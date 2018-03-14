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 Перед штурмом я выносил сумки с личными вещами ребят, - Семенченко об обвинениях МВД. ВИДЕО

Народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко подтвердил, что выносил сумки из палаточного городка под ВР, но отверг заявления главы МВД, что в сумках якобы было оружие.

Как передает Цензор.НЕТ об этом Семенченко заявил в комментарии "Украинской правде".

Он пояснил, что о том, "что будет штурм, стало известно накануне".

"Ребята (митингующие) решили оставаться (в палаточном городке). Я выносил сумки с их личными вещами", - отметил Семенченко.

Также смотрите: МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки из палаточного городка, в которых предположительно было оружие. ВИДЕО

По его словам, митингующие, которых ранее уже задерживали во время предыдущих "попыток штурма", говорили, "что пропадали их личные вещи, кошельки, что с них снимали шевроны, часть полиции относится к их УБД (удостоверений участников боевых действий) с особой ненавистью ".

"Чтобы этого не произошло, они просили, чтобы я забрал их личные вещи, занес в гостинице, а когда их выпустили - им отдал", - добавил депутат.

Он также сказал, что выносил вещи из городка несколько раз.

На вопрос, почему только он, имея депутатскую неприкосновенность, нес сумки, Семенченко сказал: "Нес только я, потому что перед этим три или четыре раза были попытки ограничить проход и выход из палаточного городка, только нам, депутатам, полиция позволяла их носить. Поэтому я брал тогда дрова, а сейчас сумки. Депутатов не трогают ".

Семенченко добавил, что у него также есть видео, на котором эти сумки нес не только он, но и помощник.

На вопрос о том, что в палаточном городке полиция нашла оружие, а потом экспертиза подтвердила, что оружие было боевым, Семенченко ответил: "Оружия не было, был исключительно мирный митинг, а оружие подбросили".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка возле Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.

Источник: https://censor.net.ua/v3055415
 
 
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Кто ж спорит, конечно выносил личные вещи ребят. Просто у этих ребят личными вещами были не только трусы, носки и бульбулятор, но и оружие. Так что тут Лушпайка не сбрехал, всё как на духу.
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очень личные, мордоопый из рук не выпускал, чтоб полиция не проверила
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ти само бачило зброю? тоді ти ії і підкинуло
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и еще вопрос- почему мусорилы имея ордер суда ТОЛЬКО на ОСМОТР ПАЛАТОК,снесли их? почему били дубинками по головам? это тоже нарушение и уголовка. МУСОРА -ГОМОТВАРИ
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потому что, свынота, там оказалось оружие, чего быть не должно. лушайка - кремлевская подстилка, а Роботодавець влади - поедатель кремлевского говна...
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какие версии имеешь - почему есть два разных видео и опомордный деиствительно не выпускает те сумки из рук
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а ты когда носишь сумки ты постоянно их выпускаешь из рук?
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Це соєвий "авторітєтний" блохер.... йому будка так сказав писати. Казав дасть цукерку "тузік" дуже нехерову)))
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на столько личные вещи, что нёс обе и тому другому не доверил, ведь депутат считается у вас обсолютно не прикосновен и полиция не можэт даже осмотреть его вещи - куда вы катитес Украина?
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Если бы там было оружие и СБУ имело бы об этом информацию, то 100% остановили и проверили бы. Насколько я знаю, депутат не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления. Это - мировая практика.
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думаю и теперь нет 100% уверенности у СБУ ну или вели чтоб знать куда идёт дорожка тому что в рюкзаках, а аваков ондон разбазарил по всем СМИ
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а если бы нес не он а его напарник то вы порохососы медведчуковские сказали бы что Семенченко боялся сам нести и подставлял друга? Правда ведь?
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мусора при сносе палаток кричали "слава беркуту!"
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Вывсеврете! У Авакова, а за ним и у каждого порохобота активировалось рентгеновское зрение и они могут безошибочно определить, что в сумке было оружие.
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И не только зрение а и слух. Иначе как мог Йугиу услышать о чем говорил Курченко с Саакашвили на польской границе
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хороший носильщик - с депутатским удостоверением
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толян матіос, голос! хіба ти не скористався улюбленим тепловізором?
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твоя жэна спала с другими до тебя и что, ты её каждыи вечер об этом спрашиваешь?
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твое..и любовника твоего прихвати..
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А я ж говорил, что трусы спасал.

