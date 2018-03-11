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 Политика Украины
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 Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко видит введение миротворческой миссии единственным вариантом прекращения военных действий на Донбассе и восстановления украинского суверенитета на оккупированных территориях.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, глава государства написал на своей странице в Facebook.

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"Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это - единственный вариант, который может остановить убийства украинцев как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе. Для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий", - говорится в сообщении. 

По его словам, в результате введения миротворцев Россия будет вынуждена вывести свои войска, удастся разоружить незаконные вооруженные формирования, взять под контроль неконтролируемый отрезок украино-российской границы, а также восстановить гуманитарные программы.

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Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на Донбассе, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3054915
 
 
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Лучше ничего не делай- пользы будет больше.
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так он и не собиратеся. Всё возможное это Так много и Так мало с точки зрения Закона ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ.
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Через Шир- Лан заводь. Там гарний полігон. Європейські стандарти......
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Звикаймо, що будемо чути від петі щодня все більше й більше гучних і полум'яних промов - передвиборча гонка в Україні вже розпочалася.. Довіряймо не словам - довіряймо тільки справам, ретельно вивчаємо хід виконання передвиборчої програми "Жити по-новому!" наприкінці четвертого року петіної каденції..
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Как всё просто у него. В реале будет так: Как только прекратятся боевые действия нужно будет делать всеобщую амнистию, особый статус и выборы. И ни каких СБУ и т.п. на Донбасс миротворцы разумеется не пустят.
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Не пустят, значит будут вечно стоять.
В чем проблема ?
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Конечно пример турецкого Кипра ничему никого не учит.
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а как сам думаешь, кто же это мог быть?
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Буде робить усе, аби не звільняти Донбас та Крим. Буде обіцяти та патякати про це ще 2 роки.
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фраза "п#зд#т, как Троцкий" утратила свою актуальность,
теперь в ходу фраза "п#зд#т, как Порошенко"
https://www.facebook.com/antac.ua/videos/1723197007732995/
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Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на Донбассе

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да вже давно треба робити вазможноє.а так по одному двох солдатів кожного дня ...Приблизно
350-400 чоловік в рік гине.Це тільки від обстрілів.
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ага 4 года с пуйлом торговлю крутил, а тут решил вспомнить о своем основном предназначении
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А може вже хтось іньший нехай, Петре? З твоїм відсотком довіри ти пропонуєш якісь рішення? Може в отставку? А ми ще цією весною оберем нормального патріота?
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Повернути всю землю Донбасу можливо лише після деокупації Криму.
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так и будет. сразу после зашквара лолиты на крысм будет перекрыт наглухо и периодически будут наноситься арт и авиа удары по инфраструктуре и русне.
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Осталось добавить ОБЕЩАЮ, ОБЕЩАЮ, ОБЕЩАЮ.
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Ця заява на кшалт: "Ми будемо вести переможну війну до останньої людини".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБуду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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