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 Политика Украины
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Все про:выборы (20172) Крым (19678) Порошенко (14493)

 "Единственный президент, которого будет выбирать Крым, - Президент Украины", - Порошенко. ВИДЕО

Выборы, которые проводит Российская Федерация в оккупированном ею Крыму, являются незаконными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Президента Украины Петра Порошенко, опубликованном на странице в Facebook

Читайте: "Кощунство": в МИД прокомментировали претензии Москвы относительно выборов

Напоминаем, в России 18 марта проходит голосование на выборах президента Российской Федерации. 

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/v3056263
 
 
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Пэдрику не наливать, он путина уже президентом Украины называет.
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Крым вообще-то был таврийский. Тавры - коренное население
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Глазки так и шныряют....
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Мерзость ты мне не товарищ!
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А на сьогодні, як не прикро, вибирають путіна. І виберуть же... А ось чи будуть вибирати в 2019 році українського Президента - то питання. (((
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Наркобарон кремля не легитимен с 2012 года и его за это пасодють у ГУЛАГ,ибо третий срок лишний согласно Проституции "Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1926
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КастрО, а ты чей будешь?
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как бы это не *Сенатор.
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Плакаты школьников о «выборах» развесили на избирательном участке в Крыму

На них надписи «Мама, папа, я - избирателей бля семья».
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Слухай, а ти взагалі спиш, їсиш, в туалет ходиш? В яку тему е заглянь, всюди ти зі своїми тупими мультиками? Чи ти не ти а ви і позмінно? Це швидше за все.
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Смєнщіца вступилась побекать за коллєгу?
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Эта гнида безответная манкуртско- татаромордовская
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Лживая , мерзкая , сцикливая потвора.
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Скільки ж в тобі цієї коричневої субстанції зловонної, і головне навіть не соромиться і всім показує, хизується нею...
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Если ты как и оно будишь обворовывать свой народ в угоду своему кошельку , я и тебе такое скажу .
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а я б прибил
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Игарок,выпей валокардину и ляг поспи
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В документах ООН членом которого Украина является и была соучредителем этого Международного органа всё написано черным по белому, РСФСР,СССР сдохли и нелегитимны, "Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1862
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заявление на странице фейсбук - это уровень ...заборного граффити , где бы ещё заявить , чтобы дружбан вовик не увидел ....
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Как же он за 4 года осточертел!
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Ещё немного и он будет по всем каналам и в экран не вмещаться, правда, если не пойдет по пути патрона прысчавого........
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Так уже идет, почему и не трогает Медведчука, Вилкула, Шуфрича, Добкина и т.д. Чтобы потом когда окончательно все просрет, чтобы его не трогали, и дали спокойно заниматься бизнесом. И вышки уже никакие ни Бойка.
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Хм. Может Собакобудкостроитель спецом поехал к арабам, бо там расейское посольство открыто? И можно втихаря выполнить свой гражданско-липецкий долг, проголосовав за хозяина? "Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1002
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по мордору еще нет результата, может и старый недомерок останется
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Крым просрали ровно 4 года назад,18 марта 2014 года,Кондитера выбрали в начальники 25 мая,7 июня 2014 года,он принял Присягу.Какие претензии к Кондитеру? "Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2103Болваны плин.
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Простые За три дав года Красная Армия прошла от Волги до Берлина. А кондитер от Донецка до Илловайска и Дебальцево...........
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Что то лолита разхрабрилась последнее время. То свинцом Россию пугает, то выборами Президента Украины в Крыму. Неужели не может протрезветь ????? Или бухает от страха вместе с Югиком. Такую лобуду нести трезвый явно не может. Что это Лолито, что Югико- алконавто.........
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Гитлер разбил кадровую Красную Армию за 3 месяца и завоевал 6 республик ССРа дохлого.
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Наркобарон Кремля скоро орюсскамирит Белорусь,говорит Андрей Илларионов,а он был помошником Плешивого,и хорошо знает характер Негодяя.Я Илларионову почему то верю.а вы? "Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7041
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Предсказуемо зашкварчало-забурлило: пиар, ко-ко-ко, перед выборами, ко-ко-ко.
Июнь 2016 года, околицы ДАП, до сепаров под километр.
пиар, ко-ко-ко, перед выборами, ко-ко-ко…
-
Декабрь 2016 года, околицы Горловки, до сепаров под километр.
пиар, ко-ко-ко, перед выборами, ко-ко-ко…
-
Декабрь 2016 года, околицы Широкино, до сепаров под километр.
пиар, ко-ко-ко, перед выборами, ко-ко-ко…
-
Март 2018 года, околицы Катериновки, до сепаров под километр.
пиар, ко-ко-ко, перед выборами, ко-ко-ко…
-
И еще десяток поездок в АТО.
Для Пороха это работа Верховного Главнокомандующего и Президента Украины. Монотонная, тяжелая, местами опасная.

А вот через полгодика где-то действительно на Восток начнут ездить гости-гастролеры. Не принимающие никаких решений, не влияющие ни на что, но обещающие… Хотя… А что они будут обещать?
ПолковникОнотолий, не бывавший на войне, - будет обещать дораспродать технику?
Вона, не бывавшая на фронте, - будет обещать, что ни один танк не покинет ̶б̶о̶к̶с̶ ̶ казарму?
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как выборы в Барнаулштадте прошли?
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до сепаров километр - рассмешил "Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5434 ни одного выстрела в сторону ВСУ, пока соевое алкалоидное брехло что-то вякает, и чем оно рискует???
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Соевый обсос,а в липецк твой гидрант случайно не ездил
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Страна, терпящая
президента, предприятия которого работают на врага, не имеет будущего...
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Шах Кримського Куреня, в ланах Українського Гетьмансьтва. -- мені так більш подобається...*)
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Spravedlyvi slova prezydenta. Ja lysh dodav by, shcho pershi vybory tam budut' provedeni ne ranishe, nizh cherez 40 rokiv po deokupatsiji.
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Парад в Севастополі проведем, як обіцяв Гелетей, і можна вибори організувати
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Что и неграждане Украины будут выбирать? С российскими паспортами?
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Порошенко,заткнись!Можно подумать люди не знают о твоих отношениях с Путиным!
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Вот Крыму поаезло-аж два президента будет.
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Почему не расторгнуто соглашение о партнёрстве с РФ,почему изберательные участки размещены на территории Украины???
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Олигарх Порошенко, за время президентства, украл и вывел в офшоры $10млрд. И это в воюющей стране.
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Ми дуже часто просто не уявляємо, що ми живемо в історичний час. Потім, коли-небудь, про це напишуть книжки.
А прапор України, підписаний Верховним Головнокомандувачем воюючою країни за 800 метрів від сепарської траншеї, буде зберігатися цим взводом як реліквія.
Просто прапор країни, яка б'ється за незалежність і перемагає.
Просто піхотне відділення.
Просто Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
Просто "Слава Україні" і підпис президента.
На спині бійця одягненого в броню.
На війні.
За 800 метрів від ворожих позицій.

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Население Украины самое бедное в Европе... Зато у украинцев
самый богатый в Европе президент и столько миллиардеров и миллионеров, сколько
нет ни в одной стране, по крайней мере, Восточной Европы...
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Порошенко до президенства был богатым человеком, выбрали б тягнибока и в верховной раде бы уже сидел хуйтин. Или вы жулю хотели? Или женщину медика забыла ее фамилию, которая сто квартир уже себе купила и имеет не один миллион на счету? А вот чего про гросю нашего молчите и мин соц политики реву- курву который заглядывает вам в тарелку и корректирует ваше меню на свое усмотрение?
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Был богатым человеком? А ничего, что парашенка всю свою рабочую карьеру работал исключительно на государственных должностях? Как же он стал миллиардером? Поперёк Конституции... Правда его ушлые юристы втирают быдлу бодрые разъснения типа слепых трастов и прочую херню, а вы ведётесь. Поражает, как подданые вроде Вас, гордо поясняют парашенским оппонентам, что наш-то президент поехал отдыхать на Мальдивы "за свои"! Потратив полмиллиона долларов шикарно так за неделю в нищей и воюющей стране, в которой подавляющее большинство граждан и за несколько жизней столько не заработают. Ни ОДИН президент такого скотства и пренебрежения себе бы не позволил. О прочих "шалостях" однотурового я молчу...
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за стоимость яхты его бизнес-партнера просто промолчим
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Андрюша спасибо меня еще подданой никто не называл, вам назвать президента который еще более большого скотства и пренебрежения себе позволял?))) я думаю догадались. Да ну ладно не хочу негатива, и вам всего хорошего, и все будет хорошо
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А за что его папанька сидел? И почему папик Каин ваш убил своего Авеля?
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шо ты всё выпытваешь? ты шо уже шпийонишь на итальяно мафиози
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Вор и балаболка, овощ-2 и методы те-же, но закончит хуже.
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Кто слушает соевого брехуна,тот пиараст.
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Тебя никто не слушает, тебя читают , кацапчик))
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Поки один їздить по зоні АТО, нульовим опорникам і госпіталям, інші збирають мітинг за імпічмент цього одного на користь третьої, яка наймає американського лобіста за 700 тис доларів в рік.
Життя бентежить.
https://www.youtube.com/watch?v=kWyWoLrNI9c

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Лизун,пока страна воюет ,твой босс греет сраку на островах и вряд ли его ТА война беспокоит....
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Твій бос вже в галандії, так шо переходь у "Родіну".
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8.03.18 На виході з метро Хрещатик... ОГО!!! Палец... В кого стрелять собрался,Урод?

"Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9585
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Ні, це на вході в театр імені Франка.
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реконструктор, а рожок в карман засунув! "Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4840
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Не в моих правилах вступать в полемику, но служивому на фото до стрельбы ещё далеко - автомат без магазина и на предохранителе. Кроме того, АКС-74 в городе - не очень. Хотя бы АКС-74у (укороченный). В Лондоне в центральной части стоят "Бобби" с маленькими автоматами (на вид явно шустрее калаша) с присоединенными магазинами и с пальцами на спусковых крючках.
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Ось що мені подобається у Петра Олексійовича-то це оптимізм. І чому лишень тут його не люблять?
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Это не оптимтзм,это уже привычка- ездить п ушам.
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Поки один їздить по зоні АТО, нульовим опорникам і госпіталям, інші збирають мітинг за імпічмент цього одного на користь третьої, яка наймає американського лобіста за 700 тис доларів в рік.
Життя бентежить.
https://www.youtube.com/watch?v=kWyWoLrNI9c


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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Единственный президент, которого будет выбирать Крым, - Президент Украины", - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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