 В украинских подразделениях, с которыми работали литовские инструкторы, уменьшилось количество потерь, - Полторак. ВИДЕО+ФОТО

Об этом рассказал на встрече с журналистами министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, он уведомил о работе литовских советников при проведении реформ в оборонном ведомстве, инструкторов, обучающих украинских военных на полигонах, лечении и реабилитации украинских воинов в Литве и обмене опытом.
"Украинские подразделения, с которыми работали литовские инструкторы, показывают свою эффективность в районе проведения АТО. Наши военнослужащие улучшили свои боевые способности, уменьшилось количество потерь в украинских подразделениях, мы не уступили ни одним клочком своей земли, зато увеличился масштаб потерь у врага", - подчеркнул генерал армии Украины Степан Полторак.
Министр обороны Украины рассказал литовским журналистам о ситуации, которая сложилась на территории Донецкой и Луганской областей.
"Ситуация на линии соприкосновения сложная, однако контролируемая нами. Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений. Это для нее испытательный полигон, - отметил Степан Полторак.
Глава оборонного ведомства сообщил, что в последнее время Российская Федерация увеличила свое присутствие вблизи границ с Украиной и дальше наращивает военную группировку в Крыму.
"Мы расцениваем, что главная цель этих действий - это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", - сказал генерал армии Украины Степан Полторак.
Также министр обороны Украины ознакомил журналистов из Литвы с позицией Украины относительно возможного развертывания миротворческой Миссии ООН на временно оккупированной территории страны.
"Мы настаиваем на том, чтобы Миссия ООН была развернута на всей оккупированной территории Украины и происходило это в соответствии с нормами международного права. Нужно обеспечить контроль за частью российско-украинской государственной границы, а с территории Украины необходимо вывести все незаконные вооруженные формирования и регулярные части Вооруженных Сил РФ. Миссия должна установить контроль за состоянием хранения тяжелого вооружения. Мы также категорически против того, чтобы РФ участвовала в миссии, потому что это неприемлемо, когда Россия осуществляет агрессию против Украины, захватывает Крым, захватывает частично Донецке и Луганске область, а затем предлагает себя в качестве миротворца", - отметил генерал армии Украины Степан Полторак.
Как сообщил киборг Василий Кузьмин, аналогичные протесты прошли в разных регионах Украины. Таким образом участники АТО выступили в защиту своих собратьев, волонтеров и мирных жителей, пострадавших от рук правоохранителей в Киеве.
Они подготовили также обращение к председателю районного совета, в котором выразили свое возмущение.
«Коррупция есть и дальше, за четыре года ничего не изменилось. Полиция коррумпирована, ничего изменить не может. На тебя не смотрят, как на человека», - говорит участник АТО Игорь Варщук.
Награды атовцы получали в военкомате, куда возвратить их - неизвестно. Они обратились к представителям местной власти - районному совету и райгосадминистрации. Им предложили актировать возвращения, ведь награды индивидуальны.
Напомню, на прошлой неделе в Виннице двое участников боевых действий - Кройц Вильгельм и Виктор Хомяк - вернули президенту Порошенко свои боевые награды.
«Вот награда от президента за участие в антитеррористической операции. Господин Порошенко подписал… Я пробыл на Майдане 78 дней, потом было АТО, в котором я был командиром взвода. 20 человек подчиненных, все они вернулись домой - не здоровы, но живы. Поэтому поддерживая своих побратимов, которых жестоко избили, я не хочу такой награды, подписанной президентом. Это мой протест!», - сказал тогда участник АТО Вильгельм Кройц в сессионном зале Винницкого областного совета.
Днем ранее начали возвращать награды, полученные за подписью президента Украины Порошенко, и тернопольские ветераны АТО.
«Ветераны российско-украинской войны не желают жить в полицейском государстве, когда представители правоохранительных органов имеют право издеваться над людьми, да еще и получать награды за избиение украинцев», - отметили они в своем заявлении.до речі- я таку медаль відніс до спілки АТОвців. не хочу я від запроданця її мати. СЛАВА УКРАЇНІ !!!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!!
Ačiū, broliai Lietuva (=спасибо, братья Литва