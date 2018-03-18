 Украина договаривается с Кувейтом о смягчении визового режима, - Порошенко. ВИДЕО

"Мы договорились о том, что мы даем поручение о получении украинскими гражданами виз прямо в аэропорту", ​​- цитирует Порошенко Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента. Он выразил надежду, что через несколько месяцев будет продемонстрирован прогресс в этом направлении.

"Я предложил решить вопрос и оформления электронных виз, потому что в Кувейте не существует практики безвизового режима. Но я хочу, чтобы де-факто для украинских граждан этот вопрос выглядел именно так – чтобы без каких-либо препятствий они могли посещать эту замечательную страну", - рассказал Петр Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 18 марта прибыл официальным визитом в Кувейт. Он провел встречи с высшими чиновниками государства. Стороны подписали ряд украинско-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также научного сотрудничества.