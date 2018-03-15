EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1592  3
Все про:Черновицкая область (249) ДТП (4715) Нацполиция (7056) смерть (4721)

 Четыре женщины погибли, а еще одна попала в больницу в результате ДТП на Буковине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Около 10 часов утра 14 марта на трассе в селе Новый Киселев Кицманского района произошло столкновение грузового автомобиля MAN и легкового Hyundai Elantra.

По предварительной информации, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Черновицкой области, 58-летняя женщина-водитель легковушки пыталась осуществить разворот из правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пострадавший в ДТП с президентским кортежем 87-летний Мысник до сих пор находится в реанимации

"На момент аварии в легковом автомобиле находились пятеро женщин в возрасте от 58 до 70 лет. В результате столкновения трое из них, в том числе и водитель авто, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пострадавшая умерла в карете "скорой" по дороге в больницу. С сотрясением головного мозга и переломом костей носа медики госпитализировали 70-летнюю пассажирку легковушки", - сообщают в полиции.

Четыре женщины погибли, а еще одна попала в больницу в результате ДТП на Буковине, - Нацполиция 01

Также читайте: В суде по делу о смертельном ДТП в центре Харькова объявлен перерыв до 21 марта

Четыре женщины погибли, а еще одна попала в больницу в результате ДТП на Буковине, - Нацполиция 02
Четыре женщины погибли, а еще одна попала в больницу в результате ДТП на Буковине, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/v3055661
 
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЧетыре женщины погибли, а еще одна попала в больницу в результате ДТП на Буковине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх