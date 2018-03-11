 РФ выделила $12 миллионов на программы по переманиванию украинцев на оккупированные территории Донбасса, - Тука. ВИДЕО

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, которые приводит Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканала ZIK, на этот проект было выделено почти 650 миллионов рублей, что составляет 12 миллионов долларов.
"В прошлом году Российская Федерация ввела на оккупированных территориях проект под названием" Гуманитарная программа воссоединения народа Донбасса". Уже в самом названии есть два сверхважных месседжа. Первый - существование некоего "народа Донбасса". Никто не знает, что это такое, но он "существует", - рассказывает Георгий Тука.
Второй важный месседж в том, что этот "народ Донбасса" разобщен и его нужно объединять. "Ну и, конечно, виновата в этом разобщении "народа Донбасса" именно "киевская хунта". Существует целый ряд мероприятий в различных сферах жизни, которым занимается этот проект, а финансируется он из России", - подчеркнул заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.
В качестве примера он привел финансирования в сфере здравоохранения: для людей с контролируемых украинской властью территорий Донбасса введено бесплатное лечение от онкологических заболеваний в Донецке и Луганске.
"Сами же жители оккупированных частей таких привилегий не имеют. А жителям, живущим на контролируемых Украиной территориях, - добро пожаловать! Так же предоставляется и дополнительная социальная и материальная помощь при рождении детей, когда женщины из контролируемых территорий едут рожать ребенка на оккупированные", - заявил чиновник.
На все эти и многие другие, предусмотренные программой мероприятия в "ДНР" выделено 333 миллиона рублей, а в "ЛНР" - 315 миллиона рублей. По нынешнему курсу (56 рублей за доллар) это около 12 миллионов долларов.
- В какой области?
- Сразу в двух - в Донецкой и Луганской!
Когда же вы своего пушкина читать начнете...
- Потому что все эти народы изучали русский язык в школе, с учебником и ручкой в руках, а русские - в подворотне, с бутылкой пива в руке и сигаретой в зубах...
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два брацких народа донбаситы и луганчане, до сих пор не могут воссоединится
...маловато будет... ... Евры надо выделять -- Україна, це ж Європа! *)
Ты дебил. Конченный, прокацапский дебил, лишнехромосомный..Я еще два года назад говорил что этого выкормленыша кремлевсого гнать нужно, так нет - забанили сразу.
В ситуации с задержанием Рубана с целым арсеналом оружия ясно одно.
Понятно, что это далеко не первая его ходка из «ДНР», но раньше команды «фас» не было.
СБУ просто вела Рубана, пока не пошла команда.
А пошла она потому, что это «привет» Медведчуку от Порошенко.
А через него - уже самому Путину.
А вот в причинах этого как раз и нужно разбираться.
Потому что здесь самое интересное.
Там еще и Надя Савченко скоро обозначится, и как она через Медведчука появилась в политике.
ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