 "Есть очень плохие дороги, а есть дорога в Смиле", - часть трассы Киев-Днепр состоит из сплошных ям. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий пост с видео журналист разместил в Facebook.
"Є погані дороги, дуже погані, і дорога в Смілі. Це міська частина "траси" Київ-Дніпро. Пісєц повний. Сама жесть на останній хвилині...", - отмечает Червоненко.
"Это трэш и угар", - отмечает автор ролика.
На дороге в некоторых местах положили шины, чтобы автомобили не проваливались в ямы.
тогда и дороги будут нормальные,и цены перестанут расти ежедневно.
но как это сделать и кто этим будет заниматься- если даже нынешняя народно-патриотичная власть ворует пуще воров-папередников.
идеи Надюхи-Рембо витают в воздухе
А ви кажете все погано, погано, та таких людей слід висувати у міжнародні організації безпеки руху на автодорогах...
Самые лучшие эксперты и критики зарубежного автопрома, как правило, ездят на троллейбусе.
дорогойнаправлением на Полтаву. к осени наймиты гнойсмана немного подлатают, под сладкоголосое пение того же гнойсмана о десятках и сотнях километров качественно отремонтированных дорог, по весне "ремонт" сойдет вместе со снегом.
от Карпат и до Курил
разницы с рф никакой
Только дорог много. А это вообще городская дорога. За нее мэр отвечает.
а ще має бути дорога до останнього міста, об яке розбиваються хвилі Атлантично океану - на Шепетівку!
Українською мовою назва міста - Сміла, російською - Смела.
отже, лише - Сміла.
ніхто ж не перекладає, Нью-Йорк чи Мац-ква.
Я звільнив вже багато безтолкових робітників у своій сфері.
Суть проста - навіть якщо обратм найнезадоволеніших якістю доріг і дати ім будувати дороги, вони все одно збудують хлам. Це припосано генетично. Не може населення будувати ідеальні дороги, але кидати бички на тротуар і обирати банди у владу.
-Це яка?
-Из аэропорта до Госадмистрации
...дороги там, хм... ...в общем, я сразу в Украину поехал, когда вернулся -- в Керчь.
...дорогии тоже бяка, но не сравнить с 1996 годом -- когда до Львова по танковой колее с 1945 года приходилось ехать... ...зато, хоть поел нормальных харчей -- ещё и в Германию шиночки украинской привёз -- у гансюков такой нет! .. хоть погранцы-поляки и лютуют по этому поводу...*)