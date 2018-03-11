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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Порошенко (14449) энергетика (989) реформы (2920) Энергорынок (3)

 "Кто будет держать высокую цену, тот должен уйти": Порошенко о новых принципах функционирования энергорынка. ВИДЕО

Новые принципы функционирования энергетического рынка должны быть прозрачными и не привести к повышению тарифов для населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter.

"Кто дешевле предложит, тот выиграет и продаст. Кто будет держать высокую цену, тот должен уйти с рынка.

Именно такими прозрачными должны быть новые принципы функционирования энергетического рынка. В то же время хочу подчеркнуть, что цены для населения не должны быть повышены в результате этих реформ", - написал он.

 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21%, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/v3054862
 
 
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Ціна на будь якому ринку визначається конкуренцією, а не президентськими хотєлками. Влада, зокрема президентська, має спиряти, щоб на ринку не було монополй. А зараз пан Ахметов з паном Порошенко поділили на двох ринок ененргопостачань, бо мають по половині акцій у монопольній енергокомпанії ДТЕК. А пан президент просто валяє дурня.
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Негайна відставка. Дострокові президентські на цю весну.
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Так вже проводили ще весною 2016-го. Нє?
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Негайна відставка президенту з рейтингом у 2% і дострокові президентські - це набагато краще, ніж державний заколот, стецько! Для всіх краще, хто мешкає в Україні, і вам, стецькам, теж.
Гордон: 500 людей готують збройне захоплення влади.
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"Ціна на будь якому ринку визначається конкуренцією, а не президентськими хотєлками. Влада, зокрема президентська, має спиряти, щоб на ринку не було монополй. "
Це в тімошонки нова виборча програма така? "Хто буде тримати високу ціну, той має піти". Порошенко про нові принципи функціонування енергоринку - Цензор.НЕТ 3545
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Це ви, стецько, по Фрейду правильно сказали. Бо сьогодні лише у Юлі є справжні "яйця" для того, щоб витягнути країну з халепи, куди її ваші хозяї завели. А в нас ринку енергопостачань нема. Є монополіст - ДТЕК. Який встановлює тарифи зі стелі. Хіба ні? Чи не в Україні живете?
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Заявления президента Украины Петра Порошенко в связи с решением международного Стокгольмского арбитража в «газовой войне» между Россией и Украиной сами по себе могут стать поводом для пересмотра судебного приговора: украинский президент умудрился поблагодарить министра обороны Швеции Петера Хультквиста за «справедливый, объективный и независимый судебный процесс».

«Швеция и Стокгольм за последнюю неделю являются очень важными для украинцев, - заявил Порошенко в ходе встречи с Хультквистом. - Я очень благодарен вам, господин министр, представителю Швеции, за справедливый, объективный и независимый судебный процесс».

По всей видимости, заявление Порошенко стало результатом его собственной некомпетентности и безалаберности его советников - ведь министр обороны Швеции не имеет никакого отношения к решениям Стокгольмского арбитража - нейтральной международной организации.

«Чудовищный дипломатический провал - и если по правилам, то повод заявить российской стороне о фактах давления на суд и «решалова», что Петро подтвердил своим трёпом», - прокомментировал юрист Ярослав Турчин.
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"Хто буде тримати високу ціну, той має піти". Порошенко про нові принципи функціонування енергоринку - Цензор.НЕТ 508НОВЫЕ принципы "Хто буде тримати високу ціну, той має піти". Порошенко про нові принципи функціонування енергоринку - Цензор.НЕТ 508да мы уже задолбались жыты по новОму, четвертый год "новэ жыття" выхаркиваем.............что б ты издохла, свинья мальдивская, на высоком фонарном столбе с веревкой на шее..............
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Это хитрожопый пиар от Порошенко. Говорит одно, а делает другое. Потом, перед выборами будет петь-"а помните, ведь я-Порошенко, был против повышения! Это всё бояре министры неразумные всё перепутали, а я и не знал..."
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Да да...
Сталин тоже ничего не знал...
А миллионы замученых - это лёгкие перегибы на местах... 😈
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видриж сучара себе видразу и руки и шию, цинична мразота
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Злодіям в сфері оборони руки вже повідрубував (наприлад тим хто постачає китайський металобрухт під виглядом санітарок втридорога) ?
Тепер буде усувати енергетичних монополістів....
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*
Иной... ну, просто клад - умен и мудр, невозмутим.
А есть - без устали кричит: «Я - царь и Бог!!! Такой один!!!»
Посмотришь - хочется сказать: «Царек, заткнись, не вой!»
Иль просто взять и.... удалить, как мерзкий геморрой…

