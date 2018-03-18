 Полиция заблокировала автомобиль активиста, который собирался на автопробег к имению Порошенко в Козине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Правоохранители перекрыли выезд для авто из переулка в направлении Европейской площади. Сообщается, что часть полицейских, которые блокируют авто, без жетонов.
Активист Сергей Коба сообщил, что полиция заблокировала именно его автомобиль.
В то же время представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии Громадському сообщил, что полицейские заблокировали авто, которое нарушило правила дорожного движения.
"Один из транспортных средств, который нарушил правила дорожного движения, был остановлен сотрудниками полиции для составления админпротокола ... Авто поехало и было второй раз остановлено полицейскими, которые по закону должны составить уже два админпротоколы о админправпорушення", - пояснил Тракало.
В РНС также заявили о задержании полицией активиста Юрия Тебенко, которого обвиняют в организации разбора конструкций на Майдане Незалежности сегодня. Вчера полицейские задержали водителя грузовика с частями сцены и активиста РНС Игоря Терещенко.
15.06.09Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном
ходе. ФОТОрепортаж. https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
У 2015 році Російська
Федерація залишалася в трійці найбільших покупців української
зброї
http://smila.info/news/za-minuliy-rik-ukrayina-prodala-rosiyi-zbroyi-na-72-milyoni-dolariv/Україна продає кожну шосту одиницю озброєння до Росії
http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/108940/
10.09.17Объем
торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"
https://censor.net.ua/news/454701/obem_torgovli_mejdu_ukrainoyi_i_rf_vyros_zerkalo_nedeli#commentform
14.03.18 "Нафтогаз" не згоден розірвати
контракти з "Газпромом"
https://ua.censor.net.ua/news/3055611/naftogaz_ne_zgoden_rozirvaty_kontrakty_z_gazpromom07.03.18 Осіб,
причетних до нападу на "Росспівробітництво", встановлено і буде
притягнено до відповідальності за хуліганство
https://ua.censor.net.ua/news/3054508/osib_prychetnyh_do_napadu_na_rosspivrobitnytstvo_vstanovleno_i_bude_prytyagneno_do_vidpovidalnosti_za
22.08.17Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.
https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev
09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО
https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_65961602
Ахметов отримав від Нацкомісії з
енергетики 10 мільярдів гривень
http://asn.in.ua/ua/news/news/143695-akhmetov-poluchil-ot-nackomissii-po-ehnergetike-10.html
Украина сняла санкции с российского
поставщика угля "Южтранс
https://strana.ua/news/117546-ukraina-otmenila-sanktsii-protiv-rossijskoho-postavshchika-uhlja-juzhtrans.html
К сожалению, нынешних преступников у власти сбросить будет гораздо тяжелее, чем предыдущих - эти подлее, умнее, трусливее и научены опытом "папередников". Эти, в случае реальной угрозы свержения, сразу объявят военное положение в Киеве и сгонят туда все силовые структуры Украины, объявив всех вокруг "агентами Кремля". И уж точно не будут колебаться с решением применения оружия.
Как жаль, что жизнь такая короткая и скорее всего не удастся пожить в очищенной от этой падали Украине, но может хоть детям и внукам повезёт больше. Главное, чтобы не все успели разъехаться по миру.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
Хряк 2 уже присмотрел себе недвижимость в Ростове?
Проблема в тому, що в 1218, радіючи розкуркуленому сусідові, голодранець якось не міг подумати що в 1937 червоноармійці з продразвьорстки прийдуть і до нього. По останню жменю зерна.
нечисть завжди боялася людей і діяла здебільшого ночами.
приблизно,як учора-якась нечисть у протестуючих украла вантажівку з обладнанням для сцени і відігнала її(вантажівку) прямісінько в двір райвідділу поліції.
маю підозру,що нечисть і поліція діють за одно
або ж поліція і є та сама нечисть(свят-свят)
главное,лишь бы успел добежать до церквушки-имение то немалое,3 гектара занимает.
ну правда ж,лозунги"Крим наш"-то ж лозунги упоротих ватанів?
от тому й зруйнували.
ти вже пробач їх,вони не знали,що лозунги ватанів нині собі взяли в користування наші соєві любителі шоколаду.
А, я понял.... Главную собачью будку захватили вооруженные люди! Переворот? А легитимный строитель будок куда слинял...
"Зеленые человечки": власти Финляндии ввели уголовное преследование военных без опознавательных знаков
https://censor.net.ua/news/447933/zelenye_chelovechki_vlasti_finlyandii_vveli_ugolovnoe_presledovanie_voennyh_bez_opoznavatelnyh_znakov
Если население вооружено, то такое просто невозможно провернуть.
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20245424_1918842365063856_9046076668494295750_n.jpg?_nc_cat=0&oh=edd1b5ab8decf9ee318ef09d2b7a0960&oe=5B43D8BF
України зникне
видно,жити по-новому їм не сподобалося-або ж не хватило сил і терпіння.