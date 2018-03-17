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Все про:армия (6797) Минобороны (5103) военнослужащие (3512) полигон (181)

 На полигоне "Широкий лан" продолжается строительство полевого лагеря, не имеющего аналогов в ВС Украины, - Минобороны. ВИДЕО

Активно продолжается строительство современного полевого лагеря на территории межвидового центра подготовки сил (войск) Вооруженных Сил Украины "Широкий лан", аналогов которого никогда не было в ВС Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины. 

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"Данный проект включает в себя разветвленную инфраструктуру для проживания и подготовки от 2600 до 4000 человек, а это уже уровень бригады. Согласно условиям тендера и практики строительства аналогичных объектов, срок возведения составляет 2 года", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3056152
 
 
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Пока сообщество не тыкнет власть мордой в гуано, она не пошевелится
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а не чего шо год уже строят и не только там )))
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Та цього ж з дивана не видно і не чутно, як і на різноманітних збіговиськах, що "маршами" називають.)))
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В тебе диван на полігоні стоїть? І мабуть всі кошториси тобі особисто приносять. Не потрібно шукати зраду. Через деякий час звістять тете скільки вкрали на цьому будівництві.
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Шукати зраду- це твоє. Щасти- не вперше кажу. ( Свиня завжди болото знайде).
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Ти його вже знайшов. Бпп воно зветься.
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Саме БПП і приймало бюджет, завдяки якому йде будівництво Широкого Лану. Шукай далі.
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Ага, ага. Стань на коліна і помолись святому порошенку. Тобто в тебе в голові навіть думки такої немає що хоч трохи потрібно щось робити і не красти. То як там гонтарєва на твою думку підняла економіку України?
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Я атеїст. А свої дурні пропозиції залиш собі.
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Відповідь гарна...... про гонтарєву сподобалось.....
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А формувало (наповнювало) бюджет теж БПП?
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Вони і раніше бюджет не наповнювали- багато військових полігонів в Україні з 1991 року було побудовано?
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Показухою займатись ви майстри, як і брехати, захищаючи нездарний генералітет, а про те, що гноіли багато років людей в багнюці мужності протестувати кишка тонка?
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Сашик, а тин яйценюха вже добудували, а то з дивану мені не видно?
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именно что ничего! ты на прошлой недели фотографии оттуда не видело,или вам стецькам их не показывали?
На полигоне "Широкий лан" продолжается строительство полевого лагеря, не имеющего аналогов в ВС Украины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2650
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Хватит чиновникам МО Распространяться о том, что они намереваются сделать или делают - только готовый результат. Когда лагерь построят и введут в эксплуатацию, тогда пусть и рассказывают.
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Кошару для овець вони збудувати можуть за місяць, а казарму для бійців звести ,скоро тридцять років незалежності, не можуть. Обіцяють через рік, а коли там ліжка з матрасами будуть, тобі не казали, чи і в цих "хоромах". що обіцяєте звести, на карематах спати прийдеться?
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столицы государств затапливает во время резких потеплений, чем ты пытаешься тут удивить - а может на то шо снег пошел то же жаловаться начнем? или на то шо летом жарко на улице?
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а может стецько- казлам еще не ясно что с 2015 года когда было "выделено" куча бабла на обустройство полигона- нихрена не поменялось?
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так и будет..пока не вірастет новая формация Украинцев и не прийдет к власти...
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К сожалению, это нормальное состояние большинства наёмных работников. Если работодатель их не контролирует, то можно и "отдохнуть". Власть не исключение.
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М-да, форсмажор..."срок возведения составляет 2 года" а успеть разворовать надо за год, до выборов.
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Нема печальки, ці козли на другий день, як гроші поступлять, розкрадуть і сліду не знайдуть.
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Вінницька будівельна компанія.
Порося чи грося - робимо ставки. На полигоне "Широкий лан" продолжается строительство полевого лагеря, не имеющего аналогов в ВС Украины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2753
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То триндець! Ну чому все, що в нас робиться, не має аналогів?
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Щось підозрюєш???........................... Мабуть - "сепаратизд", або "кацап"..............
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Прям так оце зимою і будують???................................. "Круто"..................
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зрадофилам не смотреть - а то сильно расстроитесь))))
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Та ну їх до біса- аби Воїнам зручно було. А ця братія ще знайде, на що свій бруд лити.
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а как при оттепели зимой должно быть? расскажи мы все послушаем
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А ти запитай у тих бійців... Тільи не забудь прислати фото після...
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І мабуть за гроші порошенка? Ой - ні! За наші з тобою кошти будують. То шо зрада чи як? Бачиш що святий пєндєль робить!
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за мои точно - а вот за твои ли сомнения есть - может докажешь как то - ну шоб не кто не сомневался - я тебя за язык не тянул - можешь начинать - ждем
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Я ж не з міністерства стицьпиздиць. Шо мені тобі доказувати ?
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так и это докажи - может ты в доверие к ним пытаешься войти - кто тебя такого знает - не хорошо это)))
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Ви заслугочуєте і гречку з олією і все що брали на виборах. Ось тільки зараз не хничте .... а заслуговуєте ви загально зневаги.
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для сепаров зону нужно сделать в Припяти - со всеми удобствами
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Кто внимательно смотрел сюжет --- обратите внимание -- танк окопан и ведет стрельбу посреди поля с подсолнухами -- их трудно не узнать ... Коррупция -- втихаря сдаем полигон Широкий лан под поля ??? Так выходит ??? Или --сеем Подсолнух для " маскировки " полигона Широкий Лан ?? Ох и долбоебы . Порошенко отруби им руки --этим совковым генералам ...
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долбоебы , по твоим словам, - это такие , как ты

