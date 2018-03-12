 В украинских подразделениях, с которыми работали литовские инструкторы, уменьшилось количество потерь, - Полторак. ВИДЕО+ФОТО

Об этом рассказал на встрече с журналистами министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, он уведомил о работе литовских советников при проведении реформ в оборонном ведомстве, инструкторов, обучающих украинских военных на полигонах, лечении и реабилитации украинских воинов в Литве и обмене опытом.

"Украинские подразделения, с которыми работали литовские инструкторы, показывают свою эффективность в районе проведения АТО. Наши военнослужащие улучшили свои боевые способности, уменьшилось количество потерь в украинских подразделениях, мы не уступили ни одним клочком своей земли, зато увеличился масштаб потерь у врага", - подчеркнул генерал армии Украины Степан Полторак.

Министр обороны Украины рассказал литовским журналистам о ситуации, которая сложилась на территории Донецкой и Луганской областей.

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"Ситуация на линии соприкосновения сложная, однако контролируемая нами. Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений. Это для нее испытательный полигон, - отметил Степан Полторак.

Глава оборонного ведомства сообщил, что в последнее время Российская Федерация увеличила свое присутствие вблизи границ с Украиной и дальше наращивает военную группировку в Крыму.

"Мы расцениваем, что главная цель этих действий - это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", - сказал генерал армии Украины Степан Полторак.

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Также министр обороны Украины ознакомил журналистов из Литвы с позицией Украины относительно возможного развертывания миротворческой Миссии ООН на временно оккупированной территории страны.

"Мы настаиваем на том, чтобы Миссия ООН была развернута на всей оккупированной территории Украины и происходило это в соответствии с нормами международного права. Нужно обеспечить контроль за частью российско-украинской государственной границы, а с территории Украины необходимо вывести все незаконные вооруженные формирования и регулярные части Вооруженных Сил РФ. Миссия должна установить контроль за состоянием хранения тяжелого вооружения. Мы также категорически против того, чтобы РФ участвовала в миссии, потому что это неприемлемо, когда Россия осуществляет агрессию против Украины, захватывает Крым, захватывает частично Донецке и Луганске область, а затем предлагает себя в качестве миротворца", - отметил генерал армии Украины Степан Полторак.