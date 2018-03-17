 На полигоне "Широкий лан" продолжается строительство полевого лагеря, не имеющего аналогов в ВС Украины, - Минобороны. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины.
"Данный проект включает в себя разветвленную инфраструктуру для проживания и подготовки от 2600 до 4000 человек, а это уже уровень бригады. Согласно условиям тендера и практики строительства аналогичных объектов, срок возведения составляет 2 года", - говорится в сообщении.
Порося чи грося - робимо ставки.
Широкий Лан потому и стал полигоном, что это - непригодные для с\х деятельности песчаные пустыри
если не веришь - посади семена подсолнечника в песок и жди - Буратино хренов
Дострокові президентські на цю весну.
А вообще в Штатах на армию , на вооружение тратятся огромнейшие деньги, и 90% бюджета открыто , так как налогоплательщики имеют право знать, на что идут их деньги. У нас же МО абсолютно закрытая организация. Поэтому ни о какой борьбе с коррупцией речи вообщ5 не может идти.
А ситуация в Широком Лане никогда бы не изменилась, если бы журналисты не озвучили, в каких ужасных условиях живут наши воины. А пожар в шири ланка - был следствием всего этого безразличия и бардака.
Більше не відповідатиму.
мы на Ширлане спали в кунгах, рядом с электрогенераторами
а в Староказачьем была спальная казарма с раскладушками, тёмным влажным бельём и массой каких-то мелких жучков, плодившихся зимой
в Старом были фанерные казармы и кровати с ватными матрацами - по ночам по полу шастали крысы и выдирали зубами куски ваты из-под задницы
летом жарко, зимой холодно, а весной и летом - непролазная грязь, тем более сейчас, когда тает рекордный снег
вот, к примеру, в Харькове ведут реконструкцию второй очереди Сада Шевченко
необходимо, среди прочего, переложить все подземные коммуникации, заново спланировать дорожки, освещение и т.д.
так вы думаете, зимой и в марте работы там велись? - а вот хренушки!
дураков нет копаться в мерзлоте и грязи со снегом - много не наработаешь
и это правильно, это уже не по-советски, когда в Заполярье сеяли кукурузу
IgorGirkin @GirkinGirkin 2 ч.2 часа назад
дачамуженка...
http://news.liga.net/news/politics/14713820-na_poligone_shirokiy_lan_nachalos_stroitelstvo_brigadnogo_lagerya.htm
ВТОРОЙ год задаю вопрос......ГДЕ американский мобильный госпиталь за 7 млн.долларов???
Кстати......на этой стройке,которая идет "быстрыми темпами",почему то КОВЫРЯЮТСЯ 4 рабочих........очередной забор яйценЮха????