Широкий Лан потому и стал полигоном, что это - непригодные для с\х деятельности песчаные пустыри
если не веришь - посади семена подсолнечника в песок и жди - Буратино хренов
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Я в отличие от тебя не долбодятел -- и знаю что командиру полигона ШИРОКИЙ ЛАН -- платят за каждый гектар подсолнечного поля -- очень хорошие деньги -- и это только большой дурак не понимает типа тебя ... Военный полигон и поле -- охуеть можно ... А пашут как по неразорвавшимся снарядам и минам с ракетами --а Долбодятел ??? Я скажу -- на тракторах не дураки --- это поля на полигоне которые тупо сдают в найм или продают госземлю . Ферштейн ???
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Чотири роки війни головнокомандуючий тільки краде в армії, шкодить і бреше, довів підлеглих до відчаю. що навіть на полігоні військові з трудом виживають в мирних умовах, люди почали звертатись до ЗМІ і писати в мережах, була спроба їх змусити замовкнути... І коли цей розголос придушити невийшло, головнокомандуючий вискакує, як пилип з конопель і заявляє, що він дарує військовим майже найкращів в Світі модерний табір для полігону, що там все є. Ви вірите?
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А в мене така версія: шпигун злякавсь завтрашнього мітінгу по всіх містах за його відставку і дострокові президентські і в робить заяви про "перемоги", навіть не коригуючи текст. Виходить, що він чотири роки тільки шкодив, а потім за один день все зробив?
Дострокові президентські на цю весну.
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З твого кацапського белькотіння зрозумів, що ти - сраний кацапюра. Але ти можеш добре помитись і завтра піти не на вибори а на мітінг за негайну відставку шпигуну пуйла. Тільки мийся добріше
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Та видели уже построенное. Часть утонуло, часть сгорела. Реально аналогов нет
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Очковтирательство, шапкозакидательство, невежество и глупость... В этом аналогов нет...
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Дай Бог!
А вообще в Штатах на армию , на вооружение тратятся огромнейшие деньги, и 90% бюджета открыто , так как налогоплательщики имеют право знать, на что идут их деньги. У нас же МО абсолютно закрытая организация. Поэтому ни о какой борьбе с коррупцией речи вообщ5 не может идти.
А ситуация в Широком Лане никогда бы не изменилась, если бы журналисты не озвучили, в каких ужасных условиях живут наши воины. А пожар в шири ланка - был следствием всего этого безразличия и бардака.
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Тендери МО йдуть у "Прозоро"- за яку "закритість" йде мова?
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Знаеим прозоро.На трейд комоди набу зря наезжает за топливо))))
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Саша! Як були засекречені всі крадіжки в армії, так і зараз! Досі жоден адвокат не може дістатись порно-відіо з неграми, яке Матіос надав суду по справі торнадівців! Про яку "відкритість" ти говориш?
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Порівняння гарячого з м'яким мене не цікавлять. Як і співрозмовники з алогічним мисленням(порівняння МО та суду над "Торнадо")
Більше не відповідатиму.
