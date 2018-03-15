 Четыре женщины погибли, еще одна попала в больницу в результате ДТП на Буковине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

По предварительной информации, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Черновицкой области, 58-летняя женщина-водитель легковушки пыталась осуществить разворот из правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду.

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"На момент аварии в легковом автомобиле находились пятеро женщин в возрасте от 58 до 70 лет. В результате столкновения трое из них, в том числе и водитель, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пострадавшая умерла в карете скорой по дороге в больницу. С сотрясением головного мозга и переломом костей носа медики госпитализировали 70-летнюю пассажирку легкового автомобиля", - сообщают в полиции.

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