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 Политика Украины
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Все про:Комиссия (97) Укрспирт (119)

 В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта. ВИДЕО

В Украине возобновила работу дегустационная комиссия Государственного предприятия спиртовой и ликёроводочной промышленности "Укрспирт" по оценке качества спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Укрвпирта в Facebook.

Смотрите: "На их месте должен быть я!!! Какие требования к кандидатам?", - работа дегустационной комиссии "Укрспирта" вызвала ажиотаж в соцсети. ФОТОрепортаж

Комиссия возобновила свою работу по приказу в.и.о. директора ГП "Укрспирт" Юрия Лучечко в декабре 2017 года. В состав комиссии вошли высококвалифицированные специалисты отечественных ликероводочных предприятий, независимого научного учреждения — ГНУ "УкрНИИспиртбиопрод" и специалисты ГП "Укрспирт".

Источник: https://censor.net.ua/v3056111
 
 
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Вони "дегустують", а не "вживають", виправте заголовок.
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16.03.18 20:17 В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта
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Р-р-работ-т-а ик....у нас-с-с та-а-ак ик кая!
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Мені родичі хворого сьогодні так витріпали нерви, що сам навживався. Чого вартує покласти в стаціонар 89-тирічного діда із пневмонією, а вони потім відмовляються від госпіталізації!!!!!
В результаті синок одної київської шишки був посланий прямим текстом.
Не виключено що я вже мешкаю і працюю в Чехії. В Укрспирті розпочала роботу дегустаційна комісія, для вживання зразків спирту - Цензор.НЕТ 5131
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срочно поставить там капкан на югика.......
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Пэдрилы вверху по привычке кинулись защищать но тут же вспомнили что он ..не пьет.. В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта - Цензор.НЕТ 6123
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О, теперь я знаю где буду работать в старости. В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта - Цензор.НЕТ 6262
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Йюгу в комис позвали? Нет? Тоже мне дигустаторы В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта - Цензор.НЕТ 4960
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теперь его зовут Юрий Лучечко.
надегустировался.
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Та не, он как был подиринником, так стал истчо хужее
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- это вакцина замедленной усваяемости.
- спирт?
- спирт.(с)
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Югик там похоже первый дегустатор В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта - Цензор.НЕТ 7104а петя,тот кокс мальдивский дигустирует .... В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта - Цензор.НЕТ 7104
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По коксу - это больше ваши российские дипломаты, тут ты стрелки не переводи.
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а гиде бил всенародный конкурс ?? ну типа Украина мае талант ... опять цуки властьимущие своих детишек попристраивали , ну все этой стране по блату !!
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чоколадные отжали должности дегустаторов
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Який приємний репортаж! Піднімає настрій! В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта - Цензор.НЕТ 60 В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта - Цензор.НЕТ 9051
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натурой берут. типа за еду. ну и опять-же призвание...
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Блин, по хорошую закусь грех не продегустировать. Образцов правда маловато для такой банды.
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вот самая приятная новость)))
всех улыбнуло))
кроме довбоеба сашка)))
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Не обижай долбоебов , они такими родились а падалью становяться осознанно
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...народ уважает КРЕСТАчатика. сразу заметно В Укрспирті розпочала роботу дегустаційна комісія, для вживання зразків спирту - Цензор.НЕТ 4716
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Интересно,в каком ПТУ учат на таких дегустаторов и с скольких лет?
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укрспирт обьявил конкурс на главного дегустатора. он уже есть, находится на производстве, но найти его не могут.
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Главное помнить, что алкоголь в мальіх дозах - полезен в любьіх количествах
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Блин! На их месте должен был быть я!!!
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В Укрсоленом огурце тоже начала работу дегустационная комиссия по закуске.
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юГик просто не знал, что есть работа на которой бухать - это работать. иначе он не пошел бы в генпгокугогы.
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не совсем в тему, но.....
Пьяная шахматистка приползла домой на четвереньках, утверждая, что королева как хочет, так и ходит (с)
🙂
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Надо изменить канституцию чтоб чилавек на должности гэнпракурора или там прыпыздента мог ( чисто в нерабочее время) поработать дэгустатором
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В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта.

Першою справою комісії став пошук наймолодшого колеги, щоб кожного ранку бігав за пивом.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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