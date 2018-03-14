 Перед штурмом я выносил сумки с личными вещами ребят, - Семенченко об обвинениях МВД. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом Семенченко заявил в комментарии "Украинской правде".
Он пояснил, что о том, "что будет штурм, стало известно накануне".
"Ребята (митингующие) решили оставаться (в палаточном городке). Я выносил сумки с их личными вещами", - отметил Семенченко.
По его словам, митингующие, которых ранее уже задерживали во время предыдущих "попыток штурма", говорили, "что пропадали их личные вещи, кошельки, что с них снимали шевроны, часть полиции относится к их УБД (удостоверений участников боевых действий) с особой ненавистью ".
"Чтобы этого не произошло, они просили, чтобы я забрал их личные вещи, занес в гостинице, а когда их выпустили - им отдал", - добавил депутат.
Он также сказал, что выносил вещи из городка несколько раз.
На вопрос, почему только он, имея депутатскую неприкосновенность, нес сумки, Семенченко сказал: "Нес только я, потому что перед этим три или четыре раза были попытки ограничить проход и выход из палаточного городка, только нам, депутатам, полиция позволяла их носить. Поэтому я брал тогда дрова, а сейчас сумки. Депутатов не трогают ".
Семенченко добавил, что у него также есть видео, на котором эти сумки нес не только он, но и помощник.
На вопрос о том, что в палаточном городке полиция нашла оружие, а потом экспертиза подтвердила, что оружие было боевым, Семенченко ответил: "Оружия не было, был исключительно мирный митинг, а оружие подбросили".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка возле Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.
А вы мне - " порохоботина чёгтова".
и что, те палатачники не могли сами потом с своими рюкзаками выити или боялис что полиция проверит а там труселя с кружэвами и косметички розовые
https://www.youtube.com/watch?v=px7pPhMcPrg
Уже который раз под раздачу попадают те, кто за ним идет, а он оказывается не при делах.
Это уже стиль.
Ну,а любители шоколада - все как один,вместе с Рюкзакяном, сплошные экстрасенсы с рентгеновским взором
Ружена Волянська добавила 2 фото и одно видео
11 ч ·
На сесіі Тернопільської обласної ради звернення від ГО «ВО учасників АТО Галичини» підтримано одноголосно (1 депутат утримався). Чекаємо на повний текст рішення.Надіємось, що винуватці ганебної спецоперації розгону та приниження атовців під стінами ВРУ 3 березня 2018 року у м.Києві понесуть покарання згідно чинного законодавство. А ми за цим прослідкуємо.
Слава Україні!