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да заткните наконец ему, эту брехливую пасть - не портите людям выходной.
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педра тронет ахметку? Этого "вернаго папудчика ривалуцыи"?)))) Ха.Ха.Ха. Ну,тронет,слегка,как с шахтами. Чтоб долю иметь.
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В Черкасской области без газа остались более 180 домов
в правительстве заявили, что в Смеле отсутствует местное самоуправление и это привело к срыву отопительного сезона. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что оценку этой ситуации должны дать правоохранительные органы.
По состоянию на утро 11 марта остаются без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение, 1 школа
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Ужас какой.
Сидят местные власти Смелы на крупнейшем транзитном узле хим.продукции в Польшу, и не желают, понимаешь, с населением делиться. Даже самим хим-продуктом делится не хотят, не желают рассчитаться товаром, как в перестройку.
Впрочем, каких жлобов жители Смелы себе в местные власти выбрали, с тем им и жить.
"Как пожелали, так и сделали"(С)
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На такие хлебные места чиновников сверху назначают, под видом "выборов" из рекомендованных.
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это верх цинизма отключать людям отопление в холодную пору и искать стрелочников
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Верх цинизма - это отказ местных властей Смелы не делится хим продукцией с населением. "Хто буде тримати високу ціну, той має піти". Порошенко про нові принципи функціонування енергоринку - Цензор.НЕТ 5215
А могли бы топить печурки пачками метамфетамина!
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А Кучеренко это ещё осенью прочитал. Не может в нормальной стране быть 70% субсидиантов.
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выбор между Ахметкой и Ахметкой? А кто же тогда должен уйти? "Хто буде тримати високу ціну, той має піти". Порошенко про нові принципи функціонування енергоринку - Цензор.НЕТ 6735
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Джугашвили каждый год в марте снижал цену на 3 копейки для быдла советского. "Хто буде тримати високу ціну, той має піти". Порошенко про нові принципи функціонування енергоринку - Цензор.НЕТ 4170реформатор
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О,кремлевский Хмырь вылез Сралина защитить.Быдло пля краснопузое.
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Вадим Новинский скупил уже пол Украины,и продолжает эти инвестиции.Ахметка нищеброд по сравнению с Вадимчиком...
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Шо то барыгины блохеры вяленько его защищают. Спят еще ?
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им сказали, что денех не будет, вот энтузазизм они и прикрутили
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Не-е-е,сосут шоколадную канхветку,набираются сил "Хто буде тримати високу ціну, той має піти". Порошенко про нові принципи функціонування енергоринку - Цензор.НЕТ 2530
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Дурачка включил, все облэнерго принадлежат всего 4-5 олигархам, а им договорится раз плюнуть.
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Если президент говорит о непрозрачности цен,то это песец.Зачем болтать,так заставь их сделать цены прозрачными.Что нет механизмов,так вы же государство,а "государство есть аппарат принуждения".
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Брехло...откуда взяться конкуренции если все отрасли под олигархатам
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Українці не зможуть купити сало - воно скоро закінчиться, у країні дефіцит.
Цієї зими у Києві ціна на сало вперше в історії була вищою, ніж на свинину. За кілограм українського наркотику просили більше 100 гривень, а на центральному ринку столиці, Бессарабці, за кіло сала здирали з туристів і відчайдушних містян 400 українських гривень.Зараз ціна на цей продукт коливається у межах 100-120 гривень. Експерти відзначають, що за рік сало подорожчало на 80%. Причиною такого стрибка вважається дефіцит сала у зв'язку з хворобами свиней. А в далекому 2014-му хороший шмат, вагою в 1 кг, можна було радісно придбати лише за 24 гривні.
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Про "завжди в історії" заганятись не треба, насправді колись сало завжди було дорожче, це пов'язано з вищою енергетичною цінністю, яка важлива для людей, які займаються фізичною працею.
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Местные Князья вас дрючат по полному Мавзолею.Станица Кущевская на Кубани отдыхает.
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Розпочалася передвиборча гонка.. На словах буде дуже багато піклування та турботи про пересічного українця.. Не довіряймо словам. Довіряймо тільки справам та тим платіжкам, котрі кожен з нас отримує..
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не так, ВСЕХ бешенных свиней расстрелять, или взорвать на золотых унитазах, раз и назавжди и смыть остатки в черную пору истории Украины
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политики не с Марса прилетают, а являются таким же продуктом принятых в стране взглядов и принципов как бомбила-таксист, или продающая семки бабка.

