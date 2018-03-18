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 Политика Украины
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Все про:Киев (15540) Нацполиция (7079) блокирование (204) Рух нових сил (1)

 Полиция заблокировала автомобиль активиста, который собирался на автопробег к имению Порошенко в Козине. ВИДЕО

В центре Киева в Музейном переулке полиция заблокировала автомобиль одного из участников акции "Руха нових сил", который планировал участвовать в автопробеге в имение президента Петра Порошенко в Козине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Правоохранители перекрыли выезд для авто из переулка в направлении Европейской площади. Сообщается, что часть полицейских, которые блокируют авто, без жетонов.

Активист Сергей Коба сообщил, что полиция заблокировала именно его автомобиль.

В то же время представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии Громадському сообщил, что полицейские заблокировали авто, которое нарушило правила дорожного движения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Один из транспортных средств, который нарушил правила дорожного движения, был остановлен сотрудниками полиции для составления админпротокола ... Авто поехало и было второй раз остановлено полицейскими, которые по закону должны составить уже два админпротоколы о админправпорушення", - пояснил Тракало.

В РНС также заявили о задержании полицией активиста Юрия Тебенко, которого обвиняют в организации разбора конструкций на Майдане Незалежности сегодня. Вчера полицейские задержали водителя грузовика с частями сцены и активиста РНС Игоря Терещенко.

Смотрите: Ночью полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии "Рух нових сил" с оборудованием для сцены. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3056262
 
 
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Авжеж.

15.06.09Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном
ходе. ФОТОрепортаж. https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj

У 2015 році Російська
Федерація залишалася в трійці найбільших покупців української
зброї

http://smila.info/news/za-minuliy-rik-ukrayina-prodala-rosiyi-zbroyi-na-72-milyoni-dolariv/Україна продає кожну шосту одиницю озброєння до Росії

http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/108940/
10.09.17Объем
торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"

https://censor.net.ua/news/454701/obem_torgovli_mejdu_ukrainoyi_i_rf_vyros_zerkalo_nedeli#commentform

14.03.18 "Нафтогаз" не згоден розірвати
контракти з "Газпромом"

https://ua.censor.net.ua/news/3055611/naftogaz_ne_zgoden_rozirvaty_kontrakty_z_gazpromom07.03.18 Осіб,
причетних до нападу на "Росспівробітництво", встановлено і буде
притягнено до відповідальності за хуліганство

https://ua.censor.net.ua/news/3054508/osib_prychetnyh_do_napadu_na_rosspivrobitnytstvo_vstanovleno_i_bude_prytyagneno_do_vidpovidalnosti_za

22.08.17Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.

https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev

09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО

https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_65961602

Ахметов отримав від Нацкомісії з
енергетики 10 мільярдів гривень

http://asn.in.ua/ua/news/news/143695-akhmetov-poluchil-ot-nackomissii-po-ehnergetike-10.html

