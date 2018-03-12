 Теперь благодаря мобильной камере снайперы могут следить за оккупантами через планшет или смартфон, - волонтер Рымарук. ВИДЕО ликвидации террориста

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший военный разведчик ВСУ, волонтер фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

Также смотрите: Минобороны представило новый индивидуальный маскировочный комплект для снайперов ВСУ. ФОТОрепортаж

"Писающий террорист. Или краткий рассказ о том, как работают наши ССО. Недавно помогли одному подразделению решить техническую потребность, которая наполовину экономит физические запасы сил наших снайперов. Теперь нет необходимости неподвижно лежать по несколько часов, постоянно наблюдая в оптику, когда же враг выйдет на точку. Можно отойти в сторону, выпить чай или даже перекусить, не спуская, при этом, глаз с вражеской позиции. Теперь за оккупантами можно следить через планшет или смартфон. А все благодаря вот такой мобильной камере", - написал он.





"Что уж говорить об ее применении разведгруппами. Не выдавая своего нахождения, приподнял небольшую камеру на высоту до 10 метров, осмотрелся, а дальше все, как в песне – тихо пришел, тихо ушел. Мы не ждем чудес и, несмотря ни на что, продолжаем помогать военным на передовой. Не ждите плохих новостей о чьей-то гибели – присоединяйтесь к помощи армии и сохраняйте жизни защитников Украины", - резюмировал Рымарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последний месяц на Донбасс зашли около 100 российских снайперов, – Жебривский