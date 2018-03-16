 В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Укрвпирта в Facebook.
Комиссия возобновила свою работу по приказу в.и.о. директора ГП "Укрспирт" Юрия Лучечко в декабре 2017 года. В состав комиссии вошли высококвалифицированные специалисты отечественных ликероводочных предприятий, независимого научного учреждения — ГНУ "УкрНИИспиртбиопрод" и специалисты ГП "Укрспирт".
В результаті синок одної київської шишки був посланий прямим текстом.
Не виключено що я вже мешкаю і працюю в Чехії.
надегустировался.
- спирт?
- спирт.(с)
всех улыбнуло))
кроме довбоеба сашка)))
Пьяная шахматистка приползла домой на четвереньках, утверждая, что королева как хочет, так и ходит (с)
🙂
Першою справою комісії став пошук наймолодшого колеги, щоб кожного ранку бігав за пивом.