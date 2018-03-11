 Украинские военные провели интернет в освобожденную Катериновку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины от 11 марта.

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"Мы проводим работы при содействии Луганской военно-гражданской администрации... Первая точка интернет-доступа в этом освобожденном населенном пункте будет установлена у представителя общественной организации для того, чтобы облегчить их работу с гуманитарными организациями", - рассказал начальник группы СИМИС ОТУ "Луганск" Валерий Басалыга.

Кабель от антенны завели в дом представительницы ОО "Катериновка".

"Долгожданный интернет! Потому что нам было очень трудно работать, приходилось выезжать в Золотовский горсовет, чтобы отправить документы, получить какую-то почту... Думаю, теперь проблемы исчезнут, и наша организация будет работать на благо села в новых условиях", - сказала председатель ОО "Катериновка" Лариса Гриценко.

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Басалыга отметил, что в дальнейшем такие точки будут установлены по всему селу, "чтобы село вернулось к мирной жизни, и местные граждане почувствовали, что они на территории Украины и под защитой Вооруженных сил Украины".