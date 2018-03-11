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Все про:интернет (1390) Луганщина (3728)

 Украинские военные провели интернет в освобожденную Катериновку. ВИДЕО

Украинские военнослужащие установили точку интернет-доступа в селе Катериновка Попаснянского района Луганской области, которое ВСУ взяли под контроль в начале февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины от 11 марта.

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"Мы проводим работы при содействии Луганской военно-гражданской администрации... Первая точка интернет-доступа в этом освобожденном населенном пункте будет установлена у представителя общественной организации для того, чтобы облегчить их работу с гуманитарными организациями", - рассказал начальник группы СИМИС ОТУ "Луганск" Валерий Басалыга.

Кабель от антенны завели в дом представительницы ОО "Катериновка".

"Долгожданный интернет! Потому что нам было очень трудно работать, приходилось выезжать в Золотовский горсовет, чтобы отправить документы, получить какую-то почту... Думаю, теперь проблемы исчезнут, и наша организация будет работать на благо села в новых условиях", - сказала председатель ОО "Катериновка" Лариса Гриценко.

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Басалыга отметил, что в дальнейшем такие точки будут установлены по всему селу, "чтобы село вернулось к мирной жизни, и местные граждане почувствовали, что они на территории Украины и под защитой Вооруженных сил Украины".

Источник: https://censor.net.ua/v3054882
 
 
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теперь мешканци будуть путена на ютубе смотреть!)))
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Тепер срачу на Цензорі буде ще більше.
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Это хорошо, а то жителям уже надоело слушать по 5 каналу про петины супер рехформы.
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Зараз петро добавить ще собі один потужний здобуток.
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Вася Барабаненко‏ @baraban040867 12 ч.12 часов назад

Австрійський порохобот. Або суцільна зрада

Украинские военные провели интернет в освобожденную Катериновку - Цензор.НЕТ 102
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А шо там мобильники не ловят ? Сейчас все тарифные планы предостаточны, для "отправить документы, получить какую-то почту."
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они там еще не наигрались? В танчики,в солдатики,в санитарки и прочее?
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Интересно СМЕТЫ и Утверждённый бюджет этого чуда 21 века. Оборудования на пару тысячь грн. но Налогоплательщики заплатят все 100.
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Нужно обязательно кабель с украинскими каналами. В интернет пенсионеры не лазят, (кроме продвинутых), а вот к телевизору привыкли.
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ну, теперь можно и в вену оперу послушать и до парыжу за круассанами кататься
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Ага, в одноватниках и вкатаракте теперь можно сидеть.
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Интертет в поселок это хорошо,но не военные должны этим заниматся.все новости военые ремонтируют крыши,проводят интернет прям сплошной стройбат какой-то а воевать кто будет .каждый должен заниматся своим делом.
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Под такой точкой опять же стричься не надо.
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Одна точка доступа при внедрении в Украине 4G интернета это похоже на пиратскую раздачу интернета и видимо не безкорыстно.
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Пусть даже двое в этой Катеринивке смогут выйти через интернет из морока. Спасибо те м, кто дал им такую возможность.й
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинские военные провели интернет в освобожденную Катериновку. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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