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 Политика Украины
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Все про:выборы (20162) МИД (4449) Россия (68467) Беца (199)

 Еще месяц назад мы предупредили российскую сторону, что не может быть никаких выборов на территории Украины, - Беца. ВИДЕО

Министерство иностранных дел Украины в феврале предупредило российский МИД о незаконности выборов и невозможности их проведения в дипучреждениях.

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца рассказала в эфире канала 112, пишет Цензор.НЕТ.

По ее словам, это скоординированная позиция украинской власти. "Прежде всего, указанные выборы являются априори нелегитимными и проходят в оккупированном Крыму. Это грубо противоречит международному праву, украинскому законодательству и резолюции Генеральной ассамблеи ООН", - подчеркнула Беца.

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По ее словам, эту позицию Украина сообщила России месяц назад. "Еще в феврале мы предупредили Министерство иностранных дел России, во-первых, относительно незаконности этих выборов, во-вторых, мы предостерегли их от проведения этих выборов на территории Украины, как на Донбассе, так и в оккупированном Крыму, в-третьих, подчеркнули, что не может быть никаких выборов в дипучреждениях без выполнения предшествующих договоренностей", - заявила пресс-секретарь МИД.

По ее словам, российская сторона абсолютно проигнорировала эти законные требования.

"Проведение на украинской территории выборов другого государства грубо противоречит международному праву. Украина придерживается международного права, так же, как придерживается Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Поэтому голосования для дипломатических сотрудников - вопросов нет", - отметила представитель дипломатического ведомства.

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Она объяснила, почему было принято решение не пропускать граждан России на территорию дипучреждений в день выборов президента РФ, 18 марта: "Мы считаем, что сейчас в обществе есть высокий эмоциональный градус относительно непризнания оккупации и этих выборов, поэтому мы отталкиваемся от того, что нужно обязательно обеспечить безопасность дипломатических представительств, не допустить никаких провокаций".

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 16 марта, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявило, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Марьяна Беца ранее назвала это заявление МИД РФ кощунством.

Источник: https://censor.net.ua/v3056186
 
 
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Ніяких виборів хуйла, на території , котру контролює Україна - бути не може!
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Раз посольства есть, то и выборы будут...
Тут от Бец ничего не зависит, как Липецкий воевода решит, так и будет!
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Тем-более, что никаких выборов собственно и нет..., сплошной блеф и обман, все как обычно на раисе...
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кремлю важны не выборы(которых нет априори)
важна явка избирателей
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Так я-же и написал... - блеф и обман...!...
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Так у лошади старческий склерозомаразм, а у козы девичье климаксобеспамятство.
Не помнят они нифига. Ни о чем их предупреждали, ни где их военные, ни кто их туда отправил, ни чьи это военные вообще и что они там делают
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Юлия Тимошенко решительно осудила блокирование выборов путина в Украине, призвала Порошенко одуматься и соблюдать международное законодательство.
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Еще месяц назад мы предупредили российскую сторону, что не может быть никаких выборов на территории Украины, - Беца - Цензор.НЕТ 8220ну дает... как по нотам!
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Хай косата їде на росію голосувати.Скинемось на білет?
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посольство параши и ее консульства оцепят и установят рамки ?
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если да, то аваков сделает хорошее дело
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Скорее возьмут в "рамку" и будут пускать только работников посольства при наличии дипломатического паспорта...
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МИД России в связи с этим заявило, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.Источник:https://censor.net.ua/v3056186

Четаржу
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Та, пофиг..., пусть хоть башку свою об стену разобьют...
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лавруша-ти копита вилікував......БО ми ваших виборців повернемо з речами назавжди..де кого грузом 200...сирія та турція підтянуться..............
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ждем оцепления посольств и консульств…
как Майдана…
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головне щоби були з речами та паспортом- товарняк-срассія...............
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Таварняк..?!... - Ага, щчас..., пишкариусом...!... )(уйласоссия вагоны с локомотивам не вернет...
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"Еще месяц назад мы предупредили российскую сторону, что не может быть никаких выборов на территории Украины................"...................................
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неверишь? тогда иди завтра проголосуй в Украине!
мыло с собой захвати Ще місяць тому ми попередили російську сторону, що не може бути жодних виборів на території України, - Беца - Цензор.НЕТ 1768!
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Вместо мыла, лучше пусть вазелин захватит.... - вешать его все равно ник-то не собирается... Ще місяць тому ми попередили російську сторону, що не може бути жодних виборів на території України, - Беца - Цензор.НЕТ 6874
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простота ХУЖЕ воровства !!!! нагадайте МОСКАЛЫКАМ , це ихня , ридна поговирка ))))
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Воровство, это одна из "скреп" на раисе...
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Портников: Военный переворот в Украине - не фантастика
Политический обозреватель Виталий Портников считает, что идея военного переворота, которую озвучила внефракционный нардеп Надежда Савченко, - это не комедия.

"Военный переворот в Украине может иметь катастрофические последствия для государства - утрату части территории, разрыв с Западом, разруху и смерть, восстановление полной зависимости от Москвы. Но это не значит, что его не может быть. И это не значит, что его сторонники представляют себе его последствия. Более того, как это нередко уже бывало в украинской истории, последствия их не сильно интересуют. Их интересует сиюминутное воплощение ненависти в реальные действия. Какая разница, что будет после этого?" - написал он.

Портникову кажется ошибкой недооценивать то, что именно нардеп Надежда Савченко говорит о "целесообразности" переворота.

"Нам кажется, что перевороты устраивают интеллигентные люди во фраках и с высшим образованием - такие, как Ленин или Троцкий. Но во-первых, Медведчук выглядит не хуже Ленина и тоже имеет юридическое образование. А во-вторых, все те сторонники переворота, которые находились рядом с его организаторами и призывали к революции, были похожи именно на Надежду Савченко, а не на Льва Троцкого. Только вспомните: матрос Дыбенко, матрос Железняков, экспроприатор Джугашвили... Да по сравнению с ними Надежда Савченко - выпускница Института благородных девиц", - заявил политический эксперт.

Он также напомнил о последствиях революции 1917 года - гражданской войне, Голодоморе и репрессиях.
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Буревестник с криком реет. Вот он носится, как демон, - гордый, черный демон бури. Он над тучами смеется, он от радости рыдает! -Песня о буревестнике/Считается что от буревестников один вред..Это не так. /Польза от буревестников: Буревестников употребляют в пищу маори. Мясо засаливается и продаётся на новозеландских рынках.
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надьку гормони рвуть..мужика ій треба та родити..а вона - в політику...але дурна і хвора ...
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Нах об этом вообще говорить и вспоминать ? Решили. Запретили. И больше нет разговоров. Все. Забыли об этой кацапской клоунаде. Точка. Давайте решать свои проблемы в Украине, как избавиться от кацапии, вот это важнее всего на Свете. Точка.
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Беца сказала... Она же- предупредила. А кацапики хрен навалят. Не далее, как завтра. И проведут там, свои мероприятия. И тут Беца скажет... и кацапики обосрутся и отменят выборы своего презерватива-президента. Или- не отменят? Они скорее- Бецу отменят.
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Нужно на входе написать таблички "Страна агрессор " и кто подходит до консульства ,грузить в машину и отправлять на российскую границу, а граждан Украины лишать постоянного гражданства
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕще месяц назад мы предупредили российскую сторону, что не может быть никаких выборов на территории Украины, - Беца. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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