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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1898) комитет (311)

 Комитет Рады рассмотрел проект Закона "О национальной безопасности Украины". ВИДЕО

Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрел законопроект "О национальной безопасности Украины" (рег. № 8068).

Цензор.НЕТ вел прямую трасляцию с заседания Комитета.

Законопроект подан в Верховную Раду Украины 28 февраля 2018 Президентом Украины как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом.

Кроме того, сегодня запланировано рассмотрение следующих законопроектов:

- проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О военно-гражданских администрациях" (относительно надлежащего содержания пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольных пунктов въезда-выезда) (реестр.№7105 от 11.09.2017);
- проект Закона о внесении изменений в статью 27 Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно работы близких лиц военных должностных лиц (реестр.№6561 от 08.06.2017);
- проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования государственного регулирования в области государственной авиации Украины (реестр.№7202 от 12.10.2017).

Также читайте: Внесенный в Раду президентский законопроект о нацбезопасности приблизит Украину к стандартам НАТО, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/v3055546
 
 
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Какая безопасность ? Лолита четвертый год орудует !
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Якось так:

Комитет Рады рассматривает проект Закона "О национальной безопасности Украины" - Цензор.НЕТ 3686
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Комитет Рады рассматривает проект Закона "О национальной безопасности Украины" - Цензор.НЕТ 3183Ray‏ @Ray_net_ua 4 ч.4 часа назад
Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии.
На фото дом Меркель.

Комитет Рады рассматривает проект Закона "О национальной безопасности Украины" - Цензор.НЕТ 758
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ты её там в окне увидел? Меньше смотри ватные новости
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Анатолій Гриценко розкритикував цей законопроект, бо він скасовує купу інших нормативних документів, але не містить в собі всі потрібні положення цих старих законів!!! Цей законпроект недороблений так само як і інші законопроекти які розробляються командою Президента!
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Гриценко это тот, который распродавал технику и оружие ВСУ?
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а чого Анатолій Гриценко не запрошує мене до своєї команди?
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Вон в Британии Елизавета уже почти 70 лет орудует, а безопасности нет.
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Сравнил королеву с дерьмом собачьим...Не корректно !
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Та никто с тобой королеву и не сравнивал, Игорь. Не нервничай так.
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Саш,ты такой добрый. Прям хочется тебя по головке погладить. Нижней. Тяпкой.
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Фу-фу-фу, Игорёк!
Я хоть и толерантен, но я женщин люблю.

Так что придётся тебе гладить нижнюю головку своей культяпкой, если так уж хочется, кому-то другому.
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Ты знаешь,что такое ,тяпка ? Или грабли.Врядли тебе потом вообще придется кого то любить )) Всю энергию будешь на Цензоре оставлять.И заработаешь кучу бабла.
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Игорёк, ты в курсе, что излишнее внимание того, кто называет себя Игорьком, к чужим мужским гениталиям вызывает подозрение, что хорошо бы этого Игорька проверить по методике Фрейда.

