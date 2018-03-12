 Трудовых мигрантов в оккупированном Крыму во время выборов будут выдавать за местных жителей, - Чубаров. ВИДЕО

Об этом сообщил лидер Меджлиса и нардеп Рефат Чубаров в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

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"По тому, о чем нас информируют - уже с утра будут показывать сюжеты, как якобы люди в очень таком добром настроении, с большой охотой приходят на участки", - рассказал Чубаров.

Помимо этого, добавил он, будут сниматься видео с представителями разных национальностей в национальных костюмах, которые якобы в таком виде пришли на голосование.

"Будут показывать людей в национальных костюмах, болгар, немцев, а вот тут крымские татары, а вот украинцы в вышиванках. Вот эти сюжеты все готовятся", - уточнил Чубаров.

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Он рассказал, что уже сейчас пропагандисты не уверены в том, что им хватит местных жителей, и начали привлекать трудовых мигрантов, прибывших на оккупированный полуостров с 2014 года.

"Они уже проводят работу по мобилизации трудовых мигрантов, собирают людей, которые работают на терминале Симферопольского аэропорта, на строительстве военной дороги "Таврида", людей такой, скажем, неславянской внешности. Их тоже будут использовать на выборах, чтобы сказать, что это местные пришли на выборы", - рассказал глава Меджлиса.

Напомним, Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексирована Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.