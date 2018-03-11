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 Боевые побратимы попрощались с погибшим "азовцем" Юрием Луговским (Барретом). ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В субботу, 10 марта, на базе полка "Азов" в городе Урзуф боевые побратимы простились с Юрием Луговским (позывной Баррет), командиром разведгруппы, снайпером взвода разведки отдельного отряда специального назначения "Азов" 18-го полка оперативного назначения Восточного оперативно-территориального управления Национальной гвардии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова".

Юрий Анатольевич Луговский, 1994 года рождения, уроженец города Червоноград Львовской области, погиб 9 марта около 2:00 в зоне операции объединенных сил в результате пулевых ранений, нанесенных вражеским снайпером.

Луговский принимал активное участие в Революции Достоинства, с самого начала войны находился в рядах добровольческих батальонов ("Донбасс", затем - "Азов"). Прошел бои за Иловайск, защищал Широкино и Мариуполь.

У него осталась мать - психолог в реабилитационном центре бойцов АТО, волонтер.

Похороны погибшего военнослужащего состоится в Червонограде в понедельник, 12 марта, в 11:00.

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 Боевые побратимы попрощались с погибшим азовцем Юрием Луговским (Барретом) 01
Боевые побратимы попрощались с погибшим азовцем Юрием Луговским (Барретом) 02
Боевые побратимы попрощались с погибшим азовцем Юрием Луговским (Барретом) 03
Боевые побратимы попрощались с погибшим азовцем Юрием Луговским (Барретом) 04
Боевые побратимы попрощались с погибшим азовцем Юрием Луговским (Барретом) 05
Боевые побратимы попрощались с погибшим азовцем Юрием Луговским (Барретом) 06
Боевые побратимы попрощались с погибшим азовцем Юрием Луговским (Барретом) 07
Боевые побратимы попрощались с погибшим азовцем Юрием Луговским (Барретом) 08
Боевые побратимы попрощались с погибшим азовцем Юрием Луговским (Барретом) 09
Боевые побратимы попрощались с погибшим азовцем Юрием Луговским (Барретом) 10

Источник: https://censor.net.ua/v3054871
 
 
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБоевые побратимы попрощались с погибшим "азовцем" Юрием Луговским (Барретом). ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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