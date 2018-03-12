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 Политика Украины
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 Теперь благодаря мобильной камере снайперы могут следить за оккупантами через планшет или смартфон, - волонтер Рымарук. ВИДЕО ликвидации террориста

Благодаря мобильной камере у снайперов теперь нет необходимости неподвижно лежать по несколько часов, постоянно наблюдая в оптику, когда же враг выйдет на точку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший военный разведчик ВСУ, волонтер фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

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"Писающий террорист. Или краткий рассказ о том, как работают наши ССО. Недавно помогли одному подразделению решить техническую потребность, которая наполовину экономит физические запасы сил наших снайперов. Теперь нет необходимости неподвижно лежать по несколько часов, постоянно наблюдая в оптику, когда же враг выйдет на точку. Можно отойти в сторону, выпить чай или даже перекусить, не спуская, при этом, глаз с вражеской позиции. Теперь за оккупантами можно следить через планшет или смартфон. А все благодаря вот такой мобильной камере", - написал он.



"Что уж говорить об ее применении разведгруппами. Не выдавая своего нахождения, приподнял небольшую камеру на высоту до 10 метров, осмотрелся, а дальше все, как в песне – тихо пришел, тихо ушел.  Мы не ждем чудес и, несмотря ни на что, продолжаем помогать военным на передовой. Не ждите плохих новостей о чьей-то гибели – присоединяйтесь к помощи армии и сохраняйте жизни защитников Украины", - резюмировал Рымарук.

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Теперь благодаря мобильной камере снайперы могут следить за оккупантами через планшет или смартфон, - волонтер Рымарук 01

 

Источник: https://censor.net.ua/v3055146
 
 
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Еще лет 5-7 назад видел мобильную камеру которая с помощью охватывающих колесиков сама забирается на дерево или столб и оттуда дает изображение. Не понимаю почему их для фронта не закупают а наблюдатели как в дедовские времена продолжают наблюдать или в перископ или вообще методом высовывания головы с биноклем из окопа.
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дали нужду справить в последний раз и в жбан сочненько.....
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круто. всем респект за камеру. а снайперу - Подяка.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТеперь благодаря мобильной камере снайперы могут следить за оккупантами через планшет или смартфон, - волонтер Рымарук. ВИДЕО ликвидации террориста
 
 
 
 
 
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