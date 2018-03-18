 Украина договаривается с Кувейтом о смягчении визового режима, - Порошенко. ВИДЕО

"Мы договорились о том, что мы даем поручение о получении украинскими гражданами виз прямо в аэропорту", - цитирует Порошенко Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента. Он выразил надежду, что через несколько месяцев будет продемонстрирован прогресс в этом направлении.
"Я предложил решить вопрос и оформления электронных виз, потому что в Кувейте не существует практики безвизового режима. Но я хочу, чтобы де-факто для украинских граждан этот вопрос выглядел именно так – чтобы без каких-либо препятствий они могли посещать эту замечательную страну", - рассказал Петр Порошенко.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 18 марта прибыл официальным визитом в Кувейт. Он провел встречи с высшими чиновниками государства. Стороны подписали ряд украинско-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также научного сотрудничества.
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Wings of Phoenix @wings_phoenix 4 ч.4 часа назад
Пока вируе 100500-й михомайдан, настоящие барыги подписывают договор военно-технического сотрудничества между Украиной и Кувейтом.
Готовился два года, в списке запросов Ан-178 и ПТРК, боевые модули и комплекты оборудования и модернизации танков.
Польща поставляє свою продукцію Україні, виявився продуктовий ринок, за яким слідують сільськогосподарський і ринок одягу та взуття.
https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123
и суркиса йим подаруйтэ...и хачериди в нагрузку.
Хочется пэрэможеньку узреть 😀😀😀😀😀
А для простого украинского работяги то упращение визы с Кувейтом как-то до сраки. Пенсионерам хоть раз в четыре года,перед смертью денег на неделю в Германию или Швецию насобирать поехать,посмотреть, забыться и заснуть, как упесенника, шоб после поездки без штанов-трусов не остаться.
Порошенко полетів,
Та потрапив у Кувейт, -
Там теж тепло. It the great!
Слава Педро де Панамо !
Слава ПОПе!
Когда, вместе с снегом тает асфальт на трассах...
Когда, защитники Украины тонут в в болотах на полигонах и горят живьём пытаясь себя обогреть...
Когда, вместо боевых засобов МО покупает фейерверков на 72 лимона ...
Тогда, наш президент, по пути на мальдивы заключает упрощение визового режима с Кувейтом. А оно нам надо?
Но я вас понял...
Господи, за что Украине этот придурок ежи с ним ворюги
только с визами в Кувейт напряженка.
Зато теперь - заживем!!
Лист до президентів України
Панове президенти є до вас розмова
Бо ми давно не чули від вас правдиве слово
І може я ніколи б не починав її
Та скажу вам відверто - причина у війні
В яку ви цю країну всі разом погрузили
І щоб її не було ви нічого не зробили
Невже за стільки років ви достатньо не нажили
Щоб заробляти гроші копаючи могили
Панове президенти є до вас питання
Чому ви всі живете як голубці в сметані
Тоді коли всі люди скидаються солдатам
Копійками, які ви ще в них не встигли відібрати
Чому ви не пошлете на війну своїх синів
Ні внуків, ні племінників, самих вас там не видно
Зате на смерть кидаєте чужих чоловіків
Скажіть мені, невже це виглядає справедливо
Чому холоднокровно ви зливаєте країну?
І у крові своїй ви власну топите дитину
Скажіть, будь ласка, чим всі люди в цій країні винні
Скажіть ціну, за скільки ви продали Україну!
Я хочу побажати вам , панове президенти
Відчути весь наш біль на собі перше ніж померти
А всім нащадкам вашим - я хочу тільки зла
Яке ви всі разом роками готували нам!
Тепер москалям у Кувейт зась.
А українці можуть у кувейтському торзі щось придбати.