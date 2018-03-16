 В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Укрвпирта в Facebook.

Смотрите: "На их месте должен быть я!!! Какие требования к кандидатам?", - работа дегустационной комиссии "Укрспирта" вызвала ажиотаж в соцсети. ФОТОрепортаж

Комиссия возобновила свою работу по приказу в.и.о. директора ГП "Укрспирт" Юрия Лучечко в декабре 2017 года. В состав комиссии вошли высококвалифицированные специалисты отечественных ликероводочных предприятий, независимого научного учреждения — ГНУ "УкрНИИспиртбиопрод" и специалисты ГП "Укрспирт".