Или всё ж ты из этих?.. Ну к которым по-европейски нужно нормально относиться?
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Сашунчик,не заблуждайся. Это как по яйцам ногой ударить. Только тяпкой )) Ты же попросил не нервничать. Вот и я к тебе тоже с добром. Предлагаю больше трудиться во имя бабла и чтобы тебя ничего не отвлекало.
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Та не оправдывайся, Игорёк. Мы ж в Европу идём, а там к таким, нормальное отношение. Не ссы.
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Слушай, любитель гладить мужские гениталии, а что вообще за слово такое "тяпка?" Это в какой сызрани тебя ему научили?
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так мова йшла про абсолютну безпеку лоліти, це навіть не між рядків, це прямим текстом
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Ну с внешним врагом то за много лет всё понятно. А вот внутренний коррупционный.......Есть концепция борьбы с самими с собой?
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Савченко отсутствует,зато "патриот" Гончаренко имеется.
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Во-первых, гадю выгнали нахрен из данного комитета.
А во-вторых, ну сидела бы там - ковырялась бы в носу, зевала, придрёмывала и? Сильно бы повлияла на происходящее?
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Саакашвілі вжє і в Україні нема, а боти від нього подсцикають
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Петя уже думает как Юльку посадить,Михо ему уже пофиг.
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Шлях януковіча - він теж почав зі своїх ворогів, а потім став жерти і своїх "друзів"...
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В прошлом марте "Широкий лан" затапливало водой, подняли шум, нач ген штаба "взял под контроль" строительство нового полигона за 370 млн. Март 2018 - воды по колено, плюс пожар с летальным исходом. Я думаю выделят ещё 400 Комитет Рады рассматривает проект Закона "О национальной безопасности Украины" - Цензор.НЕТ 4530
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навіть не сумнівайся, вже їм ніхто не завадить, бидло в стойлі
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Враг то внутренний,и как с ним,Тоисть с собой бороться?
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Пашинский председатель? Можно начинать пилить..... Комитет Рады рассматривает проект Закона "О национальной безопасности Украины" - Цензор.НЕТ 8701

http://dubinsky.pro/pashinskiy-i-vinnik-shema-raspila-oboronki

Пашинский и Винник: схема "распила" оборонки

05.03.2018

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С таким Советом по Обороне и нападать не надо.............
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Я военный --- этот Крендель Гриценко --- был МО Украины !!! Я не могу впомнить -- чтобы этот КРЕНДЕЛЬ хлопнул по столу кулаком и что то сделал ХОРОШЕГО для Украины и ВСУ ..... Вы тоже не вспомните ?? Опять лезет крендель Гриценко пожрать за счет народа во власть ???
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Он обыкновенный клоун, который будучи министром обороны успешно разрушал ВСУ.
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1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российских олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
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нет, но вот вы сами подумайте, ну как же могут люди, которые отказывают нации в определении ее по сути с той целью, чтобы интересы этой нации самим по своему усмотрению называть, как они могут заниматься... безопасностью нации? Они ж в таких условиях и сами по себе одна из первых угроз для какой угодно вообще нации.
Это заседание похоже на собрание клуба сумасшедших. Есть форум, обозначен кворум, сформулирована задача. А однозначного всеми принятого и обоснованного представления для чего это все ни у кого из собравшихся нет. Уж лучше просто дайте им по лозынке, чтобы было на чем скакать, и по газете на рыло на треуголки. И то больше пользы будет, хоть посмеемся, а то ведь такого нарешают, что лучшие гении будущих поколений не разгребут, они это могут, нынешнее состояние Украины тому свидетельство.
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На счет состояния Украины сегодня на 5 м году Войны с Россией вы явно погорячились ... У меня маленький город недалеко от Киева -- сосед пригнал Мерседес вчера --350 --в представительском кузове , в двух супермаркетах возле моего дома -- одного ХЕРА моржового нет и как не странно люди все берут и все забито товаром свежайшим .... Не надо прибедняться --- я в СССР ездил по всему Союзу --- даже в Москве не видел того что в моем сельском городе сегодня в Украине лежит в магазинах и я свободно каждый день могу это купить -- тем более при ВОЙНЕ ...
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знаете, по этому поводу люди говорят, что кому и кобыла невеста. Если мы все начнем радоваться и гордится тому, что за копейки досталось с барского плеча, то на кой нам тогда вообще своя страна, лучше всем жить как копты и иметь все со свалок. Вот только сами копты о другой жизни мечтают наверное они достойнее многих из наших. Да и потом, сравнивать 80-е москвы с 2014 годом, скажем, в Жмеринке, попросту не этично, то был конец прошлого века, а теперь мы живем в третьем тысячелетии и вполне могли бы пользоваться своей свободой и своими возможностями умнее, чем это делал совдеп, для того его и завалили, в конце-концов.
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Герой Украины Гадя извиняется перед кацапскими террористами .. это даже в страшном сне ... А оно таки наяву !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет Рады рассмотрел проект Закона "О национальной безопасности Украины". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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