Надо честно посмотреть проблеме в глаза - нужно несколько поколений эволюции, чтобы правнуки живущих себя наконец смогли бы войти в западную цивилизацию...а до этого - хоть каждый месяц новую власть, ощутимого прогресса не будет.
Европе, чтобы стать такой, какая она сейчас, потребовались столетия. Так почему вы думаете, что у вас получится все за несколько лет...
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в стране где чиновники забыли, что такое НАКАЗАНИЕ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, только таким образом можно привести и сформировать ИНСТИТУТЫ, примеров тому много, особенно в "демократических" странах, где смертная казнь висит домокливом мечом в защите прав и свобод граждан
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Нам 27 лет подряд втирают,что должно быть.
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новые принципы формирования рынка нужны в Законе, а лозунгами перед выборами о новых принципах кормите доверчивых....
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Russian нам с 1654 года внедряют свой любимый принцип "Закон, что дышло, как повернул, так и вышло". Для примера вспомните Конституцию СССР 1937 года.
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Порошенко распилил ярд долларов, закупив 200 дизельных локомотивов у Дженерал Электрик, которые: 1. Укрзализныце столько не нужно. 2. Себестоимость километра пути электровозов в 6 (!) раз меньше, у нас практически все электрифицировано, не Аляска. 3. В Украине 3 завода могут построить свои - это поддержка отрасли, рабочие места, сопровождение, обслуживание. 4. Свои стоят в 3-4 раза дешевле. 5. Закупка у GE на громадную сумму прошла без всякого тендера. 6. Еще окажется, что их соберут на Казахстанском заводе, там половина акций принадлежит российскому военному концерну, который под санкциями (!), т.е. Украина профинансирует выпуск вооружения, которым убивают украинцев. 7. Из страны уходит ярд валюты, который мог бы поддержать гривню. Т.е. они клянчат у МВФ, набирают долгов нам и нашим детям, потом пилят и выводят в панамские офшоры.

