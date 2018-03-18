EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  4589  206
Все про:задержание (4872) Нацполиция (7079)

 Двое участников митинга на Майдане в Киеве задержаны, - Крищенко. ФОТО+ВИДЕО

Правоохранители задержали двоих активных участников акции протеста, проходившей в воскресенье, 18 марта, на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В то же время, как отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, акция прошла без грубых нарушений правопорядка. "Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. В управление полиции доставили двух активных участников", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция заблокировала автомобиль активиста, который собирался на автопробег к имению Порошенко в Козине. ВИДЕО

По словам начальника столичной полиции, действия митингующих, разобравших конструкции с украинской символикой, зафиксированы и получат правовую оценку. "По призывам спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - рассказал Крищенко.

Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Двое участников митинга на Майдане в Киеве задержаны, - Крищенко 01
Двое участников митинга на Майдане в Киеве задержаны, - Крищенко 02
Двое участников митинга на Майдане в Киеве задержаны, - Крищенко 03
Двое участников митинга на Майдане в Киеве задержаны, - Крищенко 04

 

Как сообщал Цензор.НЕТ, на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье состоялся организованный партией "Рух новых сил" митинг с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в политической жизни Украины.

В ходе митинга участники акции разбирали металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине незаконной аннексии Крыма РФ, которые были установлены на площади несколькими днями ранее, и к концу акции полностью их разобрали. В "Рухе новых сил" заявляли, что установкой этих конструкций власть пыталась помешать собраться протестующим. Правоохранители не вмешивались в процесс разбора конструкций и никого не задерживали.

После завершения митинга часть активистов автоколонной отправились в пгт Козин Обуховского района Киевской области, чтобы провести пикет под домом Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3056274
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
А какой смысл в этой дурацкой конструкции, да еще с тупыми слоганами как в Рашке?!
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатления,глядя на эти морды.что митингуют против Порошенко это все любители руСЬкого мира.ССуки продажшные.Вместо того,что бы митинговать против выборов Окурка, митингуют за отставку нашего президента.Порошенко лучший!.Вся наша семья,друзья.друзья друзей будем голосовать только за Порошенко!
 показать весь комментарий
 
 
Сразу видно присосавшегося к кормушке. Случаем не судья?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Анализируя действия власти, приходишь к выводу, что Пецьо сильно завидует своему московитскому партнеру в плане организации власти. Это ж боле 100 млн безропотного быдла, живущего в дерьме и яростно поддерживающее Богоподобного Владимира. Пецьо этому сильно завидует. И пытается копировать Богоподобного в надежде а вдруг и здесь что-то подобное получится?!?! Вот была бы удача!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДвое участников митинга на Майдане в Киеве задержаны, - Крищенко. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх