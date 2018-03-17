 На полигоне "Широкий лан" продолжается строительство полевого лагеря, не имеющего аналогов в ВС Украины, - Минобороны. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины.

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"Данный проект включает в себя разветвленную инфраструктуру для проживания и подготовки от 2600 до 4000 человек, а это уже уровень бригады. Согласно условиям тендера и практики строительства аналогичных объектов, срок возведения составляет 2 года", - говорится в сообщении.

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