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У нас идут тоже огромные пго нашим меркам деньги,но пока пройдут через хенералов петиных,вниз приходят крохи.Совок в армию вернулся в еще худшем его проявлении.Почитайте ,сколько в армии сша хенералов и сколько в нашей.Этого хватит с головой.
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молодцы, даже горячую воду подводят
мы на Ширлане спали в кунгах, рядом с электрогенераторами
а в Староказачьем была спальная казарма с раскладушками, тёмным влажным бельём и массой каких-то мелких жучков, плодившихся зимой
в Старом были фанерные казармы и кровати с ватными матрацами - по ночам по полу шастали крысы и выдирали зубами куски ваты из-под задницы
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"Нє імєющево аналогов" - совком засмерділо.
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Самое смешное и обидное в ситуации с полевым лагерем в ШИроком лане это то, что несмотря на заверения высоких чинов, там по сию пору палатки плавают и люди в болоте живут.
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по погоде и живут
летом жарко, зимой холодно, а весной и летом - непролазная грязь, тем более сейчас, когда тает рекордный снег
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Ну такі конструкції та ще і комунікції швидко не будуються.
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естественно
вот, к примеру, в Харькове ведут реконструкцию второй очереди Сада Шевченко
необходимо, среди прочего, переложить все подземные коммуникации, заново спланировать дорожки, освещение и т.д.
так вы думаете, зимой и в марте работы там велись? - а вот хренушки!
дураков нет копаться в мерзлоте и грязи со снегом - много не наработаешь
и это правильно, это уже не по-советски, когда в Заполярье сеяли кукурузу
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Мародерам з МОУ на цей проект виділялось 370 млн грн ще торік.
http://news.liga.net/news/politics/14713820-na_poligone_shirokiy_lan_nachalos_stroitelstvo_brigadnogo_lagerya.htm
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Раньше было донецкая банда, а теперь бюджет пилит винницкое кодло.
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Еще годик потерпеть и глядишь достроят к новым выборам. К сожалению половина военных получит болезни и инвалидности наблюдая ету стройку из дырявых палаток по колена в холодной воде.

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Ну и отлично что строят...прада долго и с откатом процентов 50 и стоимость к концу еще подрастёт раза в полтора...но кто же в Украине ваще что строит без откатов и быстро...быстро означает шансов на воровство меньше в разы, быстро строили при Мише в Грузии, но у нас даже не пошевелятся пока не будет понятна схема распила!!
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шутники.....Не имеющего аналогов в Украине????....к сожалению ВСЕ ваши аналоги это дырявые палатки зимой и разворовывание бюджетов выделяемых на армию!!!!
ВТОРОЙ год задаю вопрос......ГДЕ американский мобильный госпиталь за 7 млн.долларов???
Кстати......на этой стройке,которая идет "быстрыми темпами",почему то КОВЫРЯЮТСЯ 4 рабочих........очередной забор яйценЮха????
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНа полигоне "Широкий лан" продолжается строительство полевого лагеря, не имеющего аналогов в ВС Украины, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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