 Комитет Рады рассмотрел проект Закона "О национальной безопасности Украины". ВИДЕО

Цензор.НЕТ вел прямую трасляцию с заседания Комитета.

Законопроект подан в Верховную Раду Украины 28 февраля 2018 Президентом Украины как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом.

Кроме того, сегодня запланировано рассмотрение следующих законопроектов:

- проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О военно-гражданских администрациях" (относительно надлежащего содержания пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольных пунктов въезда-выезда) (реестр.№7105 от 11.09.2017);

- проект Закона о внесении изменений в статью 27 Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно работы близких лиц военных должностных лиц (реестр.№6561 от 08.06.2017);

- проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования государственного регулирования в области государственной авиации Украины (реестр.№7202 от 12.10.2017).

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