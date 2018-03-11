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 Общество
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Все про:Борисполь (483) взятка (3617) Госпогранслужба (2690)

 С начала года пограничникам предлагали взятки за пересечение украинской границы более 130 раз, - ГПСУ. ВИДЕО

Дважды за день пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" фиксировали случаи дачи неправомерного денежного вознаграждения в международном аэропорту "Борисполь".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, в первом случае гражданин Турции прибыл из Стамбула, не смог подтвердить цель своего визита в Украину и предложил пограничнику 100 долларов.

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"Во втором случае человек попытался выстроить настоящую схему и втянуть в это сотрудников пограничного ведомства. Гражданин Грузии, прибывший рейсом из Тбилиси пытался решить вопрос о его пропуске путем дачи неправомерной денежного вознаграждения в размере 200 долларов США. Мужчине по прибытию в Украину было отказано в пересечении государственной границы из-за превышения им срока предыдущего пребывания на территории нашего государства. Во время разъяснения причины непропуска грузин предложил пограничнику перевоплотиться в актера вместе с ним. Для этого придумал настоящий сценарий. По нему пограничник должен был принять взятку в 200 долларов США и вызвать скорую медицинскую помощь. По прибытии работников медицинской службы иностранец стал бы симулировать резкое ухудшение состояния здоровья, а медик, который бы обеспечил госпитализацию горе-больного, получил вознаграждение в размере 100 долларов США", - говорится в сообщении.

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Обоих иностранцев вернули обратными рейсами в страны, из которых прибыли. По факту предложения взятки проинформированы сотрудники Нацполиции.

Днем ​​ранее, сообщают в ГПСУ, в этом же аэропорту пограничники отказались от взятки в размере 800 долларов. Предлагал неправомерную выгоду гражданин Ирака, который также не смог подтвердить цели прилета в Украину.

В ведомстве отмечают, что с начала года сотрудники более 130 раз фиксировали предложение взяток гражданами.

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Источник: https://censor.net.ua/v3054850
 
 
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при пересечении границы на машине 150 грн с чела это ТАКСА (или Оформление по полной), о чём они говорят. 130, капец. Кто не пересекал границу на машине, конечно не поймёт. (Ни один цука не отказался,) 130 случаев взятки. да там ПОТОК нахрен.
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а понятно, это конкретно о грузинах. шо их петя усцыкается, да известно уж.
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Какой хитрый человек. Взятку предлагал, но не дал...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС начала года пограничникам предлагали взятки за пересечение украинской границы более 130 раз, - ГПСУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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