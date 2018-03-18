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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:виза (1042) визит (2140) Кувейт (22) Порошенко (14493) Президент (4037)

 Украина договаривается с Кувейтом о смягчении визового режима, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко сообщил по итогам переговоров с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом об активизации работы по "расширению сотрудничества в сфере контактов между людьми" Украины и Кувейта.

"Мы договорились о том, что мы даем поручение о получении украинскими гражданами виз прямо в аэропорту", ​​- цитирует Порошенко Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента. Он выразил надежду, что через несколько месяцев будет продемонстрирован прогресс в этом направлении.

"Я предложил решить вопрос и оформления электронных виз, потому что в Кувейте не существует практики безвизового режима. Но я хочу, чтобы де-факто для украинских граждан этот вопрос выглядел именно так – чтобы без каких-либо препятствий они могли посещать эту замечательную страну", - рассказал Петр Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 18 марта прибыл официальным визитом в Кувейт. Он провел встречи с высшими чиновниками государства. Стороны подписали ряд украинско-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также научного сотрудничества.

Источник: https://censor.net.ua/v3056280
 
 
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Найважливіше і найнагальніше питання зараз.
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Не самый важный...и не самый насущный....но решение этого вопроса лишним не будет.....
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Чергова грандіозна дипломатична перемога Порошенка...
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А ти впевнений, що про всі питання, що вирішуються на таких перемовинах, мають бути розголошені?
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Конечно. Продвижение Рошена , что это тоже уже государственная тайна ?
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На щось креативніше мізків не вистачило?)))
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Например ? Объявить Рошен мировым брендом ?
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Таки не вистачило...)))
UA Гыг с Вами
Wings of Phoenix‏ @wings_phoenix 4 ч.4 часа назад

Пока вируе 100500-й михомайдан, настоящие барыги подписывают договор военно-технического сотрудничества между Украиной и Кувейтом.
Готовился два года, в списке запросов Ан-178 и ПТРК, боевые модули и комплекты оборудования и модернизации танков.
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Ага, а почему то вырастут поставки Рошена.......... И вся прибыль осядет в Лондоне.........
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В тебе фобія, лікування від цього немає. А я з хворими не спілкуюся.
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Что новенькое, Прогресс. А то был сначал кацапом, Потом сепаром. Теперь у меня фобия. А по существу и сказать нечего.
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Зато сало з Польші "
Польща поставляє свою продукцію Україні, виявився продуктовий ринок, за яким слідують сільськогосподарський і ринок одягу та взуття.
https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123
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Пам'ять про аутсайдера-михо живе серед порохоботів Україна домовляється із Кувейтом про пом'якшення візового режиму, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4346Це ж тільки за михо виходять, не інакше. Ще й новини з перших вуст дізнаємось про договори о намірах без конрактів Україна домовляється із Кувейтом про пом'якшення візового режиму, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4346 , а цензор не в курсі. Україна домовляється із Кувейтом про пом'якшення візового режиму, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6793
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медленно уезжаете, и воняете на всяких митингах
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можливо і зїжу туди цікаво подивитись в іраку був нічого цікавого а в затоці булоб цікаво думаю
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помийка я там відпочивати небуду ніколи
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Не буду и не смогу совсем разные понятия. В крысме отдыхаешь？
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грецію люблю францію в криму в житі невідпочивав принцепово !
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Тв жите на Сене он мог. Ориентация еще та, по ходу
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Оно на " лайбе " поедет . На затылке вся семья . ( девять мух и крыса ) .
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В жопу носом оно ездит, это я мягко выражаюсь😀
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Третье тысячелетие. Время узких специализаций. Петруха освоил пробивание безвиза.
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ось цэ вирно...в колгоспы дырэкторив тилькы з кувэйту!
и суркиса йим подаруйтэ...и хачериди в нагрузку.
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Моя бабушка до сих пор мечтает слетать в Кувейт. Говорит шо 2000 доларов на путешествие отложила, а 50 евро на визу все никак не насобирает. Благо президент все порешает седня
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бабушке респект за мечтательность...меж прочим владею списком принцев кувейтских,яки за 2000 мырыканськых шекелей попытаются реализовать мечту бабушки. Украина договаривается с Кувейтом о смягчении визового режима, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7870
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Соя, а ну ка расскажите о степени важности сего события. Учитывайте, что пэтя "предложил решить".
Хочется пэрэможеньку узреть 😀😀😀😀😀
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Мальдивы -наш , Сейшелы наш , В Кувейте три ларька Рошен .
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А в Болгарию украинцам виза нужна? -- по старому паспорту...
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Спасибо! А есть, куда по строму без визы можно? Я предметно -- за биопаспортом щас очередюги, даже за 800 гр., которые... ...а мне надо с человеком встретиться -- человек хороший! *)
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не пускаите этого пецью по миру кататса, а то скоро вам как другим европеицам будет безвизовый по всему свободному миру.
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Пусть катается, но только за свои деньги. Хотя, если сынуле мобильник не мог купить.........
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нее, не получится - за всё в этом Мире приходится платить.
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Что он там решает...вряд ли на данный момент пригодится простому обывателю,ну про себя не забудет так точно,не верю этому типу ни на пол цента. Украина договаривается с Кувейтом о смягчении визового режима, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6630
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Что когда в Киева акции намечаются у Лолиты срочные вопросы назревают и почему то оооочень далеко от Киева...... И я так понимаю, смягчение визового режима с Кувейтом намного важнее внуриукраинских проблем.......
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Аполитично рассуждаете, Ростов не резиновый.
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Да, там одного легитимного много, не то, что двоиж....
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доживем - разве с Эстонским гражданством людям не безвиз??!!
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в ожидании отмены безвиза с ЕС ..зондирует кувейтский безвиз...
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В Кувейт могут поехать отдохнуть в небоскребы в пустыне только очень богатые украинцы, типа депутатов, Петр Алексеича семья и его браты, сваты, кумовья, друзья, шестерки и прочая челядь.
А для простого украинского работяги то упращение визы с Кувейтом как-то до сраки. Пенсионерам хоть раз в четыре года,перед смертью денег на неделю в Германию или Швецию насобирать поехать,посмотреть, забыться и заснуть, как упесенника, шоб после поездки без штанов-трусов не остаться.
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З України до Мальдів
Порошенко полетів,
Та потрапив у Кувейт, -
Там теж тепло. It the great!

