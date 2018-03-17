 "Это трэш и угар! Есть очень плохие дороги, а есть дорога в Смиле", - часть трассы Киев-Днепр состоит из сплошных ям. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий пост с видео журналист разместил в Facebook.

"Є погані дороги, дуже погані, і дорога в Смілі. Це міська частина "траси" Київ-Дніпро. Пісєц повний. Сама жесть на останній хвилині...", - отмечает Червоненко.

"Это трэш и угар", - отмечает автор ролика.

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На дороге в некоторых местах положили шины, чтобы автомобили не проваливались в ямы.

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