беда Украины находится в этом здании"
****
1. Перехід до парламентської республіки
2. Закон про Загальноукраїнський референдум
3. Вибори по мажоритарних округах. Кандидатів до ВРУ висувають лише політичні партії.
4. Електорат мажоритарного округу через рік, після прийняття присяги депутатом по даному округу, може через референдум відкликати депутата і відповідно обрати іншого.
5. Категорична заборона тушок. Тобто бігати по фракціях і бути позафракційним не допускається.
6. Партія, від якої обраний депутат по відповідному мажоритарному округу, може звернутися до електорату про відкликання їхнього депутата. Коли округ не відкликав, то партія залишає того депутата в своїй фракції, або більшістю голосів виключає його з фракції, що означає втрата його повноважень і обрання іншого депутата по даному округу.
7. Кількість партій, які висувають своїх кандидатів до ВРУ повинна бути обмежена 10-15 партій. Відбираються партії по коефіцієнту політичної активності. Блоків партій може бути не більше трьох, але вони теж відбираються по політичній активності.

8. Можна провести зменшення кількості депутатів ВРУ до 300-350.
***

Вимагати відставки президента, це політично не грамотно. Потрібно вимагати Загальноукраїнського референдуму по Довірі - Недовірі президенту
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А что про газовые скважины в плане??

А что про панамы-кипры в плане??

А что про стоимость заработанной платы в стоимости продукции в плане??

Ничего нет???

Нах нужен такой план с его судами и выборами??

Кого бы не выбрали, скважины-роттердамы будут принадлежать новым хозяевам.

народ получит хр**н без палочки.

а может и с палочкой хрен.
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что то много парашенской титушни сегодны повылазило видно двойной оклад положил слетелись все на Цензор Брысь на антиколорадос там ваша палата №6 и главврач вас уже заждался
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Слышал сегодня грохот тупых баранов с колочильками в ушах и этот грохот стоит всего 100грн на рыло 😂Позорище исполнителям этого страшного 😳грохота!!
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Отсутствием логики в любом деле страдают многие Маразматики. Автопробіг до будинка Порошенка: активісти заявили про початок акції "Гуркіт народного гніву" - Цензор.НЕТ 9633Кондитер обул Наркобарона и это факт.От того горят пердаки у жопазининеров
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не отвечайте путинским тролям!! баньте их слёту!
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прахаботів в бан Автопробіг до будинка Порошенка: активісти заявили про початок акції "Гуркіт народного гніву" - Цензор.НЕТ 4753
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просишь-получи!
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В Сети пишут о смелости главы СБУ Грицака, который вышел на Майдан в самый разгар событий с парой охранников. Наверняка, смелость у Грицака присутствует, но тупости там точно нету.
Разочарую граждан ливорюционеров и тех, кто восхитился отвагой руководителя спецслужбы.
Скорее всего, на Майдане был весь состав оперативных подразделений СБУ центрального аппарата.
Если бы он стал здороваться с каждым из них за руку, то публика впала бы в каталепсию 😂😂😂 А ведь там были и подобные подразделения Нацполиции и НГУ.!!
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я в шоці від вашого повідомлення. То хто ж тоді там залишився, якщо відняти оперів СБУ, поліції і тд? і саме головне хто ж кричав: "банду геть"?
оце несподіваний розвиток події...нічо собі..
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толковым хлопцам посоветую прочесть исповедь русского фашиста
МАМКИНЫМ МИЛИТАРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
в ЖЖ, в 2 частях
остальные могут не беспокоиться и продолжать "Великий Поход"
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Вадим Новинский за последних года стал богаче в 3 раза,достигнув 16 миллиардов долларов.обогнал всех.Но это мало кого волнует Быдлячие бредни про Кондитера гораздо слаще
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Ну не может же собака кусать руку которая дала ей кость!
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Ну сейчас видно что собака (Рух Нових Сил) усердно виляет хвостом перед хозяивами (Новинским, Медвейчуком, Курченко, Ахметовым)!
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Пусть это его жену волнует, мы в чужой карман не лезем, ни в его ни в Петин, каждый работает на своем месте.
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Які пристрасті вирують, жах. Я так гадаю, що кандидатами у владу мають бути люди, що організовують протестні акції, як у совку було: хто йшов першим за труною померлого вождя, той і отримував владу. У нашому випадку це: дерев'янко, чумак, гриценко, богуцька, савченко, найєм, лещенко, хмара, сакварелідзе, дангадзе та ін. (всього треба десь 10000 очильників).Тепер треба роз'яснити ще, як пройде зміна влади. Якщо наприклад завтра діючи очильники напишуть заяви, щоб не чути той грохіт, то зразу ж на їхні місця сядуть нові люди і тоді ціни впадуть, суди включать конвейєр для засудження посадовців і олігархів, Крим війде знову у склад України,війну буде припинено з нашого боку, усе майно олігархів і посадовців віддадуть на потреби держави і народу, росіян викинуть геть з України. Явщо росіяни будуть не згодні і почнуть війну, то армія вже створена, а під проводом нових генералів, що підуть попереду військових проти ворога, ми переможемо. Таке щось
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...Взять і падєліть! (с)
Це вже проходили.
Потрібно:
1. Закон понад усе
2. Приватна власність священна
3. Прогресивна шкала податків
4. "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ." КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.
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У этого Руха новых сил есть какая-то программа или будут как и нынешняя власть после майдана страну грабить?
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Конечно есть Вернуть Януковича простить долги Газпрому Признать Российским Крым и вишенка на тортик отдать нафтогаз Курченко!
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Це головна помилка любого політичного руху. Програми немає, є лише лозунги.

А принцип, як у Вови Ульянова - Главное в драчку ввязаться.
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майдан был ответом на насилие, а эти сами хотят с помощью насилия что-то получить, у меня всё...
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Я також за Марину переживаю.Петя бросил одну дома. Автопробіг до будинка Порошенка: активісти заявили про початок акції "Гуркіт народного гніву" - Цензор.НЕТ 9024
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пропоную для кращого грохоту народного гніву кожному з учасників пробігу з'їсти по пів кіла гороху
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Грохот ЯКОГО народа під воротами пана ПОРОШЕНКО.....може краще цьому грохоту проіхатись до рабіновичів мураєвих вилкулів бойко-до цього падла що заважає жити народу.....не вірю я цьому грохоту.....
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можна дізнатися конкретні звинувачення проти Пороха?
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А чем лучше коломойские титушки? Да ничем, такие же "революционеры" за деньги.
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Я потрохо ненавижу, но тащить во власть грызуна это надо быть дыбилами.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАвтопробег к дому Порошенко: активисты заявили о начале акции "Грохот народного гнева". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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