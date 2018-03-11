 Боевые побратимы попрощались с погибшим "азовцем" Юрием Луговским (Барретом). ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова".

Юрий Анатольевич Луговский, 1994 года рождения, уроженец города Червоноград Львовской области, погиб 9 марта около 2:00 в зоне операции объединенных сил в результате пулевых ранений, нанесенных вражеским снайпером.



Луговский принимал активное участие в Революции Достоинства, с самого начала войны находился в рядах добровольческих батальонов ("Донбасс", затем - "Азов"). Прошел бои за Иловайск, защищал Широкино и Мариуполь.

У него осталась мать - психолог в реабилитационном центре бойцов АТО, волонтер.

Похороны погибшего военнослужащего состоится в Червонограде в понедельник, 12 марта, в 11:00.





Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим воином 95-й ОДШБр Владиславом Козченко простились в Полтаве

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 марта от полученного ранения погиб боец 54-й бригады Иван Рященко. ФОТО



