Украина сняла санкции с российского
поставщика угля "Южтранс

https://strana.ua/news/117546-ukraina-otmenila-sanktsii-protiv-rossijskoho-postavshchika-uhlja-juzhtrans.html
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яж кажу порошенко зрадник а коса савченко медвечук патріоти !
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петро мальдівський та мертвечук - абоє рябоє- агенти впливу і влади кремля в Україні
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канєшно петро агент путіна я і несумніваюсь так і є !
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Петро так и не усвоил ошибок коллеги и однопартийца Витька Хама.
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А, чому до іменій люлі,Ляшко,шабуніна, мами міхо, та інших борцунів не їздять? Що, кремль гроші на це, не дає? А, за свої вони не їздять, ці відморожені іуди.
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Надо полагать, мусорские ублюдки натянули балаклавы и спрятали жетоны, чтобы избежать ответственности за возможный беспредел, на который им преступная власть дала карт-бланш??!!
К сожалению, нынешних преступников у власти сбросить будет гораздо тяжелее, чем предыдущих - эти подлее, умнее, трусливее и научены опытом "папередников". Эти, в случае реальной угрозы свержения, сразу объявят военное положение в Киеве и сгонят туда все силовые структуры Украины, объявив всех вокруг "агентами Кремля". И уж точно не будут колебаться с решением применения оружия.
Как жаль, что жизнь такая короткая и скорее всего не удастся пожить в очищенной от этой падали Украине, но может хоть детям и внукам повезёт больше. Главное, чтобы не все успели разъехаться по миру.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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потрібно "полагать" що міліція припинила своє існування пару років тому, а разом із нею і і "мусор", яке пішло від "московский уголовній ссыск", нині достойне дитя майдану - поліція......
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"Достойне дитя майдану", представники якого ставлять майданівців на коліна і кричать "ета вам за майдан!"
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ВОТ ВАМ И ВСЯ "революция ГИДНОСТИ " ( кушайте не обляпайтесь ) ....................
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ага гетьмани не можуть владу поділити - от вам перший, другий і третій назріває майдан, а використовують бариги невдоволення владою у народі, хоч народ від двох попередніх майданів по суті нічогог не отримав, особливого після другого .
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История повторяется.
Хряк 2 уже присмотрел себе недвижимость в Ростове?
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Читать противно весь бред. С этим рухом не пойми чего обходятся, как с невинным ребенком, а ребёнок *рет на голову. Как поставить это недоразумение на место без того, чтобы оно не вопило и воняло, не издевалось над страной? Люди, умные головы, подскажите, почему нас заставляют играть по правилам пуйла? саака? бени? рыгов? Ведь столько есть и ученых, и литераторов, и деловых людей, и дипломатов и молодёжи, которым эта карусель, от которой остались несколько запчастей: хмара, сакварелидзе, деревянко и т.д.- как шлагбаум на пути локомотива. Эй, заигравшийся шлагбаум, геть с дороги.
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ви форум нечитайте це все тролі ви дивіться по факти всі ці рухи неможуть назбирати ідейних 500 чоловік в суспільстві до цього балагану крайнє отрицатєльне ставлення ! просто робить росія цей балаган для сюжетів по каналах + місцеві князики непроти здати україну в обмін на грамоту для грабування цеї тереторії + дурні кудиж без них
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та люди просто стали розуміти, що руками народу одні бариги скидають з престолу інших, от коли появиться Устим Кармелюк, тоді люди знову за ним підуть, якщо допече до живого з цими баригами.
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звісно це все бородьба кланів а саме рошен проти приват !
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Доречі, поняття міліція записано і в Білі про права людини США, а от нашим баригам не сподобалось так назва, бо хотіли пенсії міліціонерів-пенсіонерів відірвати від зарплат працюючих міліціонерів, от і придумали поліцію. У той же час поліцай нагадує часи війни 1941-1945 років, всі ми знаємо хто такі були поліцаї. Однак наших бариг така назва не спинила від преславутих "рехформ".
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правильно хай відповідають за свої вчинки
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Нічого нового росіяни придумати не здатні. 100 років тому, спираючись на люмпенів, вони захопили Україну. Те ж саме бачу й зараз.
Поліція заблокувала автомобіль активіста, який збирався на автопробіг до маєтку Порошенка в Козині - Цензор.НЕТ 2290
Проблема в тому, що в 1218, радіючи розкуркуленому сусідові, голодранець якось не міг подумати що в 1937 червоноармійці з продразвьорстки прийдуть і до нього. По останню жменю зерна.
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А чё "активисты" совершают автопробеги к дому Порошенко, только когда Порошенко нету дома? Сс*котно? Поліція заблокувала автомобіль активіста, який збирався на автопробіг до маєтку Порошенка в Козині - Цензор.НЕТ 5656
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А шо вы кофию на Майдан не ходите пить? Бздошно?
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Не хтось, а ви. І боїтесь ви людей тому що підтримуєте баригу в мережі, за рошенку посмоктати.
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я порошенка підтримую голосом на виборах ! а ти мелеш якусь ахінею !
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Это не ахинея... Это проект "Реформ за 70 дней"... Поліція заблокувала автомобіль активіста, який збирався на автопробіг до маєтку Порошенка в Козині - Цензор.НЕТ 4086
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Ти сереш в мережі за рошенку посмоктати. Тим і підтримуєш баригу.
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цей "хтось"--нечисть
нечисть завжди боялася людей Поліція заблокувала автомобіль активіста, який збирався на автопробіг до маєтку Порошенка в Козині - Цензор.НЕТ 5138 і діяла здебільшого ночами.
приблизно,як учора-якась нечисть у протестуючих украла вантажівку з обладнанням для сцени і відігнала її(вантажівку) прямісінько в двір райвідділу поліції.
маю підозру,що нечисть і поліція діють за одно Поліція заблокувала автомобіль активіста, який збирався на автопробіг до маєтку Порошенка в Козині - Цензор.НЕТ 5138
або ж поліція і є та сама нечисть(свят-свят) Поліція заблокувала автомобіль активіста, який збирався на автопробіг до маєтку Порошенка в Козині - Цензор.НЕТ 5138
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почему мишико не передал информацию - пецьки нет дома а за то что вломится в дом в тюрму попаидёт, а там за лишную хромосому и покоя могут лишить.
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Походу тебя с твоей лишней хромосомой не только покоя там лишили но и девственности тож...
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ничего страшного-там у Лексеича личная церковь построена в имении его. вломившийся сразу побежит в церковь,покается, замолит грех и выйдет чистый аки ангел.
главное,лишь бы успел добежать до церквушки-имение то немалое,3 гектара занимает.
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Под "будку" Порошенко в Козине под Киевом нагнали непонятно кого - потому, что это не похоже ни Нацгвардию, а ни на полицию - это или УГО или полицаи Авакова Все без опознавательных знаковПоліція заблокувала автомобіль активіста, який збирався на автопробіг до маєтку Порошенка в Козині - Цензор.НЕТ 4716 Сброд какой-то.Поліція заблокувала автомобіль активіста, який збирався на автопробіг до маєтку Порошенка в Козині - Цензор.НЕТ 1285
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а чого вони до його будинку поперлись ?
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в діях людей повина бути логіка а я її там небачу чого пеертись до його будинку щей знаючи що його немає в дома
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Тебе забули спитати, куди їм їхати. Ти не бачиш логіки, а вони вбачають в цьому сенс. Тобі вони чимось завадили? Ні! То сиди собі мовчки. Але ж якщо не будеш топити за баригу то й чоколядку не отримаєш... Ось така от у тебе біда- робити не хочеш, а жерти хочеться.)))
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навіщо вони зруйнували інсталяцію на майдані ?
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Тому що вона була копією проросійських лозунгів, і заважала проведенню заздалегідь запланованому мирному мітингу
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там були лозунги"Крим-наш","Алупка-наш" ,"Дякуємо діду за перемогу! Мусимо повторити"--а протестуючі по необізнаності своїй вирішили,що росіянські ватани захопили майдан і вивісили свої лозунги.
ну правда ж,лозунги"Крим наш"-то ж лозунги упоротих ватанів?
от тому й зруйнували.
ти вже пробач їх,вони не знали,що лозунги ватанів нині собі взяли в користування наші соєві любителі шоколаду.
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так митець бачив цю інсталяцію да ті лозунги невдало туди приписані но ніхто немає права трощити комунальну власність
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поперлись захищати головну будку країни від обурених протестувальників
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чим вони обурні і хто вони такі і проти чого вони протестують ?
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Обурені грабіжницьким правлінням бариги і протестують проти цього.
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Титушки? "Вежливые люди"? Те тоже были без опознавательных знаков.

