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Все про:дороги (1584) Черкасщина (480)

 "Есть очень плохие дороги, а есть дорога в Смиле", - часть трассы Киев-Днепр состоит из сплошных ям. ВИДЕО

Ужасное состояние дорожного покрытия в городе Смила Черкасской области зафиксировал журналист Виталий Червоненко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий пост с видео журналист разместил в Facebook.

"Є погані дороги, дуже погані, і дорога в Смілі. Це міська частина "траси" Київ-Дніпро. Пісєц повний. Сама жесть на останній хвилині...", - отмечает Червоненко.

"Это трэш и угар", - отмечает автор ролика.

Смотрите также: Минимум 15 машин пострадали из-за огромных ям у моста Метро в Киеве. ФОТО

На дороге в некоторых местах положили шины, чтобы автомобили не проваливались в ямы.

Есть очень плохие дороги, а есть дорога в Смиле, - часть трассы Киев-Днепр состоит из сплошных ям 01

Смотрите также: "Киевавтодор" начал плановый ремонт дорог после зимы. ФОТОрепортаж

Есть очень плохие дороги, а есть дорога в Смиле, - часть трассы Киев-Днепр состоит из сплошных ям 02

Источник: https://censor.net.ua/v3056155
 
 
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напоминает улицу Радищева в столице..
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Это напоминает процентов 80 дорог в Украине.
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Такая и должна быть дорога,чтобы русские танки не прошли на Киев.
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американские бетонные дороги - самые долгоживущие дороги в мире....
"Это трэш и угар! Есть очень плохие дороги, а есть дорога в Смиле", - часть трассы Киев-Днепр состоит из сплошных ям - Цензор.НЕТ 2563
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порядок в стране навести надо-порозганять-пересажать воров во всех сферах экономики.
тогда и дороги будут нормальные,и цены перестанут расти ежедневно.
но как это сделать и кто этим будет заниматься- если даже нынешняя народно-патриотичная власть ворует пуще воров-папередников.
идеи Надюхи-Рембо витают в воздухе
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От і дореформувалися "Это трэш и угар! Есть очень плохие дороги, а есть дорога в Смиле", - часть трассы Киев-Днепр состоит из сплошных ям - Цензор.НЕТ 6586
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Гнусман хвастался шо тема дорог в приоритете, и шо уже все починено
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Все потому что мы асфальтируем не правильно, дороги будут крепкими если в эти ямы закатывать украинских чиновников. "Це треш і умат! Є дуже погані дороги, а є дорога у Смілі", - частина траси Київ-Дніпро складається з суцільних ям - Цензор.НЕТ 4422
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ЯКИЙ ТРЕШ ТА УГАР, що за нісенітниці? Гройсман так гарно розповідав, що ось колись, може мабуть у цьому році, ми зробимо дороги і головне так впевнено, твердим голосом. Пропоную на таких ділянках доріг встановити гучномовець, та і телевізор теж буде у допомозі, та транслювати виступ Гройсмана про майбутнє доріг. Я вам кажу, тоді і ями будуть не такі вже круті, а пологі, і вода в них буде не така мутна, і можна припускати, що ти ідеш по ділянці доріг з лежачими поліцейськими. А як добре швидкісний режим дотримується, ні одна крута тачка не дасть по газам. Не розумію місцевих мешканців, та поки водії так мляво їдуть, можна рухомий ринок організувати - поріжки, млинці, кава, чай, борщ, мийка машини і скла на ходу, цигарки, невеличкий ремонт ходової. А як би вони у вдалину дивились, то у нічний час підливали би водичку у ями, вичищали ями від бруду, та і тракторець черговий повинен буди поруч, щоб витягувати хто не в змозі самотужки.
А ви кажете все погано, погано, та таких людей слід висувати у міжнародні організації безпеки руху на автодорогах...
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Врёте, уважаемый! Гройсман, как раз, даже "для пиара" такое не мог сказать - он умный человек, и понимает, что за год сделать дороги все нереально. А откуда вы взяли "за год" - это еще вопрос.
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Так было всегда. Чему вы удивляетесь? Ведь там правители не ездят. Да и вообще, государство у нас само по себе, а граждане тоже сами по себе. У нас нет государства, если нет даже дорог. Есть некая группа людей в Киеве, которая собирает налоги, сколько сможет, и делит их между собой. А мы живем как можем.
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Да всегда были такие дороги , а тут вдруг чего то не понравилось . Щас покудакчут в интернете , а дорога как была такая так и останется .
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В Африці дороги краще тому що там температура через нуль градусів не переходить.
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А шляхи більше всього українськи фури зерновози руйнують тому що вони перевантажені. Це як важкої ракетної техніки навантаження на колесо.
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А что уничтожает дороги в улочках, которые не видят грузовичка несчастного?
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Нi, Сергiй, тому, що в Африцi, так як в УкраiнI, красти не вмiють...
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А давайте подадим заявку на поведение гонки Смила - Дакар!
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Е шановний, то ви не їздили по трасі Миколаїв- Кропивницький, особливо між Антонівкою і Возсіятським. Ту трасу треба здати НАСА для випробувань марсоходів Мільярди заробили б.
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Я каждый день езжу по днепропетровской трассе,дома диван подпрыгивает когда фуры в ямы влетают.Надеюсь дождусь когда начнут строить новую обходную трассу на Решетиловку..
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Можно подумать в Киеве таких дорог нету. Проедьте по Зодчих. Яма на яме и в яме
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.....самое ПРИКОЛЬНОЕ , что трэш-дорогами считаются те которые показали в СМИ , для обычного УКРАИНСКОГО водителя трэш -дороги НАЧИНАЮТСЯ с 1998 года !!!! я лично ПРОБИВАЛ "стакан"зад. стойки на своей 08ки в том же году !!! в УКРАИНЕ все трэш !!! на медни 2 тачки ВЛЕТЕЛИ в котлован !!! мы умеем ездить , хотите сказать ????))))) а стрельба ГАДИ и ее переворот с добиванием с АК -74 депутатов ???? это не ТРЭШ ??? а ПЕДАЛИК падающий с электровелосипеда ???? я лично ВАЩЕ хренею как тут ЛЮДИ еще живут ((((!!!
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Ну упал он с велика, и что? Имеет право.
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во первых он СПОРТСМЕН , а во вторых Я падал с велика еще в 5 кл в 1975 году !!! ну а БОКСЕР проламывающий ИКОНУ в церкви можешь посмотреть в ЮТубе ))))))
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"на медни 2 тачки ВЛЕТЕЛИ в котлован !!!"//\\ Ключове слово "ВЛЕТЕЛИ". Якби їхали по правилам то не влітали б.
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Это всё вброс кремля! Дороги у нас прекрасные! Солдаты не в багнюци живуть,и АТО наконец -то закончилось.Покойников вот теперь при безвозмездной помощи суда будем хоронить.Новый командующий объявился,который учился в Москве и брат в Крыму на видных должностях теперь.Ох и злой на орду этот командующий.Никаких конфликтов интересов и причём тут ФСБ.ФСБ -не против..
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Да ну, это наверное вброс Кримля. Сколько было рассказов как порохатая власть впервые за годы независимости взялась дороги строить, а тут те на... Это фейк.
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жители этой страны сами должны ТУППО с этим СМРИТЬСЯ и станет намного СПОКОЙНЕЕ !!! нахренна покупать АВТО за 30шт. зелени и потом ВЕРЕЩАТЬ , что поубивал и ШИНЫ пирэлли и титановые диски ???)))) при таких дорогах НАДО покупать либо АРБУ , либо ТАЗик 09-099 кстати РЕАЛЬНАЯ подвеска для НЕРИАЛЬНЫХ украинских дорожных НАПРАВЛЕНИЯХ !!! делайте на ВСЕ поправку на СТРАНУ проживания , советую и тогда если повезет СТАНЕТ жизнь легче ....
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я недавно ТОРЧАЛ как 7 бх , а за ней СУБАРУ ехали по КОЛЕЕ замершей из ГРЯЗИ и СНЕГА и РВАЛИ свои БАМПЕРА в цвет КУЗОВА !!!! вот это был ТРЭШ !!! вот это ПОПАДОС !! вот это были ЩЕПКИ !!! а я их на своей 099 даже ОБОГНАЛ и без защиты ПОДДОНА )))))!!!
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Ну, всё же, в сравнении с 1944, прогресс есть. Кто там кричит про "зраду"?

"Це треш і умат! Є дуже погані дороги, а є дорога у Смілі", - частина траси Київ-Дніпро складається з суцільних ям - Цензор.НЕТ 4942
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так чуть в сторону от центральных магистралей в направлении какого-нибудь села картина как раз примерно такая.
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а ты подумал , что ЧЕЛОВЕК хотел ПРИКОЛЬНУТЬСЯ с ФАШИСТОВ ????
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.....украинцы вы хоть ПОСМОТРИТЕ под свою переднюю ПОДВЕСКУ своей иномарки , там РЫЧАЖНАЯ система , а ЭТО не для НАШИХ дорог как МИНИМУМ !!! для наших ДОРОГ должны быть шестигранные РАСТЯЖКИ ,стойки со штоком на 12 !!! пружины тоже 12 !!! стабилизаторы 16 толщиной , распорки под ДНИЩЕМ !!!! крабы , люстры УСИЛЕННЫЕ тогда будете ездить и ПРИКАЛЫВАТЬСЯ с ИНОМАРОК т.к. ТАНКИ , грязи не боятся ))) удачи , ...ть !!!
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Ниже я вижу ваш комментарий, в котором пишите про свои авто, но ...
Самые лучшие эксперты и критики зарубежного автопрома, как правило, ездят на троллейбусе.
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и в конце за 31 вод. стажу с 1987 имел ДВА авто !!!! первое 08 , второе 099 !!!! и нормально ))) ежжу и не ПАРЮСЬ !!!
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типичная украинская дорога. в Сумах это обычная картина, когда едешь в Полтаву - вообще мрак, дорога на фото - скоростной автобан в сравнении с дорогой направлением на Полтаву. к осени наймиты гнойсмана немного подлатают, под сладкоголосое пение того же гнойсмана о десятках и сотнях километров качественно отремонтированных дорог, по весне "ремонт" сойдет вместе со снегом.
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....я уже тоже ПРИВЫК ехать 25 км. за 50 МИНУТ !!!
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такі шляхи скрізь
от Карпат и до Курил
разницы с рф никакой
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уж как 20 лет !!! насмотрятся в ЕВРОПЕ дорожной порнухи , приезжают в Украину и тоже так хотят ))))) РАБОТАТЬ НАДО в Украине на ЗАВОДАХ и ФАБРИКАХ , а не на 7 км !!!!
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надо работать там где платят достаточно на жизнь, а не мизер. Где надо пацан, для себя сам реши, другим не советуй, а то подскажут тебе куда тебе надо идти .......
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народ , где ЛАЙКИ за : работать НАДО в Украине на ЗАВОДАХ и ФАБРИКАХ ????? ну тогда не.....те и КАТАЙТЕСЬ на трэш направлениях )))))
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Як там Гройсман казав: "Я покажу вам, як керувати країною".
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если б ПОРОШЕНКО тоже выполнял , как говорил , то ОНИ б уже ходили без рук и ПРОСИЛИ свою жену подержать свою ПИСЮ в туалете !!!!
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И такое творится не только на этой дороге. Практически во всех областях автмобилисты кроют матом дорожников. Возникает вопрос: А если у наших дорожников руки растут не из тех мест, где должны быть, то может пригласить турков,китайцев или финнов для строительства и бслуживания дорог. Может безработные дорожники меньше вреда принесут стране, чем обеспеченные работой?
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Я за дороги крою матом не дорожников, а Порошенка, Яценюка, Гройсмана и велосипедистов.
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у нас и так уже и турки и китайцы строят.
Только дорог много. А это вообще городская дорога. За нее мэр отвечает.
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Виталий Червоненко - хороший журналист, но может дойти до статуса "агент кремля".
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я їзджу на Смілу. І тому дорога туди має бути НОРМАЛЬНА!
а ще має бути дорога до останнього міста, об яке розбиваються хвилі Атлантично океану - на Шепетівку!
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Очі ріже!
Українською мовою назва міста - Сміла, російською - Смела.
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власні назви та імена НЕ ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ.
отже, лише - Сміла.
ніхто ж не перекладає, Нью-Йорк чи Мац-ква.
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совєтська лінгвістика мене не цікавить. Читайте її самі.
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Ну якщо у вас немає аргументів, тоді тема зачинена.
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я ж написав за Нью-Йорк, більш немає. Та Я ж адвокатик, а не лінгвістик.
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А в чому в принципі проблема????
Я звільнив вже багато безтолкових робітників у своій сфері.
Суть проста - навіть якщо обратм найнезадоволеніших якістю доріг і дати ім будувати дороги, вони все одно збудують хлам. Це припосано генетично. Не може населення будувати ідеальні дороги, але кидати бички на тротуар і обирати банди у владу.
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Да это "немецкий автобан" по сравнению с "дорогой" Воссияцкое - Николаев...
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Много дорог в Украине!Асфальта на все не хватает "Це треш і умат! Є дуже погані дороги, а є дорога у Смілі", - частина траси Київ-Дніпро складається з суцільних ям - Цензор.НЕТ 7001
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Брехня! Нет таких дорог в Сміле, да ввобе в Украиее! Этот роли из Параши..., а кто против, тот агент Путина и рука Мацквы..
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У нас в городе,есть одна идеальная дорога,куме
-Це яка?
-Из аэропорта до Госадмистрации "Це треш і умат! Є дуже погані дороги, а є дорога у Смілі", - частина траси Київ-Дніпро складається з суцільних ям - Цензор.НЕТ 1376
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На Сумщині більшість доріг - суцільні ями.....................
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Битум для дорог импортный в основном . А импортируется из россии (!) В Украине незадействованы мощности большинства цементных заводов - наладить производство цемента для дорог , срок эксплуатации которых в десятки раз превосходит асфальтовые , да и нет необходимости ремонта с воровством каждый год . Для этого нужно крупномасштабное решение власти...
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Значит это полностью устраивает жителей города и тех кого они выбирают. Хотели бы люди хорошие дороги, были бы хорошие дороги.
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Контроль за якістю доріг півтора роки тому взяв особисто на себе Гройсман... і показав "як треба керувати" країною.... і не лише в якості доріг...
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Не толко Киёв - Днепр, Днепр - Запорожье (по левому берегу) дорога практически прекратила существование, и в прошлый сезон ею никто не занимался, а автодор докладывал, что все дороги отремонтированы. Вообще по левому берегу Днепра ничего не делается и не строится, такое впечатление, что нас собираются здавать.
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Есть очень плохие дороги .Какие накуй дороги какие плохие?? Их вообще нет это не дороги это выживающий экстим маршруты....
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Закатать депутатов в асфальт в Смеле!
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...я, в 2012 по России 5000 км. проехал -- Иркутск -- Улан-Удэ -- граница с Монголияй и обратно. Что интересно... -- все, кто живёт за Уралом, себя Россией не считают -- они Сибирь!

...дороги там, хм... ...в общем, я сразу в Украину поехал, когда вернулся -- в Керчь.

...дорогии тоже бяка, но не сравнить с 1996 годом -- когда до Львова по танковой колее с 1945 года приходилось ехать... ...зато, хоть поел нормальных харчей -- ещё и в Германию шиночки украинской привёз -- у гансюков такой нет! .. хоть погранцы-поляки и лютуют по этому поводу...*)
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Трасса Гайсын- Умань ещё хуже. По средине трассы 3 метра шириной остатки Брежневского асфальта. Встречные машины останавливаются пока по этой 3х-метровой покрытой ямами полосе проедет десяток автомобилей, потом встречные едут. Так и чередуются на некоторых участках трассы.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Есть очень плохие дороги, а есть дорога в Смиле", - часть трассы Киев-Днепр состоит из сплошных ям. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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