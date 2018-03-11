 "Кто будет держать высокую цену, тот должен уйти": Порошенко о новых принципах функционирования энергорынка. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter.

"Кто дешевле предложит, тот выиграет и продаст. Кто будет держать высокую цену, тот должен уйти с рынка.

Именно такими прозрачными должны быть новые принципы функционирования энергетического рынка. В то же время хочу подчеркнуть, что цены для населения не должны быть повышены в результате этих реформ", - написал он.



Хто дешевше запропонує, той виграє і продасть. Хто буде тримати високу ціну, той має піти з ринку.



Саме такими прозорими мають бути нові принципи функціонування енергетичного ринку. Водночас хочу наголосити, що ціни для населення не мають бути підвищені внаслідок цих реформ. pic.twitter.com/RxxMu6KIAA — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2018 г.

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