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Ура! Перемога - ще безвіз! Луччий пердизент! Украина договаривается с Кувейтом о смягчении визового режима, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4870
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кувейт то файно !
Слава Педро де Панамо !
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Кувейтцы, саудиты, эмиратцы, обеспечили жизнь своим народам.
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це вірний хід пора договарюватись за роботу з цими країнами і забирати наших людей з росії маю наувазі бурильників помбурів і інших
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Ну, слава богу. А то уже и не знали, что делать. А когда жена узнала, что ПОПа(ндопуло) смягчил режим,расплакадась от счастья, каа дите малое и побежала в ближайший собор УПЦ МП ставить ему свечку. За упокой. Чтоб он спокойно себя чувствовал и не терзал свою патриотческую душу за каждый безвиз.
Слава ПОПе!
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Очередная "перемога"!
Когда, вместе с снегом тает асфальт на трассах...
Когда, защитники Украины тонут в в болотах на полигонах и горят живьём пытаясь себя обогреть...
Когда, вместо боевых засобов МО покупает фейерверков на 72 лимона ...
Тогда, наш президент, по пути на мальдивы заключает упрощение визового режима с Кувейтом. А оно нам надо?
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Зато теперь можем нефтью торговать. Мотнулся с двумя канистрами в Кувейт, налил по дешёвке и на нефтяную биржу.
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Золотым бензин окажется, если в Кувейт с двумя канистрами мотаться.
Но я вас понял...
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вот за шо я люблю петруху так это за послидовнисть...объявить о нулевых декларациях и свалить в кувейт клянчить шекели может только особоодарённый.
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Это оголтелый антисемитизм делить нацию
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Живу недалеко от аэропорта, ща взюлетел самолет. На Кувейт нее иначе.
Господи, за что Украине этот придурок ежи с ним ворюги
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Це потрібно для багатих людей, а народу України, який ледве зводить кінці з кінцями, якось "единахово" (з Вечірнього Кварталу вислів).
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Вот все в стране было отлично,
только с визами в Кувейт напряженка.
Зато теперь - заживем!!
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Наконец-то я выберусь в Кувейт по мягкой визе! А где это?
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Андрій Кузьменко.
Лист до президентів України

Панове президенти є до вас розмова
Бо ми давно не чули від вас правдиве слово
І може я ніколи б не починав її
Та скажу вам відверто - причина у війні
В яку ви цю країну всі разом погрузили
І щоб її не було ви нічого не зробили
Невже за стільки років ви достатньо не нажили
Щоб заробляти гроші копаючи могили
Панове президенти є до вас питання
Чому ви всі живете як голубці в сметані
Тоді коли всі люди скидаються солдатам
Копійками, які ви ще в них не встигли відібрати
Чому ви не пошлете на війну своїх синів
Ні внуків, ні племінників, самих вас там не видно
Зате на смерть кидаєте чужих чоловіків
Скажіть мені, невже це виглядає справедливо
Чому холоднокровно ви зливаєте країну?
І у крові своїй ви власну топите дитину
Скажіть, будь ласка, чим всі люди в цій країні винні
Скажіть ціну, за скільки ви продали Україну!
Я хочу побажати вам , панове президенти
Відчути весь наш біль на собі перше ніж померти
А всім нащадкам вашим - я хочу тільки зла
Яке ви всі разом роками готували нам!
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Смрадні лютують.
Тепер москалям у Кувейт зась.
А українці можуть у кувейтському торзі щось придбати.
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с нашим ( не твоим петя и подельников) баблом в кармане что там делать?.... молоко---45 грн, хлеб ---30 грн ,рис---80 грн, пиво 0,5---110 грн, билет в об.транспорте--25 грн,.... аренда однушки в месяц --28 000 грн-------- чё мы там будем делать?
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Хм, я так и не понял, он куда убегать собрался: на Мальдивы или в Кувейт?
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Еще одна пусть небольшая но перемога. Движемся вперед несмотря на тявканье зрадофилов и )(уйлососов. Таким чином скоро и до безвиза с США доживем.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина договаривается с Кувейтом о смягчении визового режима, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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