А вы мне - " порохоботина чёгтова".
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Славич, у тебя проблема с трусами, раз ты на каждой ветке о них пишешь? Это тема Леры, не отбирай у нее хлеб.))))
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вот дурак! нет чтобы сказать - "нес ядрёну ракету которую хуйло в мультике показывал".
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Там не оружие было, а золотые батоны и дурню ж понятно.
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ну, вот теперь и помощника своего заложил, что тот тоже был в курсе что в сумках
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Наша країна взагалі унікальна: то Чорновол в ДТП попав, то Гонгадзе голову відтяли, то Кравченко два рази в голову сам собі стріляє. Помниться то площі перед мітингами мінували, а тепер ще мода і на зброю пішла......
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Азербайджанський журналіст Фікрет Гусейнов, який є громадянином Голандії, попросив допомоги у ЄС покинути Україну - «Якщо мене найближчим часом вб'ють, викрадуть або видадуть в Азербайджан, вся відповідальність лежить на українській владі» https://hromadskeradio.org/news/2018/03/13/azerbaydzhanskyy-zhurnalist-poprosyv-dopomogy-u-yes-pokynuty-ukrayinu …
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это все одно, что специально себя подставлять, переть в палатку оружие, зная что мусорня прийдет. Одно хрюкнуло, а стадо эхом отдалось.
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Читать не умеем? Он ВЫНОСИЛ из палаточного гордка. ВЫНОСИЛ!!!
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ок - рюкзаки
и что, те палатачники не могли сами потом с своими рюкзаками выити или боялис что полиция проверит а там труселя с кружэвами и косметички розовые
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хахаха, а оно там волшебным образом появилось или все же по мнению недалеких его туда принесли вначале ?
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Ну судя по тому что Аваковский беркут бросает гранаты в СБУшников налево и направо да еще и торгует им с оружием у мусоров проблем нету, почему бы им и не отсыпать в палаточном городке для большего резонансу и оправдания избиения участников АТО.
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мусора же "все нашли" уже. целую кучу гранат. семенченко не лох что бы их провтыкать
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все не успел, столько припасли, а за раз много в руках не вынесешь.
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да и где тут тот второй - автомобили те же, рекламный столб тот же,только вот сумки не такие и вместо комунальных работников есть помощник.
https://www.youtube.com/watch?v=px7pPhMcPrg
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Автоматичні зубні щітки, хозяйське мило, без запалів та залізні лимони вд цинги...
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Кто-то ожидал чистосердечного признания от вечно ускользающего Семенченка?

Уже который раз под раздачу попадают те, кто за ним идет, а он оказывается не при делах.
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Каких делах? Карловка, Иловайск, Дебальцево. Это навскидку.
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А там нечего копать. Просто положили подчиненных Семенченко, а он улизнул.

Это уже стиль. Перед штурмом я выносил сумки с личными вещами ребят, - Семенченко об обвинениях МВД - Цензор.НЕТ 324
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ты там был..герой Перед штурмом я выносил сумки с личными вещами ребят, - Семенченко об обвинениях МВД - Цензор.НЕТ 3543расскажи лучше как аваков януковича ловил
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Иловайск - это вообще безумство или умысел Трехзубого. Он самолично принял решение бросить батальон на город, увяз в уличных боях и стал орать "Спасите!". Когда потрепанные части ВСУ вынужденно пошли на помощь, в спину ударили кацапы. Перед штурмом я выносил сумки с личными вещами ребят, - Семенченко об обвинениях МВД - Цензор.НЕТ 6677
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та ты шо..уже все поверили твоим побрехушкам..
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В Дебальцево Трехзубый появился с камерами и принялся сообщать в Facebook, где и какими силами будут контратаковать украинцы. Когда ситуация осложнилась, бежал из города на машине скорой помощи, но устроил аварию, в которой погиб украинский военнослужащий. Про подвиги можно рассказывать бесконечно. Перед штурмом я выносил сумки с личными вещами ребят, - Семенченко об обвинениях МВД - Цензор.НЕТ 7583
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Еще "блокаду" можно вспомнить, когда Семенченко опять удивительным образом оказался не на месте во время раздачи.
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еще вспоминай..
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А тебе мало того, что абсолютно ВСЕ случаи, когда под раздачу попадали подчиненные Семенченко, он заранее тикал? Это, по-твоему, счастливые совпадения?
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а тебе не кажется странным это выражение "абсолютно ВСЕ случаи"
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Нёс сумку зубных щёток, бритвенных станков и белья?
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Сэмэн таки не самый острый гвоздь в обойме. Мог бы вообще не отмазываться,а заявить,шо это не он на видео. Нехай Рюкзакян бы попотел,доказывая кто там на видео с качеством ниже нуля.