А, я понял.... Главную собачью будку захватили вооруженные люди! Переворот? А легитимный строитель будок куда слинял...

"Зеленые человечки": власти Финляндии ввели уголовное преследование военных без опознавательных знаков

https://censor.net.ua/news/447933/zelenye_chelovechki_vlasti_finlyandii_vveli_ugolovnoe_presledovanie_voennyh_bez_opoznavatelnyh_znakov
Если население вооружено, то такое просто невозможно провернуть.
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В Харькове аваковские псы подстерегли активистов РухНовихСил, когда они выходили из офиса и попытались забрать аппаратуру для Марша, завязалась потасовка, но активисты отбили у них генератор и колонки, тогда полицаи заблокировали авто...и так по всей стране.
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Цензор не пропустить цю картинку про барижну владу, тому змушений викласти тільки посилання!!!!!!!!!!!!
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20245424_1918842365063856_9046076668494295750_n.jpg?_nc_cat=0&oh=edd1b5ab8decf9ee318ef09d2b7a0960&oe=5B43D8BF
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Інсталяція, яку розібрали активісти РНС, по контуру нагадувала Крим. Також тут була виставка присвячена рейду Петра Болбачана, внаслідок якої українська армія у 1918-му звільнила півострів від більшовиків. Лєворуцінєри саакашваля висловили незгоду з тим, що Крим - це Україна. Виходить, заради цього і скликався мітинг.
Поліція заблокувала автомобіль активіста, який збирався на автопробіг до маєтку Порошенка в Козині - Цензор.НЕТ 2144
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а чого ти чекав від коби з савченко ?
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Вчора через ту інсталяцію місцеві риго-троллі на лайно сходили.
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народ АлєньТерпіла ,тому така влада буде вічно....
України зникне
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Просто цікаво, коли емігрує останній підприємець, платник податків, за чий рахунок буде жити вся ця шваль, що зара охороняє Будку Сивого ?
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у мене вже троє знайомих малих підприємців закрили свої справи,звільнили працівників(семеро людей) і поїхали на заробітки в Польшу.
видно,жити по-новому їм не сподобалося-або ж не хватило сил і терпіння.
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А чого не до російського посольства, там від ранку вже знаходяться націоналісти?
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мусора! а в Козине тоже все резко начали "нарушать" правила дорожного движения, что вы заблокировали движение???
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПолиция заблокировала автомобиль активиста, который собирался на автопробег к имению Порошенко в Козине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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