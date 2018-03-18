 Полиция заблокировала автомобиль активиста, который собирался на автопробег к имению Порошенко в Козине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Правоохранители перекрыли выезд для авто из переулка в направлении Европейской площади. Сообщается, что часть полицейских, которые блокируют авто, без жетонов.

Активист Сергей Коба сообщил, что полиция заблокировала именно его автомобиль.

В то же время представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии Громадському сообщил, что полицейские заблокировали авто, которое нарушило правила дорожного движения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники марша за отставку Порошенко разобрали металлические конструкции, накануне установленные на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Один из транспортных средств, который нарушил правила дорожного движения, был остановлен сотрудниками полиции для составления админпротокола ... Авто поехало и было второй раз остановлено полицейскими, которые по закону должны составить уже два админпротоколы о админправпорушення", - пояснил Тракало.

В РНС также заявили о задержании полицией активиста Юрия Тебенко, которого обвиняют в организации разбора конструкций на Майдане Незалежности сегодня. Вчера полицейские задержали водителя грузовика с частями сцены и активиста РНС Игоря Терещенко.

Смотрите: Ночью полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии "Рух нових сил" с оборудованием для сцены. ВИДЕО