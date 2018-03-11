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 Политика Украины
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 РФ выделила $12 миллионов на программы по переманиванию украинцев на оккупированные территории Донбасса, - Тука. ВИДЕО

В 2017 году Россия ввела в действие «Гуманитарную программу воссоединения народа Донбасса», целью которого является переманивание людей из контролируемых украинской властью территорий на оккупированные.

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, которые приводит Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканала ZIK, на этот проект было выделено почти 650 миллионов рублей, что составляет 12 миллионов долларов.

"В прошлом году Российская Федерация ввела на оккупированных территориях проект под названием" Гуманитарная программа воссоединения народа Донбасса". Уже в самом названии есть два сверхважных месседжа. Первый - существование некоего "народа Донбасса". Никто не знает, что это такое, но он "существует", - рассказывает Георгий Тука.

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Второй важный месседж в том, что этот "народ Донбасса" разобщен и его нужно объединять. "Ну и, конечно, виновата в этом разобщении "народа Донбасса" именно "киевская хунта". Существует целый ряд мероприятий в различных сферах жизни, которым занимается этот проект, а финансируется он из России", - подчеркнул заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

В качестве примера он привел финансирования в сфере здравоохранения: для людей с контролируемых украинской властью территорий Донбасса введено бесплатное лечение от онкологических заболеваний в Донецке и Луганске.

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"Сами же жители оккупированных частей таких привилегий не имеют. А жителям, живущим на контролируемых Украиной территориях, - добро пожаловать! Так же предоставляется и дополнительная социальная и материальная помощь при рождении детей, когда женщины из контролируемых территорий едут рожать ребенка на оккупированные", - заявил чиновник.

На все эти и многие другие, предусмотренные программой мероприятия в "ДНР" выделено 333 миллиона рублей, а в "ЛНР" - 315 миллиона рублей. По нынешнему курсу (56 рублей за доллар) это около 12 миллионов долларов.

Источник: https://censor.net.ua/v3054852
 
 
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- Изя, вы слыхали? Путину присудили Нобелевскую премию!
- В какой области?
- Сразу в двух - в Донецкой и Луганской!
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В твоем "месседже" привлекло внимание слово "глупость". Беглым образом я насчитал 8 ошибок в 3-х предложениях.
Когда же вы своего пушкина читать начнете...
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- Почему "русские" знают свой родной язык хуже, чем его знают укранцы, беларусы, литовцы и жители Прибалтики?
- Потому что все эти народы изучали русский язык в школе, с учебником и ручкой в руках, а русские - в подворотне, с бутылкой пива в руке и сигаретой в зубах...
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В 2017 году Россия ввела в действие «Гуманитарную программу воссоединения народа Донбасса»

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два брацких народа донбаситы и луганчане, до сих пор не могут воссоединится РФ выделила $12 миллионов на программы по переманиванию украинцев на оккупированные территории Донбасса, - Тука - Цензор.НЕТ 5855 РФ выделила $12 миллионов на программы по переманиванию украинцев на оккупированные территории Донбасса, - Тука - Цензор.НЕТ 5855
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Это же надо так сказать не думая - переманивание украинцев(!!!) И это в донбасяу ?! Да еще и - когда женщины из контролируемых территорий едут рожать ребенка на оккупированные. Что он курит этот Тука ? Вот заколбасило Жору.
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та он давно бред несет- еще со времен его фразы "ватку нужно переубеждать" РФ выделила $12 миллионов на программы по переманиванию украинцев на оккупированные территории Донбасса, - Тука - Цензор.НЕТ 2054
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РФ выделила $12 миллионов

...маловато будет... ... Евры надо выделять -- Україна, це ж Європа! *)
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похоже на тупой Деребан, слишком мало для большого количества Лохов, но в Самый раз для группы до 5 человек+откаты имеющих возможность Выбить эти деньги из росейских лохов-налогоплательщиков.
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Эти 12 миллионов как песчинка под ногами слона и кого они такими деньгами собираются переманивать? Нет нормальной жизни там, страх и презрение.
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Ага, квартиры на Садовом кольце... Ну, там еще желающим авто выписывали, дачные участки и 2 кг колбасы по 2.20
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Щодо безкоштовного лікування онкології, то вони на цьому не виграють! А от народження дітей в ордло є дійсно загрозливим і треба з нашого боку запропонувати кращі умови.
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Так же предоставляется и дополнительная социальная и материальная помощь при рождении детей, когда женщины из контролируемых территорий едут рожать ребенка на оккупированные", - заявил чиновник

Ты дебил. Конченный, прокацапский дебил, лишнехромосомный..Я еще два года назад говорил что этого выкормленыша кремлевсого гнать нужно, так нет - забанили сразу.
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бредятина, даже мои знакомые кацапы не хотят туда ехать за любые деньги... они сидят и ждут прихода рускава мира к нам в город ..
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Задержание Рубана - это «привет» Медведчуку от Порошенко

РФ выделила $12 миллионов на программы по переманиванию украинцев на оккупированные территории Донбасса, - Тука - Цензор.НЕТ 2322

В ситуации с задержанием Рубана с целым арсеналом оружия ясно одно.

Понятно, что это далеко не первая его ходка из «ДНР», но раньше команды «фас» не было.

СБУ просто вела Рубана, пока не пошла команда.

А пошла она потому, что это «привет» Медведчуку от Порошенко.

А через него - уже самому Путину.

А вот в причинах этого как раз и нужно разбираться.

Потому что здесь самое интересное.

Там еще и Надя Савченко скоро обозначится, и как она через Медведчука появилась в политике.

ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦ
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Гадя Савченко с самого освобождения обозначилась - террористы ЛуГандонии её братья.
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Ну так и Украина пусть введет бесплатную медпомощь-кто мешает?
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Жаба давить... 12 мільйонів доллярів виділяти РФ выделила $12 миллионов на программы по переманиванию украинцев на оккупированные территории Донбасса, - Тука - Цензор.НЕТ 1862
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на РАБссии славяне дохнут что мухи.в Москве уже 6,5 миллиона мусульман.кранты крысам вонючим
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРФ выделила $12 миллионов на программы по переманиванию украинцев на оккупированные территории Донбасса, - Тука. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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