 Перед штурмом я выносил сумки с личными вещами ребят, - Семенченко об обвинениях МВД. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом Семенченко заявил в комментарии "Украинской правде".

Он пояснил, что о том, "что будет штурм, стало известно накануне".

"Ребята (митингующие) решили оставаться (в палаточном городке). Я выносил сумки с их личными вещами", - отметил Семенченко.

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По его словам, митингующие, которых ранее уже задерживали во время предыдущих "попыток штурма", говорили, "что пропадали их личные вещи, кошельки, что с них снимали шевроны, часть полиции относится к их УБД (удостоверений участников боевых действий) с особой ненавистью ".

"Чтобы этого не произошло, они просили, чтобы я забрал их личные вещи, занес в гостинице, а когда их выпустили - им отдал", - добавил депутат.

Он также сказал, что выносил вещи из городка несколько раз.

На вопрос, почему только он, имея депутатскую неприкосновенность, нес сумки, Семенченко сказал: "Нес только я, потому что перед этим три или четыре раза были попытки ограничить проход и выход из палаточного городка, только нам, депутатам, полиция позволяла их носить. Поэтому я брал тогда дрова, а сейчас сумки. Депутатов не трогают ".

Семенченко добавил, что у него также есть видео, на котором эти сумки нес не только он, но и помощник.

На вопрос о том, что в палаточном городке полиция нашла оружие, а потом экспертиза подтвердила, что оружие было боевым, Семенченко ответил: "Оружия не было, был исключительно мирный митинг, а оружие подбросили".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка возле Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.