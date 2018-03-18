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 Политика Украины
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Все про:акция (1706) Деревянко (37) Нацполиция (7079) Саакашвили (2625)

 Ночью полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии "Рух нових сил" с оборудованием для сцены. ВИДЕО

Ночью в Киеве полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии "Рух новых сил", который привез оборудование для установления сцены.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Деревянко, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция села за руль и угнала автомобиль, который участники движения привезли на Европейскую площадь", - сказал Деревянко.

Представители партии также настаивают на обыске грузовика в присутствии адвокатов из-за опасений, что "туда-то что-то подкинут". В связи с этим они обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко.

В РНС заявляют, что 6 марта они подали заявку в Киевсовет о проведении мирной акции возле Майдана Независимости 18 марта.

Напомним, ране в Киеве на Европейской площади возле гостиницы "Днепр" правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей "Руха новых сил". Представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, потому что получили звонок о возможном его минировании.

Источник: https://censor.net.ua/v3056227
 
 
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На ветке аншлаг Поро Хоботов, с чего вдруг так всполошились?
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видимо сегодня у них двойная, бойкот !
нет ответам ! нет банам !
они всё равно поддержаньі олигархами,
пусть не смогут пользоваться преимуществом
сокрьітия их вьісеров нормальньіми писателями
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Еще пару страниц обсуждений и кук окончательно сдуреет
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Free .dom House обнаружила в 30 странах государственные «фабрики троллей»
С их помощью власти пытаются влиять на общественное мнение.
Проплаченные комментаторы, которые распространяют ложные сведения и мнения выгодные власти в интернете по заданию правительственных структур, действуют в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Китае, Иране и ряде других государств.

Вон как на Цензоре стараются, гвардейцы Порошенко......
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Вывезла или спиз.....ла, я смотрю что скоро будем вспоминать золотые времена при яныке, и молиться что бы зек вернулся.
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ога,вот только этого ключевого поста и не хватало Вночі поліція вивезла з Європейської площі вантажівку партії "Рух нових сил" із обладнанням для сцени - Цензор.НЕТ 8737
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смотрите , как нанятьіе тролляки оллигарха порошенко завьівают, когда нет ответов на их глупьіе постьі, пусть они плетутся и плюются в хвосте , как и их работодатель,
очистим форум от бездумньіх посипак минстеця, нет ответам соевьім проходимцам !
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Хосспади, этот "рух русских сил" ещё живой? Питается святым духом галстукожуя из Голландии?
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Как говорят в народе "Не можешь срать - не мучай жопу"(с)
Леваруция отменяется грузовика нет... ну что за смех и позор. Ребята, я конечно понимаю что вам надо хуйляцкую копеечку отработать, но уважайте вы хоть как ни будь публику и себя, честное слово.
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Менты опять угнали автомобиль...... Ни чего нового.
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Кавопывци совсем рехнулись. Почитав их ""комменты"" понимаю, насколько в стране отсталая психиатрия
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та не переживай,може уже выехали за тобой... Вночі поліція вивезла з Європейської площі вантажівку партії "Рух нових сил" із обладнанням для сцени - Цензор.НЕТ 6539
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одна речь ставленника олигарха пети чего стоит, савченко гранатами бах бах,
рубан миномётами бух бух, аваков бебебебе
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что могут предложить амёбьі и кукиши ? Саакашвили охаять ?
на что способна команда олигарха порошенко ?
прокушать его бабло огаживая достойньіх людей ?
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Бух(алово) Старых Рыл...сцену им,мля,подавай Вночі поліція вивезла з Європейської площі вантажівку партії "Рух нових сил" із обладнанням для сцени - Цензор.НЕТ 8939
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нарешті Порох почав діяти на випередження! дуже радий тому, що він стае сміливійшим у своїх діях!
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ватарилим трололохам тільки і залишаеться, шо викидати дешеві малюночки та самім же їх і лайкати )))))
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порошенко потерял контроль над ситуацией
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бойкот наёмникам олигарха петра охметова, у них сегодня двойная
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Парни на Донбассе защищают Украину от русского мира, а этот самый русский мир давно уже обосновался на Банковой и в Раде.
Все как в Рашке - коррупционеры правят бал, менты, прокуратура и суды их защищают, зато тех кто выступает против коррупции и беспредела, шоколадная власть гнобит только так.
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Пятая колонна даже не скрывается. Её ненавидят, как рашитов. Украине повезло - сражаться на два фронта. Пока гниды побеждают.
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ох і банери там на тій сцені нічого куратори нового неможуть придуматиВночі поліція вивезла з Європейської площі вантажівку партії "Рух нових сил" із обладнанням для сцени - Цензор.НЕТ 3937Вночі поліція вивезла з Європейської площі вантажівку партії "Рух нових сил" із обладнанням для сцени - Цензор.НЕТ 3915
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так это ж минСтець потрудился устроить Антимайдан3
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понятно, но ему нужньі ответьі, за бан они отдельно похоже имеют
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Все добрые дела и восстановление законности делаются под покровом ночи?
Правоохранители скрывают свои лица - стыдятся того, что делают?
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они просто хотят жрать сьітнее, чем сограждане, берут пример с мольдивского проходимца
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Они не стыдтся, они боятся. Во второй раз, после Майдана, им этот номер не пройдёт. Режим доживает свои последние дни. Собаковские держиморды его падение не остановят.
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Сколько еще скрепноподобных в Украине, жуть. Любовь к пуйлу у скрепообиженных равняется ненависти к властям Украины, такой вывод навязывают все ток-шоу российских каналов на тему "Украина-рф". Блогеры, перетирающие эту муть, в том числе на ЦН, сыплют патологическую ненависть только на чашу весов "Украина", не догоняя, что это автоматически расшифровывает их антиукраинскую позицию для логически мыслящих людей. Эта позиция заключается в том, чтобы возбудить недовольство ( не военной агрессией россии, а ее последствиями в Украине) населения Украины, вызвать хаос и далее по сценарию Крым-Донбасс будет кровь, кровь, нищета и ласки жириновского и рашистов. Пока можно сдерживать идиотов, ведущихся на призывы замаскированных пуйлоботов, в Украине будет хоть какая-то стабильность. В этой истории три важных фактора:количество идиотов, количество активных организаторов аля-протестов и финансирование этих шоу. Вот как отвратить хищную хватку рф? На это умы человечества пока что не знают ответа
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Грабувати - це половина справи. Треба жертву ще змусити мовчати.
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порошенко потерял контроль над ситуацией, аваковские феситивалят
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У цинизма не бывает дна. На вопрос немецкого издания WAZ " Что бы вы сказали сейчас людям которые 4 года назад вышли на Майдан" Порошенко ответил " Я горжусь что мы создали независимую систему борьбы с коррупцией, мы достигли успехов у нас нулевая терпимость к коррупции".
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Соєва сек....почала *в спам грати * !! Вночі поліція вивезла з Європейської площі вантажівку партії "Рух нових сил" із обладнанням для сцени - Цензор.НЕТ 7818
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Одні і ті ж троляки носяться по гілці відкладаючи однакові кучки.
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"Цензор"! Вещи нужно называть своими именами - полиция не " вывезла" грузовик, а УКРАЛА СИЛОЙ(вооруженный грабеж) грузовик!!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНочью полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии "Рух нових сил" с оборудованием для сцены. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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