 "Кто будет держать высокую цену, тот должен уйти": Порошенко о новых принципах функционирования энергорынка. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter.
"Кто дешевле предложит, тот выиграет и продаст. Кто будет держать высокую цену, тот должен уйти с рынка.
Именно такими прозрачными должны быть новые принципы функционирования энергетического рынка. В то же время хочу подчеркнуть, что цены для населения не должны быть повышены в результате этих реформ", - написал он.
Хто дешевше запропонує, той виграє і продасть. Хто буде тримати високу ціну, той має піти з ринку.— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2018 г.
Саме такими прозорими мають бути нові принципи функціонування енергетичного ринку. Водночас хочу наголосити, що ціни для населення не мають бути підвищені внаслідок цих реформ. pic.twitter.com/RxxMu6KIAA
-------------------------------------------------------
Негайна відставка. Дострокові президентські на цю весну.
Гордон: 500 людей готують збройне захоплення влади.
Це в тімошонки нова виборча програма така?
«Швеция и Стокгольм за последнюю неделю являются очень важными для украинцев, - заявил Порошенко в ходе встречи с Хультквистом. - Я очень благодарен вам, господин министр, представителю Швеции, за справедливый, объективный и независимый судебный процесс».
По всей видимости, заявление Порошенко стало результатом его собственной некомпетентности и безалаберности его советников - ведь министр обороны Швеции не имеет никакого отношения к решениям Стокгольмского арбитража - нейтральной международной организации.
«Чудовищный дипломатический провал - и если по правилам, то повод заявить российской стороне о фактах давления на суд и «решалова», что Петро подтвердил своим трёпом», - прокомментировал юрист Ярослав Турчин.
бояреминистры неразумные всё перепутали, а я и не знал..."
Сталин тоже ничего не знал...
А миллионы замученых - это лёгкие перегибы на местах... 😈
Тепер буде усувати енергетичних монополістів....
Иной... ну, просто клад - умен и мудр, невозмутим.
А есть - без устали кричит: «Я - царь и Бог!!! Такой один!!!»
Посмотришь - хочется сказать: «Царек, заткнись, не вой!»
Иль просто взять и.... удалить, как мерзкий геморрой…
в правительстве заявили, что в Смеле отсутствует местное самоуправление и это привело к срыву отопительного сезона. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что оценку этой ситуации должны дать правоохранительные органы.
По состоянию на утро 11 марта остаются без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение, 1 школа
Сидят местные власти Смелы на крупнейшем транзитном узле хим.продукции в Польшу, и не желают, понимаешь, с населением делиться. Даже самим хим-продуктом делится не хотят, не желают рассчитаться товаром, как в перестройку.
Впрочем, каких жлобов жители Смелы себе в местные власти выбрали, с тем им и жить.
"Как пожелали, так и сделали"(С)
А могли бы топить печурки пачками метамфетамина!
Цієї зими у Києві ціна на сало вперше в історії була вищою, ніж на свинину. За кілограм українського наркотику просили більше 100 гривень, а на центральному ринку столиці, Бессарабці, за кіло сала здирали з туристів і відчайдушних містян 400 українських гривень.Зараз ціна на цей продукт коливається у межах 100-120 гривень. Експерти відзначають, що за рік сало подорожчало на 80%. Причиною такого стрибка вважається дефіцит сала у зв'язку з хворобами свиней. А в далекому 2014-му хороший шмат, вагою в 1 кг, можна було радісно придбати лише за 24 гривні.
Надо честно посмотреть проблеме в глаза - нужно несколько поколений эволюции, чтобы правнуки живущих себя наконец смогли бы войти в западную цивилизацию...а до этого - хоть каждый месяц новую власть, ощутимого прогресса не будет.
Европе, чтобы стать такой, какая она сейчас, потребовались столетия. Так почему вы думаете, что у вас получится все за несколько лет...
И все это в во время войны. Запомните это имя - Порошенко Петр Алексеевич. Чтобы потом некуда было бежать
В январе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 14,1%, или на 4,061 млрд грн по сравнению с декабрем до 32,904 млрд грн.Об этом сообщает Finance.ua.Долг по квартплате за январь увеличился на 80,5 млн грн до 3,110 млрд грн.Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1,805 млрд грн до 12,954 млрд грн.Долг за газоснабжение увеличился на 2,239 млрд грн до 14,687 млрд грн.
«Рыночная цена газа необходима для либерализации рынка, создания конкурентных условий и устранения любых возможностей доля коррупции. Когда рынок будет развит, конкуренция заставит игроков на рынке снижать цены для конечного потребителя. Сейчас "Нафтогаз" поставляет газ населению по заниженной цене. Свои потери компенсирует из госбюджета. Таким образом предоставляется финансовая помощь и тем людям, которые могут себе позволить заплатить за газ. В случае же перехода на адресную субсидию конечных потребителей, мы сможем уменьшить общую стоимость этих затрат для государства. Адресные субсидии касаются тех, кто в них действительно нуждается», - утверждает Александр Данилюк.
Наверное, именно поэтому он скупил акции ДТЭК и приказал своему эффективному менеджеру мацковского Рошен Вовку, ныне возглавляющему НКРЭКУ, вздуть тарифы до потолка, после чего акции ДТЭК выросли в цене в три раза.