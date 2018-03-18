 Ночью полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии "Рух нових сил" с оборудованием для сцены. ВИДЕО

Об этом сообщил народный депутат Юрий Деревянко, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция села за руль и угнала автомобиль, который участники движения привезли на Европейскую площадь", - сказал Деревянко.

Представители партии также настаивают на обыске грузовика в присутствии адвокатов из-за опасений, что "туда-то что-то подкинут". В связи с этим они обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко.

В РНС заявляют, что 6 марта они подали заявку в Киевсовет о проведении мирной акции возле Майдана Независимости 18 марта.

Напомним, ране в Киеве на Европейской площади возле гостиницы "Днепр" правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей "Руха новых сил". Представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, потому что получили звонок о возможном его минировании.