И все это в во время войны. Запомните это имя - Порошенко Петр Алексеевич. Чтобы потом некуда было бежать
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Да уж, к вам, в Россию, Порошенко точно не побежит "Хто буде тримати високу ціну, той має піти". Порошенко про нові принципи функціонування енергоринку - Цензор.НЕТ 6891
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это только толика мракобесия педрила, а как он на богдане собирает МАЗы и продает в три дорога Укроборнпрому и т.д. он не президент, он - продажная тварь, которая сдает нац. интересы страны в угоду иносранным "добродиям", которые также, как и он заинтересованны в развале экономики Украины и формированнии зависимостей от иносранцев
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Еще месяц назад я писал сдесь на форуме что цена за квт электроенергии будет 2.60 за квт Мне порохоботы все как один писали что я говорю не правду Четыре олигарха включая офшорника контролируют Вернее так сказать держат Рынок если его можно так назвать электроенергии У кого нибудь вызывает сомнения что они еще два мес тому назад договорились Каке они будут ротэрдамить лохов Я ж говорил ждите апреля лохи будет вам и газ по 12.35 и електрика за 2.60 квт
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Вот есть мем Вышки Бойко, теперь еще будет - паровозы Порошенко. Рано или поздно, не при этой власти, будут отвечать по полной
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откуда цена может быть низкой, если кацапы теперь готовятся продавать нам газ по европейским ценам... "Хто буде тримати високу ціну, той має піти". Порошенко про нові принципи функціонування енергоринку - Цензор.НЕТ 5696
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Неужели так решили цену снизить?!! Наверно поэтому и не продали?
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Цена не может быть ни высокой,ни низкой,цена может быть только рыночной.
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Вот только рыночная определяется рынком, А не Базарником из Винницы, который понимает в рынке, как свинья в апельсинах.
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Да,только я написал это к определённому ком.
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И то он сделал и это,но почему же тогда всё хуже и хуже.
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Странно, что мы ещё не заспамлены порохоботами! У них в воскресенье выходной, и сразу видно реальную "поддержку" президента!
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Опять "потужна реформа"!! Олигархи на своих местах и являются главными выгодополучателями от повышенных тарифов!! Каждый день песни поёт, как все лучше будет в Украине!! Но за 4 года только хуже! Кто-то со мной не согласен? Я один не вижу реформ?? Где новый суд, прокуратура, СБУ и полиция? Они себя показали после избиения людей под радой!!!
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Вовсю разгорается предвыборная гонка. Лолита уже и не знает, какой бред нести. Сначала реформы для украинцев, а не для МВФ, и они понимают, что повышения цен является обоснованным. Осталось только добавить, что украинцы радуются повышению цен на свет, на газ, на тепло и просят действующую власть продолжить эту политику.
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ага...остаться должен один фирташ и ахметка...ведь пеця с ними в доле
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Вот такие "мощные реформы" которые нельзя не видеть
В январе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 14,1%, или на 4,061 млрд грн по сравнению с декабрем до 32,904 млрд грн.Об этом сообщает Finance.ua.Долг по квартплате за январь увеличился на 80,5 млн грн до 3,110 млрд грн.Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1,805 млрд грн до 12,954 млрд грн.Долг за газоснабжение увеличился на 2,239 млрд грн до 14,687 млрд грн.
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Ещё один ряформатор, который "забыл" про пол -лимона фунтов в Англии

«Рыночная цена газа необходима для либерализации рынка, создания конкурентных условий и устранения любых возможностей доля коррупции. Когда рынок будет развит, конкуренция заставит игроков на рынке снижать цены для конечного потребителя. Сейчас "Нафтогаз" поставляет газ населению по заниженной цене. Свои потери компенсирует из госбюджета. Таким образом предоставляется финансовая помощь и тем людям, которые могут себе позволить заплатить за газ. В случае же перехода на адресную субсидию конечных потребителей, мы сможем уменьшить общую стоимость этих затрат для государства. Адресные субсидии касаются тех, кто в них действительно нуждается», - утверждает Александр Данилюк.
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Подельник ахметки педра против высоких тарифов?
Наверное, именно поэтому он скупил акции ДТЭК и приказал своему эффективному менеджеру мацковского Рошен Вовку, ныне возглавляющему НКРЭКУ, вздуть тарифы до потолка, после чего акции ДТЭК выросли в цене в три раза.
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пеце-по рылу!!!!...Этот "кто-то" уже давно должен был уйти согласно антимонопольному закону...А Петрушка только горланит...сядет вместе с мошенником-олигархом за соучастие.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Кто будет держать высокую цену, тот должен уйти": Порошенко о новых принципах функционирования энергорынка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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