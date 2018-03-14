 Комитет Рады рассмотрел проект Закона "О национальной безопасности Украины". ВИДЕО

Цензор.НЕТ вел прямую трасляцию с заседания Комитета.
Законопроект подан в Верховную Раду Украины 28 февраля 2018 Президентом Украины как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом.
Кроме того, сегодня запланировано рассмотрение следующих законопроектов:
- проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О военно-гражданских администрациях" (относительно надлежащего содержания пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольных пунктов въезда-выезда) (реестр.№7105 от 11.09.2017);
- проект Закона о внесении изменений в статью 27 Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно работы близких лиц военных должностных лиц (реестр.№6561 от 08.06.2017);
- проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования государственного регулирования в области государственной авиации Украины (реестр.№7202 от 12.10.2017).
Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии.
На фото дом Меркель.
Я хоть и толерантен, но я женщин люблю.
Так что придётся тебе гладить нижнюю головку своей культяпкой, если так уж хочется, кому-то другому.
Или всё ж ты из этих?.. Ну к которым по-европейски нужно нормально относиться?
А во-вторых, ну сидела бы там - ковырялась бы в носу, зевала, придрёмывала и? Сильно бы повлияла на происходящее?
http://dubinsky.pro/pashinskiy-i-vinnik-shema-raspila-oboronki
Пашинский и Винник: схема "распила" оборонки
05.03.2018
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российских олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Это заседание похоже на собрание клуба сумасшедших. Есть форум, обозначен кворум, сформулирована задача. А однозначного всеми принятого и обоснованного представления для чего это все ни у кого из собравшихся нет. Уж лучше просто дайте им по лозынке, чтобы было на чем скакать, и по газете на рыло на треуголки. И то больше пользы будет, хоть посмеемся, а то ведь такого нарешают, что лучшие гении будущих поколений не разгребут, они это могут, нынешнее состояние Украины тому свидетельство.