 Ночью полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии "Рух нових сил" с оборудованием для сцены. ВИДЕО

Об этом сообщил народный депутат Юрий Деревянко, передает Цензор.НЕТ.
"Полиция села за руль и угнала автомобиль, который участники движения привезли на Европейскую площадь", - сказал Деревянко.
Представители партии также настаивают на обыске грузовика в присутствии адвокатов из-за опасений, что "туда-то что-то подкинут". В связи с этим они обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко.
В РНС заявляют, что 6 марта они подали заявку в Киевсовет о проведении мирной акции возле Майдана Независимости 18 марта.
Напомним, ране в Киеве на Европейской площади возле гостиницы "Днепр" правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей "Руха новых сил". Представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, потому что получили звонок о возможном его минировании.
нет ответам ! нет банам !
они всё равно поддержаньі олигархами,
пусть не смогут пользоваться преимуществом
сокрьітия их вьісеров нормальньіми писателями
С их помощью власти пытаются влиять на общественное мнение.
Проплаченные комментаторы, которые распространяют ложные сведения и мнения выгодные власти в интернете по заданию правительственных структур, действуют в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Китае, Иране и ряде других государств.
Вон как на Цензоре стараются, гвардейцы Порошенко......
очистим форум от бездумньіх посипак минстеця, нет ответам соевьім проходимцам !
Леваруция отменяется грузовика нет... ну что за смех и позор. Ребята, я конечно понимаю что вам надо хуйляцкую копеечку отработать, но уважайте вы хоть как ни будь публику и себя, честное слово.
рубан миномётами бух бух, аваков бебебебе
на что способна команда олигарха порошенко ?
прокушать его бабло огаживая достойньіх людей ?
Все как в Рашке - коррупционеры правят бал, менты, прокуратура и суды их защищают, зато тех кто выступает против коррупции и беспредела, шоколадная власть гнобит только так.
Правоохранители скрывают свои лица - стыдятся того, что делают?