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 Политика Украины
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Все про:Литва (1197) Минобороны (5095) Полторак (931)

 В украинских подразделениях, с которыми работали литовские инструкторы, уменьшилось количество потерь, - Полторак. ВИДЕО+ФОТО

Министр обороны Украины сообщил об эффективности сотрудничества с Республикой Литва.

Об этом рассказал на встрече с журналистами министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, он уведомил о работе литовских советников при проведении реформ в оборонном ведомстве, инструкторов, обучающих украинских военных на полигонах, лечении и реабилитации украинских воинов в Литве и обмене опытом.

"Украинские подразделения, с которыми работали литовские инструкторы, показывают свою эффективность в районе проведения АТО. Наши военнослужащие улучшили свои боевые способности, уменьшилось количество потерь в украинских подразделениях, мы не уступили ни одним клочком своей земли, зато увеличился масштаб потерь у врага", - подчеркнул генерал армии Украины Степан Полторак.

В украинских подразделениях, с которыми работали литовские инструкторы, уменьшилось количество потерь, - Полторак 01

Министр обороны Украины рассказал литовским журналистам о ситуации, которая сложилась на территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция хочет присоединиться к миссии UNIFIER по подготовке украинских военных, - Полторак

"Ситуация на линии соприкосновения сложная, однако контролируемая нами. Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений. Это для нее испытательный полигон, - отметил Степан Полторак.

Глава оборонного ведомства сообщил, что в последнее время Российская Федерация увеличила свое присутствие вблизи границ с Украиной и дальше наращивает военную группировку в Крыму.

В украинских подразделениях, с которыми работали литовские инструкторы, уменьшилось количество потерь, - Полторак 02

"Мы расцениваем, что главная цель этих действий - это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", - сказал генерал армии Украины Степан Полторак.

Также читайте: Украина и Швеция намерены подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, - Полторак

Также министр обороны Украины ознакомил журналистов из Литвы с позицией Украины относительно возможного развертывания миротворческой Миссии ООН на временно оккупированной территории страны.

"Мы настаиваем на том, чтобы Миссия ООН была развернута на всей оккупированной территории Украины и происходило это в соответствии с нормами международного права. Нужно обеспечить контроль за частью российско-украинской государственной границы, а с территории Украины необходимо вывести все незаконные вооруженные формирования и регулярные части Вооруженных Сил РФ. Миссия должна установить контроль за состоянием хранения тяжелого вооружения. Мы также категорически против того, чтобы РФ участвовала в миссии, потому что это неприемлемо, когда Россия осуществляет агрессию против Украины, захватывает Крым, захватывает частично Донецке и Луганске область, а затем предлагает себя в качестве миротворца", - отметил генерал армии Украины Степан Полторак.

Источник: https://censor.net.ua/v3055128
 
 
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Маленькая страна - Литва - помогает Героической Украине. Смерть сепарам! В українських підрозділах, з якими працювали литовські інструктори, зменшилася кількість втрат, - Полторак - Цензор.НЕТ 8696
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Такая акция - это ответ на разгон мирного палаточного городка в Киеве 3 марта нынешнего года.
Как сообщил киборг Василий Кузьмин, аналогичные протесты прошли в разных регионах Украины. Таким образом участники АТО выступили в защиту своих собратьев, волонтеров и мирных жителей, пострадавших от рук правоохранителей в Киеве.
Они подготовили также обращение к председателю районного совета, в котором выразили свое возмущение.
«Коррупция есть и дальше, за четыре года ничего не изменилось. Полиция коррумпирована, ничего изменить не может. На тебя не смотрят, как на человека», - говорит участник АТО Игорь Варщук.
Награды атовцы получали в военкомате, куда возвратить их - неизвестно. Они обратились к представителям местной власти - районному совету и райгосадминистрации. Им предложили актировать возвращения, ведь награды индивидуальны.
Напомню, на прошлой неделе в Виннице двое участников боевых действий - Кройц Вильгельм и Виктор Хомяк - вернули президенту Порошенко свои боевые награды.
«Вот награда от президента за участие в антитеррористической операции. Господин Порошенко подписал… Я пробыл на Майдане 78 дней, потом было АТО, в котором я был командиром взвода. 20 человек подчиненных, все они вернулись домой - не здоровы, но живы. Поэтому поддерживая своих побратимов, которых жестоко избили, я не хочу такой награды, подписанной президентом. Это мой протест!», - сказал тогда участник АТО Вильгельм Кройц в сессионном зале Винницкого областного совета.
Днем ранее начали возвращать награды, полученные за подписью президента Украины Порошенко, и тернопольские ветераны АТО.
«Ветераны российско-украинской войны не желают жить в полицейском государстве, когда представители правоохранительных органов имеют право издеваться над людьми, да еще и получать награды за избиение украинцев», - отметили они в своем заявлении.до речі- я таку медаль відніс до спілки АТОвців. не хочу я від запроданця її мати. СЛАВА УКРАЇНІ !!!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!!
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Від пільг ще відмовся, і я тобі повірю.
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а может еще застрелиться или повеситься? Хрен тебе кацапчик..
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Литовцы в войсках ВКЛ были славными воинами.
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литовцев вроде в ВКЛ называли жемайтами или жмудинами?
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Правильно будет: Ačiū, broliai lietuviai (=спасибо, братья литовцы)
Ačiū, broliai Lietuva (=спасибо, братья Литва
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Сводки своего ГОВНОштаба читал? Или до него не доходят эти сведения???
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ну ось и тема для дохторской полтораку нарисовалась...
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При такой поддержке мировой общественности так четко все про..бать могут только наши власти
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Vojennije Baltijskih stran uze harasho sebja pokazali i v Irake i Afganistane , mnoga pohval paluchali ot koleg drugih stran , vtom chisle i ot amerikanskih ! Hotja po nachalu obispichenije bilo tak skazatj ni na visote .
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Дело в том, что военные Балтийских стран не знали, как помочь НАТО в Афганстане. А потом эксперты НАТО и Литвы додумались. Маленькие страны, как Литва, Латвия, Эстонию, пускай отпровлают.... ДРГ или спец опс, или разведчиков. Не какие там штуrмавые баталионы, а именно - спец опс/ДРГ. Литовцы, кстати, в Афганистане служили не далеко от Украинцев. Слава Украине и счатсья Вам и Вашей стране - Латвии.
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Значить, мішок їм на голову і назад в Литву.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ украинских подразделениях, с которыми работали литовские инструкторы, уменьшилось количество потерь, - Полторак. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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