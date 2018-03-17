"Еще месяц назад мы предупредили российскую сторону, что не может быть никаких выборов на территории Украины................"...................................

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца рассказала в эфире канала 112, пишет Цензор.НЕТ.
По ее словам, это скоординированная позиция украинской власти. "Прежде всего, указанные выборы являются априори нелегитимными и проходят в оккупированном Крыму. Это грубо противоречит международному праву, украинскому законодательству и резолюции Генеральной ассамблеи ООН", - подчеркнула Беца.
По ее словам, эту позицию Украина сообщила России месяц назад. "Еще в феврале мы предупредили Министерство иностранных дел России, во-первых, относительно незаконности этих выборов, во-вторых, мы предостерегли их от проведения этих выборов на территории Украины, как на Донбассе, так и в оккупированном Крыму, в-третьих, подчеркнули, что не может быть никаких выборов в дипучреждениях без выполнения предшествующих договоренностей", - заявила пресс-секретарь МИД.
По ее словам, российская сторона абсолютно проигнорировала эти законные требования.
"Проведение на украинской территории выборов другого государства грубо противоречит международному праву. Украина придерживается международного права, так же, как придерживается Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Поэтому голосования для дипломатических сотрудников - вопросов нет", - отметила представитель дипломатического ведомства.
Она объяснила, почему было принято решение не пропускать граждан России на территорию дипучреждений в день выборов президента РФ, 18 марта: "Мы считаем, что сейчас в обществе есть высокий эмоциональный градус относительно непризнания оккупации и этих выборов, поэтому мы отталкиваемся от того, что нужно обязательно обеспечить безопасность дипломатических представительств, не допустить никаких провокаций".
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 16 марта, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.
МИД России в связи с этим заявило, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.
Тут от Бец ничего не зависит, как Липецкий воевода решит, так и будет!
важна явка избирателей
селёдки,товарищ!
Не помнят они нифига. Ни о чем их предупреждали, ни где их военные, ни кто их туда отправил, ни чьи это военные вообще и что они там делают
Четаржу
гы гы гы
как Майдана…
мыло с собой захвати !
Политический обозреватель Виталий Портников считает, что идея военного переворота, которую озвучила внефракционный нардеп Надежда Савченко, - это не комедия.
"Военный переворот в Украине может иметь катастрофические последствия для государства - утрату части территории, разрыв с Западом, разруху и смерть, восстановление полной зависимости от Москвы. Но это не значит, что его не может быть. И это не значит, что его сторонники представляют себе его последствия. Более того, как это нередко уже бывало в украинской истории, последствия их не сильно интересуют. Их интересует сиюминутное воплощение ненависти в реальные действия. Какая разница, что будет после этого?" - написал он.
Портникову кажется ошибкой недооценивать то, что именно нардеп Надежда Савченко говорит о "целесообразности" переворота.
"Нам кажется, что перевороты устраивают интеллигентные люди во фраках и с высшим образованием - такие, как Ленин или Троцкий. Но во-первых, Медведчук выглядит не хуже Ленина и тоже имеет юридическое образование. А во-вторых, все те сторонники переворота, которые находились рядом с его организаторами и призывали к революции, были похожи именно на Надежду Савченко, а не на Льва Троцкого. Только вспомните: матрос Дыбенко, матрос Железняков, экспроприатор Джугашвили... Да по сравнению с ними Надежда Савченко - выпускница Института благородных девиц", - заявил политический эксперт.
Он также напомнил о последствиях революции 1917 года - гражданской войне, Голодоморе и репрессиях.