Ну,а любители шоколада - все как один,вместе с Рюкзакяном, сплошные экстрасенсы с рентгеновским взором Перед штурмом я выносил сумки с личными вещами ребят, - Семенченко об обвинениях МВД - Цензор.НЕТ 806
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там были свидетели, например комунальщики и ту морду с заплывшими глазами уж точно можно узнать без ошибок.
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На видео? Нужно было бы еще доказать,шо тот,кого видели коммунальщики - тот же самый человек,шо и на видео. Кому была бы нужна эта суета ради абсолютно ничего? А Фейсбука Рюкзакяна клювом в его же испражнения запросто можно было бы макнуть. Не обладает Сэмэн острым умом.
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комунальщики выдели мордастого с сумками - всё, видео показывает только то что там шли те в оранжевых жилетах с лопатами и не более (если нет лучше видео) а свидетели есть и можно сощетать сколько.
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Max Ak-Murza де ти був так довго, що тебе не бачив в постх? Чи тебе Цензор забанив як і мене 2 роки назад? Привіт тобі друже з New Jersey
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Привiт,земляче! Та не,я буваю на Цензоре,але набiгами, як подобае справжному Татарiну. Перед штурмом я выносил сумки с личными вещами ребят, - Семенченко об обвинениях МВД - Цензор.НЕТ 5857
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Ну не знаю. Йугик Апачи с Рюкзаковым точно ведь видели что Семенченко выносил минометы, а они врать не будут как мы знаем.
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пазл складається потрохи звісно лушпайка носив торби з вєщами ! я навідь несумніваюсь там кальсони білизну потаскав ! хлопці це несмішки ми маєм до таких речей ставитись кранє серйозно і помпео недарма прилітав до пороха шушукатись
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а также подушки, грязные простыни, пару мисок и 10 пистолетов с 8 бомбами впридачу.
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Якщо Семен виніс зброю, то яку тоді зброю знайшли мусора? Забрехалися вже настільки, що самі себе перехитрили, холуї Вальцманату, аднака
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мусора "знайшли" ті ж самі гранати , якими через день беркут підірвав СБУшників ... Перед штурмом я выносил сумки с личными вещами ребят, - Семенченко об обвинениях МВД - Цензор.НЕТ 5804
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Почему я больше не проголосую за "Самопомич"? Потому что там кацапский аферист Костя Гришин (Семенченко) и мусорный шантажист-коррупционер Садовой с кодлом "кацапских братанов".
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кому какое дело до твоего голосования..тоже мне цаца..
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Семенченко с оружием задержали? Нет. Значит и обсуждать нечего. Тем более сплетни авакова.
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Все дуже просто - розганяється інфошум , аби люди іншого не помічали -
Ружена Волянська добавила 2 фото и одно видео

11 ч ·
На сесіі Тернопільської обласної ради звернення від ГО «ВО учасників АТО Галичини» підтримано одноголосно (1 депутат утримався). Чекаємо на повний текст рішення.Надіємось, що винуватці ганебної спецоперації розгону та приниження атовців під стінами ВРУ 3 березня 2018 року у м.Києві понесуть покарання згідно чинного законодавство. А ми за цим прослідкуємо.
Слава Україні!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПеред штурмом я выносил сумки с личными вещами ребят, - Семенченко об обвинениях МВД. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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