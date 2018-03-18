 Двое участников митинга на Майдане в Киеве задержаны, - Крищенко. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В то же время, как отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, акция прошла без грубых нарушений правопорядка. "Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. В управление полиции доставили двух активных участников", - рассказал он.

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По словам начальника столичной полиции, действия митингующих, разобравших конструкции с украинской символикой, зафиксированы и получат правовую оценку. "По призывам спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - рассказал Крищенко.

Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.









Как сообщал Цензор.НЕТ, на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье состоялся организованный партией "Рух новых сил" митинг с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в политической жизни Украины.

В ходе митинга участники акции разбирали металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине незаконной аннексии Крыма РФ, которые были установлены на площади несколькими днями ранее, и к концу акции полностью их разобрали. В "Рухе новых сил" заявляли, что установкой этих конструкций власть пыталась помешать собраться протестующим. Правоохранители не вмешивались в процесс разбора конструкций и никого не задерживали.

После завершения митинга часть активистов автоколонной отправились в пгт Козин Обуховского района Киевской области, чтобы провести пикет под домом Порошенко.