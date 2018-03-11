 Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, глава государства написал на своей странице в Facebook.

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"Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это - единственный вариант, который может остановить убийства украинцев как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе. Для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

По его словам, в результате введения миротворцев Россия будет вынуждена вывести свои войска, удастся разоружить незаконные вооруженные формирования, взять под контроль неконтролируемый отрезок украино-российской границы, а также восстановить гуманитарные программы.

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