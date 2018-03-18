 "Единственный президент, которого будет выбирать Крым, - Президент Украины", - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Президента Украины Петра Порошенко, опубликованном на странице в Facebook.
Читайте: "Кощунство": в МИД прокомментировали претензии Москвы относительно выборов
Напоминаем, в России 18 марта проходит голосование на выборах президента Российской Федерации.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
На них надписи «Мама, папа, я - избирателей бля семья».
Июнь 2016 года, околицы ДАП, до сепаров под километр.
пиар, ко-ко-ко, перед выборами, ко-ко-ко…
-
Декабрь 2016 года, околицы Горловки, до сепаров под километр.
пиар, ко-ко-ко, перед выборами, ко-ко-ко…
-
Декабрь 2016 года, околицы Широкино, до сепаров под километр.
пиар, ко-ко-ко, перед выборами, ко-ко-ко…
-
Март 2018 года, околицы Катериновки, до сепаров под километр.
пиар, ко-ко-ко, перед выборами, ко-ко-ко…
-
И еще десяток поездок в АТО.
Для Пороха это работа Верховного Главнокомандующего и Президента Украины. Монотонная, тяжелая, местами опасная.
А вот через полгодика где-то действительно на Восток начнут ездить гости-гастролеры. Не принимающие никаких решений, не влияющие ни на что, но обещающие… Хотя… А что они будут обещать?
ПолковникОнотолий, не бывавший на войне, - будет обещать дораспродать технику?
Вона, не бывавшая на фронте, - будет обещать, что ни один танк не покинет ̶б̶о̶к̶с̶ ̶ казарму?
президента, предприятия которого работают на врага, не имеет будущего...
А прапор України, підписаний Верховним Головнокомандувачем воюючою країни за 800 метрів від сепарської траншеї, буде зберігатися цим взводом як реліквія.
Просто прапор країни, яка б'ється за незалежність і перемагає.
Просто піхотне відділення.
Просто Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
Просто "Слава Україні" і підпис президента.
На спині бійця одягненого в броню.
На війні.
За 800 метрів від ворожих позицій.
самый богатый в Европе президент и столько миллиардеров и миллионеров, сколько
нет ни в одной стране, по крайней мере, Восточной Европы...
Життя бентежить.
https://www.youtube.com/watch?v=kWyWoLrNI9c
Життя бентежить.
https://www.youtube.com/watch?v=kWyWoLrNI9c